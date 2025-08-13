婚活情報サービス「オミカレ」と「岡山県」が、若者の恋愛や結婚に向けた意識醸成のための連携協定を8月8日に締結

株式会社オミカレ

株式会社オミカレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：南黒沢晃、以下「オミカレ」）は、会員95万人超・「今月いけるリアルイベント」掲載数日本No.1※を誇る日本最大級※の婚活情報サイト「オミカレ」や、通話型マッチングアプリ「オミカレLive」を運営しています。

この度、2025年8月8日（金）岡山県庁にて、若者の恋愛・結婚に対する前向きな意識醸成を目的とした「晴れ恋(ハート)晴れ婚プロジェクト」に関する連携協定を締結いたしました。（岡山県知事 伊原木 隆太）

背景

岡山県では、少子化や未婚化が進む中、若い世代が恋愛や結婚を前向きに捉え、行動につなげていくことを後押しするため、民間の恋活・婚活事業者と連携した取組を強化しています。

その一環として立ち上げたのが 「晴れ恋(ハート)晴れ婚プロジェクト」 です。

株式会社オミカレは、全国の婚活イベント情報を集約したポータルサイトの運営を通じて、『出会い』における、豊富なノウハウとネットワークを有しています。

今回の協定締結により、岡山県が実施する情報発信やイベント展開に、オミカレのノウハウや知見を活用し、若者世代が恋愛・結婚へ一歩踏み出すきっかけを創出します。

取り組み概要と今後の展望

〇若者向け情報発信

SNSや特設ページを通じて、恋愛・結婚に関する前向きな情報を発信。



〇イベント企画・集客支援

岡山県内での恋活・婚活イベントの企画、集客ノウハウの提供。



〇効果検証と改善

実施した事業の成果を分析し、より効果的な施策を検討。



さらに今回の連携協定では、以下の3社と協働で連携していくことで、県内全体で恋愛・結婚を応援するムーブメントを広げてまいります。



・結婚相談所：IBJ（会員数：97,857名※1)

・マッチングアプリ：eureka（ペアーズ）（累計会員数2,500万人）

・岡山ウエディング協議会（岡山県内の結婚式場やホテルなどのブライダル関連企業が連携し、結婚式の魅力を伝える事業を展開）



※1 株式会社IBJ（2025年6月時点 IBJの登録会員数）

※2 2012年のサービス開始以来の累計登録数。2025年4月時点ペアーズ調べ

岡山県子ども・福祉部子ども未来課 縁むすび応援室 山形信介氏からのコメント

岡山県では、平成２９年からマッチングシステム「縁むすびネット」の運営を開始し、結婚を希望する方の出会い・結婚への支援を進めています。令和６年度の登録会員数は３，０００人を超え、成婚数も６９組と過去最多になるなど、成果が着実に表れてきています。

その他にも、結婚や子育て、働き方など今後の人生を考えるきっかけとなる同窓会支援や子育て家庭留学のほか、結婚への一歩を後押しするため、新生活に伴う住まいへの支援に市町村と連携して取り組むなど、様々な取組を進めているところです。

こうした取組に加え、新たに、民間の恋活や婚活に関わる事業者と連携した情報発信や、コラボイベントを実施する「晴れ恋(ハート)晴れ婚プロジェクト」を立ち上げたところであり、若い世代が恋愛や結婚を前向きに捉え、その希望をかなえることができるよう、官民連携での一歩踏み込んだ取組を展開してまいります。

株式会社オミカレ取締役 井上翔太 からのコメント

このたび岡山県とともに、若者の皆さまが恋愛や結婚を前向きに考えられる社会づくりに貢献できることを大変光栄に思います。

オミカレは「新たな出会いの創造～出会いが0をZEROにする～」をビジョンに掲げ、出会うこと自体が難しくなった世の中において、一つでも多くの出会いの機会を創出したいと思い、日々取り組んでおります。

オミカレは95万人を超える会員が全国におり、出会いのきっかけづくりを継続的に提供してまいりました。

これまで培ってきた膨大な婚活者のデータやイベント情報をもとに、行政と民間が手を携えることで、より多くの方が一歩を踏み出す後押しとなるよう、全力で取り組んでまいります。

株式会社オミカレ

婚活情報サイト「オミカレ」を運営。結婚適齢期の人口減少などにより、結婚を希望する男女が「出会いたくても出会えない」社会で、「新たな出会いの創造-出会いが0をZEROにする-」をビジョンに掲げる。「オミカレ」会員数は95万人を超え、日本全国の婚活パーティー・マッチングイベント・街コンなどのイベント掲載数・参加者数・口コミ数は国内No.1※を誇る。

同社はその他に、ビデオ通話型マッチングアプリ「オミカレ Live」も運営。

自治体・事業者との連携も強化し、リアル×オンライン双方でのまじめな出会いの機会の創出に尽力している。

日本最大級の婚活イベント情報サイト「オミカレ」 https://party-calendar.net/

「まじめな出会いを、もっと自然に、もっと楽しく。」

■会社概要

社名：株式会社オミカレ

代表者：南黒沢 晃

本社：東京都渋谷区代々木一丁目35番1号 プレンジ代々木ビル8階

事業内容：婚活メディア運営・婚活事業社支援サービス開発

URL： https://omicale.co.jp/

※当社調べ

イベント参加者数：イベント予約サイト経由での参加者数（2024年10月～12月）・他社数値（2025年2月時点）他社IR数値を活用

イベント掲載数：当月開催実施のオフライン婚活パーティー・街コン掲載数（2025年4月時点）

口コミ掲載数：サイトに掲載している口コミ数（2025年2月時点）