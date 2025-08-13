【JAF広島】世界にひとつだけのパンが作れるワクワク体験　「JAFデー in 八天堂カフェリエ 体験満喫パック」を開催

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）広島支部（支部長 古谷英明）は、9月27日（土）に八天堂カフェリエ（広島県三原市）にてJAF会員向けの体験型イベント「JAFデー in 八天堂カフェリエ 体験満喫パック」を開催します。

日本中で愛されている「くりーむパン」の名店・八天堂の協力のもと、JAF会員特別プランでイベントを実施します。

当イベントは、通常は別になっている「VR工場見学・パンデコ作り体験」と「わくわくパン作り体験」がセットになっており、お子さま連れのご家族やパン好きな方にお楽しみいただけます。

イベント内容

イベント詳細、申し込みはこちら :https://jaf.link/46KyVdc

・VR工場見学

八天堂の歴史や全国的に大人気の「くりーむパン」ができるまでを学べます。

・パンデコ作り体験

自由な発想でパンをかわいくデコレーションし、世界にひとつだけのパンデコが作れます。

・わくわくパン作り体験

「くりーむパン」と同じ生地を使ってオリジナルの形作り体験と、選んだクリームをパンに入れて「くりーむパン」を作る体験ができます。

JAFデー in 八天堂カフェリエ 体験満喫パック 実施概要

パンデコ作り体験わくわくパン作り体験

1 開催日：2025年9月27日（土）11:00～12:45

2 場所：八天堂カフェリエ

（広島県三原市本郷町 善入寺用倉山10064-190 八天堂ビレッジ内）

3 募集定員：35名（最少催行：15名） ※応募多数の場合は抽選

4 参加条件：JAF会員とその同行者

5 参加費用：6歳以上 1,900円・6歳未満（未就学児） 1,400円

6 サービス提供：株式会社 八天堂