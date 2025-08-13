“未だ在らず”の探究が、和の未来を紡ぐ──六本木ヒルズに「御料理 無窮」が誕生
京都三つ星の精神を六本木で──“終わりなき料理の道”が、静かに幕を上げる
ミシュラン三つ星「未在」で鍛え、二つ星「御料理 宮坂」で腕を磨いた五十嵐庄大朗が、自身の名を冠した新たな懐石の舞台「御料理 無窮」を2025年9月4日、六本木ヒルズに開業します。
“未だ在らず”──完成はない。その探究心が紡ぐ一皿は、季節の「今」を映し、器と共に物語を奏でます。その名に込められたのは、「限りなく、終わりなきもの」という禅語の精神。
心の喧騒を離れたかのような静謐の空間に、懐石の真髄を求める新たな場が誕生します。
そして、
終わりなき料理の道が、六本木で静かに幕を上げます。
店名「無窮」に込めた思い
内観
「無窮（むきゅう）」とは、天壌無窮──天地とともに永遠に続く精神に通じます。
内なる探求を続け、限界を設けず広がっていくこと。
店主・五十嵐庄大朗が京都の名店「未在」で学んだ哲学を継承し、自身の料理人生と重ねて名付けたのが「無窮」です。
一皿一椀に哲学を宿し、和の心を未来へ、そして世界へ。
“Mukyu”という響きには、国境を越えて和食の美意識を届けたいという想いも込められています。
「無窮」── それは、店主・五十嵐の料理人生そのものであり、和の心と味を未来へ、そして世界へと広げていく終わりなき旅の出発点です。
「一椀一語」──季節ごとの”今”を映し出す、和の真髄を描く料理たち
「御料理 無窮」では、季節の息吹をすくい上げるように構成されたコースをご提供します。
前菜・八寸
前菜・八寸
彩り豊かな八寸盛り。季節野菜の炊き合わせ、焼き胡麻豆腐、香り高い柿の白和えなど、繊細な手仕事が詰まった前菜。ひと口ごとに季節の物語が広がります。
椀物
澄み切った一番出汁で、食材の旨味がひきたつ。ふわりと立ち上る香りと、口に含んだ瞬間の余韻が、和の真髄を物語る一椀です。
焼物
じっくり火入れした幽庵焼き。
表面は香ばしく、身はしっとり。山椒や柚子の香味が季節の輪郭を描きます。
土鍋ご飯
季節の土鍋ごはん。
ふっくら炊き上げた米の甘みと、出汁の香りが際立つ一品。旬の食材で仕上げます。
土鍋ご飯
すき焼き
すき焼き
コースの要となる一皿。
割下の甘辛が香りを誘う。静けさの中で火と素材が語り合う、究極の和牛のすき焼き。
甘味
季節の果実を包んだ特製大福。
もっちりとした皮のなかに、白餡の上品な甘さと瑞々しさがコースを締めくくります。
空間──都市の中の“侘び寂び”をまとう場所
東京都心にありながら、まるで古都の一角に迷い込んだような非日常を演出。店内は大正～昭和初期の和洋折衷建築をモチーフに、“侘び寂び”と“文化の調和”が息づく空間を再現しています。
器も料理の一部として、重さ・手触り・所作の美しさにこだわり、古き趣に新たな息吹を重ねます。アンティークの時代物と現代作家の作品が共に並び、器も料理も、伝統と革新を纏います。
店内
五十嵐庄大朗──修行に終わりなし、料理に己を重ねて
店主・五十嵐庄大朗は福島県出身。自然の恵みに囲まれた環境で育ち、地元の野菜農家や酒蔵の職人たちとふれあいながら、「料理は人の手から始まる」という信念を育みました。
料理人としての出発点は、京都・ミシュラン三つ星「未在（みざい）」。
修行に終わりなきことを教えられ、懐石の本質に向き合う覚悟と美学を身につけます。
帰京後は、東京・南青山「御料理 宮坂」（ミシュラン二つ星）で副料理長として腕を振るい、その後、六本木ヒルズ「茶寮 宮坂」総料理長を経て、2025年「御料理 無窮」を開業。
修行に終わりはない──その精神を胸に、和の未来を切り拓きます。
店舗情報
オープン日： 2025年9月4日（木）
住 所：東京都港区六本木6-12-2 六本木ヒルズ レジデンスB棟 3F
電 話 番 号：03-6447-1160
営 業 時 間：18:00 - 23:00
定 休 日：水曜日
予 約：お電話、または、Instagramよりお問い合わせくださいませ。
サ イ ト：https://gf-restaurant.jp/mukyu
Instagram：https://www.instagram.com/oryouri_mukyu?igsh=eDM5d2RwcW5tNnRo
■「御料理 無窮」運営会社：Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社
「夢をカタチに。和食を世界に。」──
G-FACTORY株式会社は、このスローガンのもと、国内外における和食文化の発信と、飲食業の成長支援に取り組んでいます。
飲食事業では、メディアでも話題の鰻店「名代 宇奈とと」を国内外で展開するほか、ミシュラン星獲得店舗や、多くの著名人が訪れる名店など、多様な業態を約40店舗運営。海外では、ベトナム・シンガポールにて、人材育成・和食文化の発信拠点としての出店を加速し、伝統技術と精神性の継承にも力を入れています。
「御料理 無窮」は、当社の理念を体現する、ひとつの答えです。
本社 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル33階
代表者 代表取締役社長 片平 雅之
設立 2003年5月20日
資本金 55,305,000円 （資本準備金341,532,620円）
市場 東京証券取引所グロース市場（証券コード 3474）
コーポレートサイトＵＲＬ https://g-fac.jp/
GF WorksサイトＵＲＬ https://gf-support.com/joboffer/
メディアサイトＵＲＬ https://gf-support.com/media
■本件に関するお問い合わせ
Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社
担当部署 管理本部
ＴＥＬ：03-5325-6868
mail：info@g-fac.jp