KenRi、弁護士業務を支援する生成AI SaaS「Legal Knowledge」を提供開始

弁護士の知見とテクノロジーの力で、法曹界の業務改革を支援する株式会社KenRi（ケンリ、以下「KenRi」という。）は、弁護士向けに、あらゆる弁護士業務の効率化を支援する生成AI SaaS「Legal Knowledge（リーガルナレッジ）」の提供を、2025年8月12日に開始します。

「Legal Knowledge」は、サービスを利用する中で弁護士のナレッジや癖を蓄積し、AIの精度を継続的に高め、利用者にパーソナライズされていく点が特長の生成AIサービスです。

KenRiについて

KenRiは、生成AIをはじめとする最新のテクノロジーを活用したリーガルテックサービスを駆使し、法曹界の人材不足問題の解決を糸口に、効率的な司法制度の構築を目指しています。

第1弾として弁護士に特化したAIサービスである「Legal Knowledge」の提供を開始します。

Legal Knowledgeの概要

「Legal Knowledge」は、あらゆる弁護士業務の効率化を支援する生成AIサービスです。主なユースケースとして、法律相談や法律文書のドラフト作成、レビューが挙げられ、AIに指示をするだけで、当社内の弁護士が業務で活用すると判断した「信頼できる」公的な文献と、利用者自身が過去に作成した「信頼できる」過去案件のデータベースを参照情報として表示しながら、迅速に回答が生成されます。

「Legal Knowledge」の特長は、公的な文献と利用者自身のデータベースを基にした高い回答精度を実現する他、AIの回答の採用可否を利用者自身で判断する（※）ことで、利用者自身がAIの精度を継続的に向上させ、パーソナライズさせていくことができる点です。

※レビュー機能において、AIによる修正案の採用可否をシステム上で選択できます。

画面イメージ

（1）特長- 弁護士の思考プロセスを再現条文・ガイドラインや過去案件を根拠に、法律用語を正しく用いて回答- 実務に即した多様なユースケース法律相談、契約書だけでなく、メール案から裁判書面まで幅広く対応- 弁護士毎にパーソナライズ事務所のナレッジや弁護士の癖が蓄積されアウトプットに反映（2）主なユースケース近日リリース予定

「Legal Knowledge」の詳細や、お客様からのお問い合わせ先はこちら(https://kenrisolutions.com/service)をご覧ください。

代表挨拶

弁護士業界は今、大きな転換点を迎えています。

生成AIの勃興により、従来では考えられなかったスピードと精度で業務を行うことができる時代が到来しました。

私たちは弁護士自身でサービスを監修することで、弁護士の痒い所に手が届くような生成AIサービスを開発しています。

Legal KnowledgeはあなただけのAIアソシエイトとして日々の業務を代替し、リーガルサービスの高度化に貢献してくれます。

皆様の中には、ご自身がAIを活用できるか、不安な方もいらっしゃるかと思います。

ですが、ご安心ください。弁護士によるサポート体制も整っており、皆様が実際に業務でご活用いただけるため、KenRiが伴走いたします。

生成AIと弁護士の力を融合させた、新しい業務のあり方をご体感ください。

代表取締役社長/弁護士 西田 燎平

会社概要

社名：株式会社KenRi

所在地：東京都中央区日本橋堀留町一丁目4番2号 日本橋ノーススクエア5階

事業内容：弁護士向け生成AI SaaS「Legal Knowledge」の開発・運営および専門コンサルティングサービスの提供

代表者：代表取締役社長/弁護士 西田 燎平（にしだ・りょうへい）

提携事務所：法律事務所KenRi

URL：https://kenrisolutions.com/