“甘さ”が主役。ときめくキャンディーカラーに心奪われて - 「オリビア・バートン」の新作ウォッチ＆アクセサリー、8月15日登場

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、英国・ロンドン発のライフスタイルブランド「オリビア・バートン（OLIVIA BURTON）」の日本総輸入代理店として、 2025年8月15日（金）より新作ウォッチ＆アクセサリーコレクションを発売いたします。

今期のテーマは、“甘さ”と“ときめき”。

クラシカルな美しさに遊び心をひとさじ加えた、ロンドンブランドならではの感性が光るこのコレクションは、ロリポップのスワール模様、砂糖菓子のようなテクスチャー、そしてとろけるようなカラーリングにインスパイアされています。ミントグリーンやスカイブルー、ピンククラッシュ、ペールラベンダーといった“キャンディカラー”が手元を彩るウォッチは、思わず心が躍る“GLOWFUL”な存在感。クラシックなシルエットに旬のムードをまとわせた、まさに“新しい定番”です。

CLASSICS - GLOWFUL

また、アクセサリーライン“Hex Link”では、ブランドの象徴であるハニカムモチーフを大胆に再構築。重厚感のあるチェーンに抜け感を加えた、日常にも特別な日にも映える新しい“ステートメントジュエリー”が誕生しました。

TREND - HEX LINK

2025年の夏は、もっと自由に、もっとカラフルに。

甘く、軽やかに、自分らしさを楽しむスタイルを。

CLASSICS - GLOWFUL

スイートなカラーパレットで遊ぶ、今期のマストウォッチ

オリビア・バートンの新作ウォッチコレクションは、マッチャグリーン、スカイブルー、ピンククラッシュなど、スイーツから着想を得たキャンディカラーで彩られます。ロリポップのようなスワールテクスチャーが特徴のサンレイダイヤルは、見た目にも楽しく、動きと光を感じさせるポップな仕上がりに。ミニマルなインデックスと洗練されたスリムケース、そしてクラシックな3リンクブレスレットの組み合わせで、カラーが主役のスタイリングを楽しめます。アイコニックな「ハニカムクラウン」やスターインデックスのテクスチャーなど、ディテールにもこだわりを。デイリーからちょっとしたお出かけまで、気分を高める全6モデルが登場します。

SKY BLUE \26,400 (in tax)MINT GREEN \26,400 (in tax)PINK CRUSH \26,400 (in tax)PALE LAVENDER \26,400 (in tax)IVORY \28,600（in tax）WHITE \28,600（in tax）

重量：88.91gケースサイズ：34mmケース厚み：7.5mm防水性能：3気圧防水ムーブメント：日本製クオーツケース素材：ステンレススチールバンド素材：ステンレススチール風防素材：ミネラルガラス

TREND - HEX LINK

ブランドのアイコン「六角形」から生まれた、新解釈チャンキーアクセ

オリビア・バートンのシグネチャーである「ハニカム＝六角形」のモチーフを、現代的にアレンジした“Hex Link”コレクションが誕生。重厚感のあるネックレスやブレスレット、そして幾何学的なスタッズピアスは、着けるだけでコーディネートがキリッと締まるステートメントアイテムです。シルバーとゴールドの2カラー展開で、インビジブルクラスプ（隠し留め具）を採用。見た目はモードでも着脱は簡単で、機能性とデザイン性を両立しています。トレンド感と実用性を兼ね備えた全6種で、毎日のスタイルにアクセントを加えてくれるラインアップです。

\19,800 (in tax)\22,000 (in tax)\15,400 (in tax)\16,500 (in tax)\11,000 (in tax)\12,100 (in tax)

《ネックレス》 ステンレススチール、全長：457mｍ

《ブレスレット》 ステンレススチール、全長:205mm

《ピアス》 ステンレススチール

オリビア・バートン｜ロンドン発のフェミニンウォッチブランド

オリビア・バートンは、2012年に元ファッションバイヤーのリーザ・ベネットとジェマ・フェニングスがロンドンで立ち上げたファッションウォッチブランドです。ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションで出会った2人は、SELFRIDGESやASOSでのバイヤー経験を経て、「スタイリッシュで手頃な価格の時計ブランドがない」という市場のギャップに着目し、ブランドを設立しました。シンプルでシックなデザインに、トレンドとコンテンポラリーなエッセンスを融合させたオリビア・バートンの時計は、女性らしさとタイムレスな魅力を兼ね備えています。ブランド名はリーザの叔母の名にちなんでおり、英国百貨店「ハーヴェイ・ニコルズ」でのデビュー後、瞬く間に多くのコレクションが完売。隔月で新作コレクションを発表し、ファッションと同じように時計も季節ごとに楽しめるラインナップを展開しています。

オリビアバートン日本公式オンラインストアhttps://www.oliviaburton.jp/

