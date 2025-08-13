高橋由伸氏や原晋氏、伊沢拓司氏、元ディズニー、PIVOTなどによるビジネス変革のための豪華特別講演@東京ビッグサイト

マーケ・営業などフロント部門向けの総合展　


マーケティング・セールス World(https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=marketing_tokyo_all)


人事・経理・総務・法務向けの総合展　


バックオフィスWorld(https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=backoffice_tokyo_all)



9月8日(月)～10日(水)、東京ビッグサイトにて開催の本展示会にて併催されます特別講演のご案内です。


業界トップ企業の役員クラスや著名な有識者など豪華講師陣が登壇する特別講演。


本展では、さまざまなテーマで36講演ご用意しております。


課題を解決するための糸口を見つけていただけると幸いです。


著名人や業界トップによる特別講演を一部紹介！
















他にも人事・総務・経理・法務・営業・マーケ・経営などをテーマとした注目の講演が多数ございます。当日会場でしか聴講できない貴重な講演をお見逃しなく！



---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------


バックオフィス World 2025 夏 東京


【構成展】 　


　人事支援 EXPO 　　 　　 法務支援 EXPO


経理支援 EXPO　　　　　 総務支援 EXPO


バックオフィス業務改革 EXPO


　展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo



～同時開催展～


マーケティング・セールス World 2025 夏 東京


【構成展】


　マーケティング支援 EXPO　販促支援 Week


　広告支援 EXPO　 　　　　　営業支援 Week 　　　 　


　CS・CX支援 EXPO 　　EC通販支援 EXPO


　フロントオフィス業務改革 EXPO


　展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo



会　期：2025年9月8日(月)～9月10日(水)


　　　　10時～17時


会　場：東京ビッグサイト(南１～４ホール)


主　催： バックオフィス World／マーケティング・セールス World 実行委員会


---------------------------------------------------------------------------