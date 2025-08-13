「ヤンマガWeb」5周年記念イベント、「誠に遺憾な漫画展」開催！

株式会社講談社

講談社ヤングマガジン編集部が運営する「ヤンマガWeb」が5周年を迎え、その魅力を伝えるべく、「誠に遺憾」をテーマにした初の漫画展を、8月15日(金)より渋谷「OPENBASE SHIBUYA」にて、期間限定で開催します。

本イベントでは、普段はWeb上で展開している「ヤンマガWeb」の世界観を、リアルに体感いただけるコンテンツをご用意しました。会場では、作品紹介のために描き下ろされたイラストや、5周年アンバサダー「春とヒコーキ」とのコラボバナー作品の展示をはじめ、「ヤンマガWeb」を代表する人気作品を多数ご紹介する予定です。

【展示作品】

異世界好色無双録～異世界転生の知恵と力を、ただひたすら××××するために使う～／異世界らくらくサバイバル～生存スキル強者の俺が美少女四人と暮らす無人島生活～／上野くんは開発済み／Sランクパーティから解雇された呪具師～『呪いのアイテム』しか作れませんが、その性能はアーティファクト級なり……！～／NTREVENGE／彼女の友達／カラミざかり／ギャルにぱちゃんはせまられたい／聖なる乙女と秘めごとを／股間無双～嫌われ勇者は魔族に愛される～／サタノファニ／ゾンビ世界でハーレムを作ろう！／タダでは抱かれません／追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する／追放された錬金術師、アダルトグッズで世界を救う／恥じらう君が見たいんだ／ぴゅあ0.01mm／僕は君たちを支配する／人妻の唇は缶チューハイの味がして／ヤニねこ （五十音順）

【展示コンテンツ】

誠に遺憾なセリフウォール（2.4ｍ）誠に遺憾な投票ブース誠に遺憾なコラボバナー

その他、ボイス再生エリアやプレセットガチャ、編集部再現デスクなどを準備しております。

【開催情報】

会期：2025年8月15日(金)～17日(日)

開館時間：11:00~19:00 ※最終日のみ18:30閉館（最終入場は18:00まで）

入場料：無料

会場：OPENBASE SHIBUYA

住所：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング 1F

アクセス：JR山手線「渋谷駅」ハチ公口より徒歩8分