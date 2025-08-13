≪伸芽′Sクラブ学童 千葉校 小学校受験コース≫ 2025年９・10月「２・３歳児 千葉大学教育学部附属幼稚園向け講座」のご案内

株式会社リソー教育

●「２・３歳児 千葉大学教育学部附属幼稚園向け講座」概要

【対象】

・３歳児（2021年４月２日～2022年４月１日生まれのお子さま）

・２歳児（2022年４月２日～2023年４月１日生まれのお子さま）

【日程】

３歳児（2021年４月２日～2022年４月１日生まれのお子さま）

１.９月５日（金）

２.９月19日（金）

３.10月３日（金）

４.10月17日（金）

５.10月31日（金）

全日程13：30～14：30

考査当日のように保護者様と待合室で過ごした後、お子さまのみお預かりして自由遊びと個別課題を行います。

その後、集団面接を行いますので、保護者様は14：15までにお戻りください。

２歳児（2022年４月２日～2023年４月１日生まれのお子さま）

１.９月５日（金）

２.９月19日（金）

３.10月３日（金）

４.10月17日（金）

５.10月31日（金）

全日程11：00～12：00

考査当日のように保護者様と待合室で過ごした後、お子さまのみお預かりして自由遊びと個別課題を行います。

その後、集団面接を行いますので、保護者様は11：45までにお戻りください。

【費用（税込）】

60分指導（全５講）

会員 27,500円 一般 33,000円

【会場】

伸芽'Sクラブ学童 千葉校 小学校受験コース

【持ち物】

考査当日の服装とお持ち物でお越しください。

※お子さま・保護者様の上履きを必ずお持ちください。

【申込方法】

教室窓口にお申し込みください。お電話でも承ります(0120353759もしくは0432474301)。

※定員になりしだい、キャンセル待ちとなります。

※待合室での食事はできません。軽食やおやつはお持ちにならないようお願いいたします。

●創立1956年 名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニア 伸芽会とは

伸芽会は創立して半世紀を超える名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニアです。生徒一人ひとりの発達に応じた個人別合格プログラムを提供しています。「創造力を伸ばす」本物の幼児教育で名門校合格を目指します。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部をはじめ、難関小学校、幼稚園へ多数合格者を輩出し、業界においてトップクラスの合格実績をあげています。

更には、小学校受験を牽引してきたベテラン講師による受験ガイダンスの開催や、主催するオープン模試の受験者数、教材・問題集の出版部数でNo.１の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。

●会社概要

【株式会社 伸芽会】

所在地：東京都豊島区目白３-４-11 ヒューリック目白５F

代表者：代表取締役社長 中西 克弥

URL：https://www.shingakai.co.jp/

事業内容：幼稚園・小学校受験向けの幼児教室運営（伸芽会）、保育施設・学童保育施設の運営(伸芽'Sクラブ託児、伸芽'Sクラブ学童、コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー)

【株式会社 リソー教育】

所在地：東京都豊島区目白三丁目１番40号

代表：代表取締役社長 天坊 真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか６つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

