IHGホテルズ＆リゾーツ、全世界で100万室を突破

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社

（画像：左上から右下へ）

ホリデイ・イン京都五条、vocoバンドン セティアブディ、インターコンチネンタル ハロンベイ リゾート、インターコンチネンタル ブリスベン



IHGホテルズ&リゾーツ（本社：英国、日本：東京都港区、国内運営会社：IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社、代表：IHGホテルズ&リゾーツ 日本&マイクロネシア マネージングディレクター 兼 IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社 CEO アビジェイ・サンディリア、以下IHG）は、本日、全世界で運営するホテルの客室が100万室を突破したことを発表しました。



拡大する旅行市場と確固たるグローバル戦略に支えられ、IHGは驚異的な成長を遂げ、毎年何百ものホテルをオープンし、過去10年間でブランドポートフォリオを20に倍増させながら、100以上の国であらゆるシーンに合わせた宿泊体験を提供しています。



この成長を促進しているのは、世界最大級のホテルロイヤルティプログラムであるIHG ワンリワーズや、数百万のゲストと何千ものホテルオーナーにこれまでにない多くの選択肢と素晴らしい体験を提供する業界最先端のテクノロジーです。



100万室達成は単なるマイルストーン以上のものであり、IHGのホテルで日々繰り広げられる数え切れないほどの忘れられない瞬間を象徴しています。新しい発見や出会い、家族の結婚式や親しい人との再会、ビジネスのつながりや画期的な瞬間、国際的な外交に至るまで、IHGがグローバルで展開している6,700軒以上のホテルは、笑い声や握手、誓い、歓声、友情で満ちた温かな空間を提供しています。



IHGは記念すべき100万室突破を、「真のおもてなし」という私たちの理念の一環として祝います。



IHGホテルズ＆リゾーツ最高経営責任者（CEO）のエリー・マルーフのコメント：

「100万室を突破したことは、私たちのゲスト、オーナー、投資家がIHGおよび私たちのブランドに寄せる深い信頼と自信を反映しています。」



「しかしそれ以上に、これは私たちのスタッフたちの祝福でもあります。彼らは毎日、何百万人ものゲストが最高の人生を送る手助けをしています。ホテルに足を踏み入れた瞬間から温かい歓迎を受けたり、人生の一大イベントで素晴らしい思い出を作ったりすることができます。大切な人生のイベントが私たちのホテルで起こります。」



「これからの長い年月にわたり、私たちのホテルがさらに多くの特別な瞬間を共有できることと胸を躍らせています。愛される伝統的なブランドから急成長する新しいブランドまで、それらを支える強力な開発パイプラインを持つIHGの未来は明るく照らされています。」

IHGは2025年上半期に過去最多の部屋をオープンし、昨年は米国で4,000の開業ホテル、グレーター・チャイナでの50周年を祝う800軒目の開業ホテル、EMEAA（欧州・中東・アフリカ・アジア）地域における記録的な開業および契約数を達成しました。さらにIHGは、世界中の成長市場でのプレゼンス強化に向けた2,200超の開発パイプラインを持っています。

最近の開業ホテル（例）

■ホリデイ・イン京都五条 (日本)

半世紀前に初めてホリデイ・インが出店した歴史ある京都の地に「ホリデイ・イン」ブランドが蘇りました。ホリデイ・イン 京都五条は、183室の明るく現代的な客室を備え、大浴場、ジム、カフェ＆バーを併設しています。また、「キッズステイ＆イートフリー」プログラムも提供しています。



■インターコンチネンタル ブリスベン (オーストラリア)

クイーンズランド州の首都ブリスベンに歴史的な新章を刻むインターコンチネンタル ブリスベンは、著名なオーストラリアの建築家ハリー・サイドラーによって設計されたアイコニックな建物内に7月1日にオープンしました。305室のエレガントな客室とスイート、屋上のインフィニティプール、クラブインターコンチネンタルラウンジ、ウェルネスセンター、洗練されたダイニング体験を提供しています。

■voco バンドン セティアブディ (インドネシア)

バンドンの最も人気のある地区の一つ、セティアブディの中心に位置するvocoバンドン セティアブディは162室のスタイリッシュな客室を備えています。レストラン、バンケットホール、6つの会議室、温水プール、フィットネスセンター、ウェルネス治療室、キッズクラブも完備されています。

■インターコンチネンタル ハロンベイ リゾート (ベトナム)

インターコンチネンタル・ハロンベイリゾートは、ユネスコ世界遺産のハロン湾に位置し、1600以上の島々や入り江が形成する壮大な石灰岩の景観を背にしています。ハロン湾初のインターナショナルラグジュアリーホテルであるこのリゾートは、プライベートビーチやハロン湾の絶景を見渡すロケーションで、没入型のリゾート施設を備えています。リゾート内には174室の客室があり、住居部分には1～3ベッドルームからなる60のコンドミニアムと41のヴィラがあります。

###

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ&リゾーツ[LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,700軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

ラグジュアリー&ライフスタイル:

シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ: https://www.sixsenses.com/en

リージェント ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation

インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ: https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation

ヴィニェット コレクション: https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation

キンプトン ホテルズ&レストランツ: https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation

ホテルインディゴ: https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation

プレミアム:

voco: https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation

Ruby: https://www.ruby-hotels.com/en

HUALUXE ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation

クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation

EVEN ホテルズ: https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation

エッセンシャルズ:

ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation

ホリデイ・イン エクスプレス: https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation

ガーナー: https://www.ihg.com/content/us/en/garner-hotels

avid ホテルズ: https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation

スイーツ:

Atwell スイーツ: https://www.atwellsuites.com/hotels/us/en/reservation

ステイブリッジ スイーツ: https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation

ホリデイ・イン クラブバケーションズ: https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation

キャンドルウッド スイーツ: https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation

エクスクルーシブパートナーズ:

イベロスター ビーチフロント リゾーツ: https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年6月30日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels