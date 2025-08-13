¤¹¤Ù¤Æ±Ñ¸ì¡ªTBS¥é¥¸¥ª¤¬³¤³°¸þ¤±PodcastÈÖÁÈ¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¡ØRAKUGO PODCAST SHOW¡Ù¤¬Íî¸ì¤òÀ¤³¦¤Ø¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¸Åº£ÄâÍ¤Êå
1994Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£
¹â¹»Â´¶È¸å¡¢2Ç¯´Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¤È¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¡£
°ÛÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤ÇµÕ¤Ë¼«¹ñ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¿¼¤á¡¢µ¢¹ñ¸å¤ËÍî¸ì²È¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£
±Ñ¸ìÍî¸ì²ñ¤ò³«¤¯¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤ËÍî¸ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹Ê³Æ®¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»°Í·Äâ¹¥ÀÄÇ¯
1985Ç¯¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¦¥¦¥×¥µ¥é¡ÊUppsala¡ËÀ¸¤Þ¤ì¡£
»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¡×¤ä¡Ö¥»ー¥éー¥àー¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤ÆÆüËÜÊ¸²½¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥àÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¸ò´¹Î±³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¡¢Íî¸ì¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë°ìÅÙ¤Ïµ¢¹ñ¤·¤¿¤¬ÆüËÜ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬ÃÇ¤Á¤¬¤¿¤¯ºÆÍèÆü¤·¡¢2016Ç¯¤«¤éÍî¸ì²È¤Î½¤¶È¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¹¾¸Í¡ÊÅìµþ¡ËÍî¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ½Ð¿ÈÍî¸ì²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢ー¸ø±é¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤ÆÍî¸ì¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
RAKUGO PODCAST SHOW
³Æ¼ïPodcast¤Ç¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://podcasts.apple.com/us/podcast/rakugo-podcast-show/id1831951175
https://music.amazon.co.jp/podcasts/306f44e4-2643-4212-ba4e-46dc76624e2b/rakugo-podcast-show
https://open.spotify.com/show/3SQP5iSJncjcr7rWvNOATu