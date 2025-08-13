Ãµµæ³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¶¦Æ±´ë²è¡¦»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¡¢KNT-CT¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤Î´ðËÜ¹ç°Õ·ÀÌó¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Ï¡¢KNT-CT¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®»³²Â±ä¡¢°Ê²¼KNT-CT¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤È¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤È¶µ°é»ö¶È²ñ¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ê¥¢¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÃµµæ³Ø½¬ÀìÌç¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ÎÀßÎ©¤Ë¸þ¤±¡¢´ðËÜ¹ç°Õ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÃµµæ³Ø½¬¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢KNT-CT¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Î¾¼Ò¤¬¶µ°é¤ª¤è¤ÓÎ¹¹Ô¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦¥ê¥½ー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¼Ò²ñ²Ê¸«³Ø¤ä³Ø¤Ó¡¦ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃµµæ³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¡ÖÃµµæ³Ø½¬ÀìÌç¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ÎÀßÎ©¤ò»ëÌî¤Ë¡¢¥Æー¥ÞÎ¹¹Ô¤ÈÃµµæ³Ø½¬¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î´ðËÜ¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¶µ°é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¡Ìî Å¯Ìé¡Ë¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü³Ø¸¦¥·¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Ý»³ ÍÎ¡Ë¤Î¥ê¥½ー¥¹¤â³èÍÑ¤·¡¢Ç¯Îð¤ä¥Æー¥Þ¤Ë±þ¤¸¤¿Â¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ãµµæ³Ø½¬¤Î½ÅÍ×À¤È¼Ò²ñÅªÇØ·Ê
¸½ºß¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁí¹çÅª¤ÊÃµµæ¤Î»þ´Ö¡×¤ÎÉ¬½¤²½¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤¬¼çÂÎÅª¤Ë²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢»×¹Í¤·¡¢É½¸½¤¹¤ëÎÏ¤Î°éÀ®¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ä¡¢¼Â¼Ò²ñ¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¥ê¥¢¥ë¤Ê³Ø¤Ó¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤âµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ãµµæ³Ø½¬¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÀß·×¡¦¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶µºà¤ä»Ù±çÂÎÀ©¡¢³°Éô¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡²ñ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢¸½¾ì¤Î¶µ°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¢£¥°¥ëー¥×ÆâÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÃµµæ³Ø½¬»Ù±ç¤Î¶¯²½
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢³Ø¸¦¥°¥ëー¥×Æâ¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ê¥¢¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°Â¿ÍÍ¤ÊÃµµæ³Ø½¬¤Î¼ÂÁ©¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¸¦¶µ°é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹âÀ¸¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖWonder Seeds¡Ê¥ï¥ó¥Àー¥·ー¥º¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ä¡Ö¶½Ì£¡×¤«¤é³Ø¤Ó¤ò¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¹¤Ç¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ò±Û¤¨¤ÆÃç´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¹Í¤¨¡¢Ä©Àï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢KNT-CT¥°¥ëー¥×¤¬´ë²è¤¹¤ë¶µ°éÎ¹¹Ô¤ä¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÃµµæ¡É¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¸½ÃÏ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼çÂÎÀ¤ò°é¤Æ¤ë¡Ö½Û´Ä·¿Ãµµæ³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü³Ø¸¦¥·¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Ä«Æü¾®³ØÀ¸¿·Ê¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÎÏ¤È³Ø¸¦¤Î¶µºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÃµµæÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÇÌó500Ì¾¤ÎÄ«¾®¥ê¥Ýー¥¿ー¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÏÃµµæ³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¤òµ»ö¤È¤·¤Æ»æÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¤é¼èºà¤·¡¢¹Í¤¨¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ãµµæ¥×¥í¥°¥é¥àÂè1ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ãµµæ³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆJRÅìÆüËÜ¤¬³«È¯¤¹¤ë¡ÖTAKANAWA GATEWAY CITY¡×¤Ë¤Æ100Ç¯Àè¤Î¿´Ë¤«¤Ê¤¯¤é¤·¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¼Â¸³¾ì¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÃµµæ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±Ãµµæ³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤òº£½©¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆÃÊÌÃµµæ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ü°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¤´°ÆÆâ
¡üTAKANAWA GATEWAY CITY Æâ¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏÂ¤»ÜÀß¤òÃµµæ
¡ü¼«Æ°Áö¹Ô¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÃµµæ
¡ü¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤±Ø¹½ÆâÌµ¿Í·èºÑÅ¹ÊÞ¡ÖTOUCH TO GO¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÂÎ¸³¡õÃµµæ
¡ÚÃµµæ³Ø½¬¥Ä¥¢ー³µÍ×¡Û
¡ü»²²ÃÂÐ¾Ý¡§Ãæ¹âÀ¸¡Ê30Ì¾¸ÂÄê¡Ë
¡ü¼Â»ÜÍ½ÄêÆü ¡§10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢¨¾®³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤Ï 10·îÃæ½Ü¤Ë³«ºÅÍ½Äê
¡ü»þ´Ö¡§10:00½¸¹ç¡¿14¡§00²ò»¶Í½Äê
¡ü¿½¹þ´ü´Ö¡§8·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡³Æ¼Ò WEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÊç½¸¤ò³«»Ï¡Ê¢¨Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ê¡Ë
¢£KNT-CT¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.kntcthd.co.jp/ja/
KNT-CT¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï1955Ç¯9·î¤Ë¡Ö¶áµ¦ÆüËÜ¥Äー¥ê¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç2025Ç¯¤ËÁÏÎ©70Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Äー¥ê¥º¥à¡¢¶áµ¦ÆüËÜ¥Äー¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ë21¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ö¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÃåÌÜ¤·¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼«¼Ò¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢ÈóÆü¾ï¤Ë²Ã¤¨Æü¾ïÀ¸³è¤ò´Þ¤á¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¡È³Ú¤·¤µ¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡ÈÌ¤ÍèÁÏÂ¤»ö¶È¡É¤È¤·¤Æ¿·µ¬»ö¶È¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
https://www.gakken.co.jp/
1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò¡£¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢¡Ö²Ê³Ø¡×¤È¡Ö³Ø½¬¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë³Ø½¬¶µºà¤Î½ÐÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤ò¡¢°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¤äÇ§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥°¥íー¥Ð¥ë150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯11·î¡¢¿·¤¿¤Ë·Ç¤²¤¿Âç»Ö¡ÊAspiration¡Ë¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÄÉµÚ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¢¥·¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Î¹¥´ñ¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î²ÄÇ½À¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Çä¾å¹â¡§1,855²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò79¼Ò¡Ê2024Ç¯9·î´ü¡Ë¡£Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü³Ø¸¦¥·¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü³Ø¸¦¥·¥ó¥¯¥¨¥¹¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Ý»³ ÍÎ
ÀßÎ©¡§2025Ç¯2·î21Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶µ°é¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¶µ°é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
ËÜ¼Ò½»½ê¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2-11-8
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¶µ°é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGakken Kyoiku Holdings Co., Ltd.¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://khd.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¡Ìî Å¯Ìé
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2009Ç¯4·î2Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§10,000,000±ß
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8416 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Ø½¬½Î»ö¶È