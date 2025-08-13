『フェスバ+』新イベント「星咲く夜空の下で、君と一緒に。」開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、株式会社MIXI（代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村弘毅、本社：東京都渋谷区、以下「MIXI」）と共に取り組んでいるスマートフォン＆PC向けゲーム『フェスバ+』について、新イベント「星咲く夜空の下で、君と一緒に。」を2025年8月13日（水）より開始したことをお知らせいたします。

【『フェスバ+』公式ページ】https://festibattle.jp/(https://festibattle.jp/)

本イベントは、ネオ（CV：水瀬いのり）を主役としたイベントです。イベントの開催にあわせて、ネオの新バトルウェア、新ウェポンチップ、専用アクセサリーが登場するガチャを開催しております。本ガチャはイベント期間中毎日、1日1回無料になります。また、歴代イベントで登場したヒーローのウェアがピックアップされた「晴れ着のガーディアンズガチャ」と、「風雲 護刀少女伝ガチャ」を後日復刻開催いたします。さらに、今まで登場したヒーローの一部のウェアとチップが最大3つまで手に入るチャンスの「もってけ！ ヒーローウェアキャンペーン！」も開催を予定しております。ぜひこの機会に『フェスバ+』をお楽しみください。

【イベント「星咲く夜空の下で、君と一緒に。」 概要】

夏の夜をイメージした新バトルウェア【★5真夏のアイスフラワー】のネオ（CV：水瀬いのり）が主役のイベントです。また、ネオが活躍するエピソードもお楽しみいただけます。

■開催期間：2025年8月13日（水）16：00～8月29日（金）15：59 予定

<イベントあらすじ>

飛行アリーナの暑気を払うため企画された納涼祭

愛らしい浴衣姿のネオがイメージガールとして選ばれることに

かき氷屋で看板娘としてがんばる彼女だが大入りの客にてんてこ舞い

ネオは手伝いに来てくれたマサムネたちと共に新作かき氷を提案する

皆のアイディアで『まったく新しいかき氷』がここに爆誕！？

【「星咲く夜空の下でガチャ」概要】

ネオ（CV：水瀬いのり）の新バトルウェアがピックアップで登場します。新ウェポンチップや専用アクセサリーも登場いたします。また、イベント期間中は本ガチャが1日1回無料になります。さらに、最初の10連で「星咲く夜空の下で★4メダル」が獲得できるなど、ガチャスタンプカードでもらえる報酬が豪華になっております。

■開催期間：2025年8月13日（水）16：00～8月29日（金）15：59 予定

<バトルウェア紹介>

ネオ（CV：水瀬いのり）【★5真夏のアイスフラワー】

「サマーナイトスタイル」効果：

ACTスキルヒット時、ULTスキルのクールタイム短縮！（同時ヒット時重複しない）

LV2以上追加効果：

バトル中通常攻撃のULTクールタイム短縮効果がアップ

さらに敵ヒーローを撃破するたび特殊演出追加（上限あり）

<ウェポンチップ紹介>

タイプ：アタッカー【★4夜に開くは光の花】

効果：

ダメージを受けた際、一定時間自身の攻撃力がアップ

【イベントパス 概要】

イベント期間中、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得できます。イベントパスポイントが一定値貯まるたびに、イベントパス画面で報酬を獲得できます。ウェポンチップ【★4ネオのお着替え】や、共通アクセサリー【★3ゴリゴリ君アイス】がイベントパス報酬として登場します。

■開催期間：2025年8月13日（水）16：00～8月29日（金）15：59 予定

タイプ：アタッカー【★4ネオのお着替え】

効果：

攻撃力アップ。自身の攻撃力がダウンする代わりに通常攻撃速度がアップ

【2つのガチャを復刻開催！】

2025年1月に開催したイベント「新春！晴れ着のガーディアンズ」で活躍した、ノア（CV：水瀬いのり）【★５海月娘々のチーパオ】とアーサー（CV：秋山絵理）【★５春振袖ブリタニアカスタム】がピックアップされた「新春！晴れ着のガーディアンズガチャ」を復刻開催いたします。

■開催期間：2025年8月20日（水）16：00～8月29日（金）15：59 予定

2025年5月に開催したイベント「英雄活劇 風雲 護刀少女伝」で登場した、マサムネ（CV：悠木碧）【★5昇竜の道着】とヴィルフリート（CV：子安武人）【★5大老のチャンパオ】がピックアップされた「風雲 護刀少女伝ガチャ」を復刻開催いたします。

■開催期間：2025年8月20日（水）16：00～8月29日（金）15：59 予定

※各ガチャの詳細は、ゲーム内のお知らせからご確認ください。

【「もってけ！ ヒーローウェアキャンペーン！」開催！】

今まで登場したヒーローの一部のウェアとチップが、“所持関係なく”レンタル可能となります。また、そのウェアのヒーローはレベルとスキルレベルがMAXの状態でプレイできます。さらに、目標ランクに到達したウェアを最大3つまでプレゼントします。とてもお得な期間となっているので、ぜひこの機会に『フェスバ+』を遊んでみてください。

■ウェアレンタル期間：2025年8月18日（月）16：00～9月30日（火）15：59 予定

■ウェア交換期間：2025年8月18日（月）16：00～10月8日（水）15：59 予定

＜キャンペーン参加方法＞

１.イベントページで欲しいウェアを最大3つまで選び、目標ランクの枠に設定します

２.レンタルウェアを装備してバトルに参加し、ランクをあげましょう

３.設定された目標ランクに到達することで、報酬となるウェアを獲得できます

※レンタルウェアのランクはブロンズからスタートします。

※目標ランク枠は難易度別に3つあります。選択するヒーローにあわせ設定してください。

※自身がすでに持っているウェアのままバトルに参加しても目標達成にはならないのでご注意ください。

※コラボヒーローや今回登場した新ウェアなど一部のウェアはレンタルできません。

※その他キャンペーンの詳細は、ゲーム内お知らせをご確認ください。

【『フェスバ+』 基本情報】

『フェスバ+』は、1プレイ5分で手軽に楽しめる大乱戦パーティロイヤルゲームです。ゲームやアニメ、その他にも様々な作品のキャラクターが参戦したお祭りゲームを、ぜひ体験してください。

本作は「誰もが必ず楽しめる場所があるゲーム」をテーマに、ゲーム配信から視聴までを一貫して楽しめる機能「フェスCh」を搭載。

ゲームを遊ぶのが難しい時でも”観る”事で一緒にバトルを楽しめるタイトルとなっています。

◆ゲーム名：フェスバ+

◆ジャンル：大乱戦パーティロイヤル

◆対応端末：iOS、Android(TM)、Steam（PC）

◆公式サイト： https://festibattle.jp/

◆ストアページ： https://festibattle.jp/rd/?id=387&na=dxx9u(https://festibattle.jp/rd/?id=387&na=dxx9u)

◆専用コミュニティサイト「フェスLINK」： https://feslink.jp/

◆公式Xアカウント： https://x.com/festibattle

◆公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@festibattle

◆公式TikTokチャンネル： https://www.tiktok.com/@festibattle

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。

今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者： 代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト： https://colopl.co.jp/

公式X： https://x.com/colopl_pr

公式Facebook： https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin： https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

【株式会社MIXI 会社概要】

社名 ：株式会社MIXI https://mixi.co.jp

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア36F

設立 ：1999年6月3日

資本金 ：9,698百万円（2024年3月末現在）

代表者 ：代表取締役社長 上級執行役員 CEO 木村 弘毅

事業内容 ：スポーツ、ライフスタイル、デジタルエンターテインメント、投資

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

(C)COLOPL, Inc. (C)MIXI

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※MIXIおよびモンスターストライクに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。

※iOS、App Store は米国および他国の Apple Inc.の登録商標です。

※YouTube、Android、Google Playは Google LLC の商標です。

※(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValveCorporationの商標及びまたは登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。