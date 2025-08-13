Í¥Àè½Ð»ñ¾Ú·ô¤ÎÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¿®¶âÃæ±û¶â¸Ë¤Ï¡¢Í¥Àè½Ð»ñ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÆüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¥Àè½Ð»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢Í¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ÈÌ¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¥Àè½Ð»ñ¼Ô¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò·§ËÜ¸©°¤ÁÉ¤ÎÉúÎ®¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿£²¼ï¤ÎÌ£Á¹¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥°¥ë¥á¥«¥¿¥í¥°¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¼è°úÀè¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥«¥¿¥í¥°Ëè¤ËÌó60ÅÀ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥ÂÐ¾Ý¼Ô
¡¡¡¡2025Ç¯£¹·î30Æü¸½ºß¤ÎÍ¥Àè½Ð»ñ¼ÔÌ¾Êí¤ËµºÜ¤Þ¤¿¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤¿£±¸ý°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ëÍ¥Àè½Ð»ñ¼Ô
£²¡¥Í¥ÂÔÆâÍÆ
- £±¸ý°Ê¾å£³¸ýÌ¤Ëþ
¡¡Í¥Àè½Ð»ñ¼Ô¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ê1,000±ßÁêÅö¡Ë
¡¡¤Þ¤Ü¤í¤·¤ÎÌ£Á¹£²¼ïµÍ¤á¹ç¤ï¤» ·×£±kg
¡¡·§ËÜ¸©°¤ÁÉ¤ÎÉúÎ®¿å¤Ç»Å¹þ¤ó¤ÀÌµÅº²Ã¤ÎÌ£Á¹¥»¥Ã¥È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤È´Å¤ß¤Î¤¢¤ëÊÆÇþ¹ç¤ï¤»Ì£Á¹¡×¤È¡ÖÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤È¹á¤ê¤ÎÇþÌ£Á¹¡×¤ÎÆó¼ïÎà¤ÎÌ£¤ï¤¤
¡¡¤ò¤´´®Ç½²¼¤µ¤¤¡£
¤Þ¤Ü¤í¤·¤ÎÌ£Á¹£²¼ïµÍ¤á¹ç¤ï¤» ·×£±kg
- £³¸ý°Ê¾å10¸ýÌ¤Ëþ
¡¡¥°¥ë¥á¥«¥¿¥í¥°¡Ê3,000±ßÁêÅö¡Ë
¡¡Ìó60¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¥á¥«¥¿¥í¥°¡Ê3,000±ßÁêÅö¡Ë¾¦ÉÊÎã
- 10¸ý°Ê¾å
¡¡¥°¥ë¥á¥«¥¿¥í¥°¡Ê6,000±ßÁêÅö¡Ë
¡¡Ìó60¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¥á¥«¥¿¥í¥°¡Ê6,000±ßÁêÅö¡Ë¾¦ÉÊÎã
¡¡(Ãí)¾åµ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÂÔÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥Â£Äè»þ´ü
(1) Í¥Àè½Ð»ñ¼Ô¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡¡¡¡12·î½é½Ü¤ÎÈ¯Á÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
(2) ¥°¥ë¥á¥«¥¿¥í¥°
¡¡¡¡12·î½é½Ü¤ÎÈ¯Á÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥Àè½Ð»ñ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢Æ±¥«¥¿¥í¥°¤ÎÀìÍÑ¥Ï¥¬¥¤Þ¤¿¤ÏÀìÍÑ
¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¡¢¤´´õË¾¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û
¿®¶âÃæ±û¶â¸Ë
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û
¼ÆÅÄ¡¡¹°Ç·
¡ÚÁÏÎ©Æü¡Û
1950Ç¯6·î1Æü
¡Ú½êºßÃÏ¡Û
ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§£±ÃúÌÜ£³ÈÖ£·¹æ
¡Ú»ö¶È³µÍ×¡Û
¿®¶âÃæ±û¶â¸Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¿®ÍÑ¶â¸Ë¼è°úÀè¤Ç¤¢¤ëÃæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³¤³°Å¸³«»Ù±ç¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½»Ù±ç¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è·ÐºÑ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Û
https://www.shinkin-central-bank.jp/