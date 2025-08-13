FX特別セミナー開催のお知らせ　″勝負師″矢口真里さんと学ぶ！17億トレーダーの成功秘話と自動売買活用術

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、2025年9月20日（土）に、モーニング娘。OGの矢口真里さんをゲストに招き、豪華講師陣によるFX特別セミナーを開催します。

セミナーの第1部では、総利益17億円超のジュンFXさん、人気の投資系YouTuberかつをさんを講師に招き、「自動売買の戦略」「億トレーダーのトレードマインド」などを解説します。

第2部では、昨年8月に松井証券YouTube公式チャンネルへ出演したことをきっかけにFXを始めたという矢口真里さんと、スマホアプリだけで実践できる「トレード手法」を学んでいきます。FX初心者の矢口真里さんの率直な視点から、FXの成功の秘訣を学べる内容になっています。



また、本セミナー限定で、出演者からの景品が当たる抽選会の開催を予定しております。どなたでもお申込みいただける無料セミナーとなりますので、ぜひお申込みください。なお、お申し込み受付は先着順となります。

セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/187_1_1487a008adedafae2d9046d0ca670413.jpg?v=202508130856 ]

※セミナーの詳細は、当社WEBサイト(https://www.matsui.co.jp/study/seminar/event/20250920.html)よりご確認ください。

出演者プロフィール

矢口 真里

1983年1月20日生まれ、神奈川県出身

15歳の時に、モーニング娘。2期メンバーとして1998年5月に加入。

バラエティタレントとして、MC、パネラー、過酷ロケなど様々なジャンルで活躍。バラエティ番組・イベント・アイドルフェスのプロデュース、公営ギャンブル(主に競馬)、パチンコ番組など精力的に活動中。

ジュンFX

FXを始めたのはリーマンショック前の2007年。2012年に勝ち方を掴み始め、2013年のアベノミクス相場で10万円の入金額から億トレに成り上がる。2016年にはニコニコ生放送でFX配信を始めて人気となり、ここに数多くの億トレが集結することに。通称”ガチ勢”の中心人物に。

かつを

サラリーマンとして働きながら投資を楽しむ兼業投資家。株式投資はリーマンショックのさなかにスタート。FX自動売買も実践中。通勤時間など余暇時間を活用しながら投資を続けている。YouTubeの登録者は5万人を突破。

進行：野沢 春日

フリーアナウンサー(元テレビ東京アナウンサー)

金融経済番組「Newsモーニングサテライト」を10年間担当し、世界経済とマーケットの取材、生中継などを経験。

現在、松井証券YouTubeサブチャンネル「森永's View」メインMCを担当。

鈴木 翔

地方銀行、ネット銀行の運用部門で国内外の債券や株式などのディーラーを経験。松井証券に入社後はディーラーの経験を活かし、マーケットアナリストとして金利動向を踏まえた市場分析や、機関投資家・個人投資家などの投資家動向を組み合わせたマーケット情報などを提供している。

矢口真里さんが出演する松井証券YouTube動画

松井証券YouTube公式チャンネル(https://www.youtube.com/user/MatsuiSecurities/)では、矢口真里さんとジュンFXさんが出演する「最速で億れるFX」シリーズを公開中です。本シリーズは、FX初挑戦となる矢口真里さんが、ジュンFXさんをはじめとするFX専門家からトレードの極意を学び、FXトレードに挑戦する内容となっています。シリーズ第6回では、矢口真里さんが松井証券FXアプリを使って、初のトレードに挑戦します。本セミナーへのご参加と併せて、ぜひご視聴ください。

【ジュンFX生トレード】勝負師たちがいよいよFX初取引！ 松井証券 最速で億れるFX#6(https://www.youtube.com/watch?v=fXlI8XxFJY0)

「松井証券FX」について

夜間までご利用いただける無料の電話相談窓口「FXサポート」をはじめ、業界最狭水準のスプレッド※1や、1通貨単位（100円）から始められる取引環境など、初心者でも安心して始めやすいサービスを提供しています。さらに業界初の“100円から取引できるFX自動売買機能※2”では、仕事中や就寝中などリアルタイムに取引画面を確認できない場合でも、24時間自動取引することもできます。外出中でも手軽に取引いただけるスマホアプリもご用意しておりますので、是非ご活用ください。

松井証券FXの詳細は以下WEBサイトをご参照ください。

https://www.matsui.co.jp/fx



松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

※1 FXサービスの取扱い業者10社(SBI証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券、外為どっとコム、DMM.com証券、トレイダーズ証券、ヒロセ通商、マネックス証券、GMOクリック証券、GMO外貨)の中央値と比較。2025年7月17日時点、当社調べ。

※2 詳細は2023年4月14日付けプレスリリース「業界初！“100円から取引できるFX自動売買機能”を4月22日より提供開始(https://www.matsui.co.jp/company/press/2023/pr230414.html)」をご参照ください。

