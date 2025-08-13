“自分らしく、自由に纏う”　洗礼されたシンプルなデザインが、あなたの物語を描く新ブランド「DRAW」がローンチ　2025AWファーストコレクションのビジュアルとLOOKが到着

株式会社タカキュー

株式会社タカキュー(本社:東京都板橋区、代表取締役:伊藤健治)は、メンズ・レディースファッションの枠にとらわれない、カジュアルブランド「DRAW(ドロー)」がローンチしたことをお知らせいたします。ファーストコレクションは2025年秋冬シーズンにデビューし、ZOZOTOWNでは2025年8月13日より順次予約発売開始、店頭では8月15日より順次販売を開始いたします。

「DRAW」のブランドコンセプトと提案

「DRAW」は、「発見し、映し出し、表現し、纏う あなたの物語を描こう」をコンセプトに、ブランド名にも由来する「描く」という意味の言葉から、ファッションの未来や自分らしいスタイルを描くようなブランドになってほしいという思いが込められています。

近年、性別にとらわれず、素材感、色、サイズ感を自由に選んでファッションを楽しみたいという方が増えており、こうしたニーズに応えるために本ブランドを立ち上げました。

「性別ではなく、自分らしさを大切に」を軸に、性別にとらわれないシンプルさと機能性、トレンド感と普遍性を兼ね備えたデザインにより、自由なコーディネートの楽しさを提案します。

今後の展望

ECサイト「ZOZOTOWN」での販売を中心に展開し、30代をターゲットに新たな顧客層を開拓します。また、商品の需要を鑑みて、DRAWの直営店舗の出展も今後は視野に入れていく予定です。

ブランドのライン詳細

DRAW (ドロー)

トレンドに敏感でありながら、性別にとらわれない普遍的な魅力を持つデザインが特徴のブランドです。

シンプルかつ機能的で、誰もが心地よく着られるアイテムを展開します。

Ｂarneston & Co. (バーネストン＆コー)

アメリカ在住のデザイナーによる、古き良きアメリカのワーク、ミリタリーにインスパイアされたデザインを現代に落とし込んだメンズブランドです。

George Cinq (ジョルジュサンク)

ミラノ在住のデザイナーによる、“パリではたらく女性”をイメージしたネオトラッドが基盤となるブランドです。

アパレルからバッグ、アクセサリーまで展開します。

商品情報

ファーストコレクションでは、無駄を削ぎ落としたフォルムと、上質な素材感で、あなたの一日をすべて支える存在を目指します。

オフィスにも、カフェにも、家のリビングにも、境界を感じさせず自然に馴染むデザイン。肩の力を抜きながらも、ふとした瞬間に漂う洗練。あなたらしさを映す、静かで美しい佇まいを届けます。

■DRAW AW 2025 LOOK

■DRAW AW 2025 collection 1st delivery

取扱店舗情報

・ZOZOTOWN https://zozo.jp/shop/taka-q/?p_scpid=17671(https://zozo.jp/shop/taka-q/?p_scpid=17671)

・TAKA-Q 新宿本店 （8月15日より順次店頭販売）

・m.f.editorial 全店舗 （8月15日より順次店頭販売）

■DRAWの最新情報について

DRAW Instagram https://www.instagram.com/draw.co.jp/

George Cinq Instagram https://www.instagram.com/georgecinq_official/

会社概要

会 社 名 ：株式会社タカキュー

事 業 内 容 ：紳士服・婦人服及び関連洋品雑貨の企画・販売

本社所在地 ：〒173-0004 東京都板橋区板橋3丁目9番7号

設 立 ：1950年6月30日(創業75年)

資 本 金 ：1億円

上場取引所 ：東京証券取引所 スタンダード市場(証券コード:8166)

上場年月日 ：１部上場 1989年8月

U R L ：https://online.taka-q.jp/

従 業 員 数 ：276名

店 舗 数 ：TOTAL 114店舗

TAKA-Q (100店舗) 、m.f. editorial(12店舗) 、GRAND-BACK(2店舗)