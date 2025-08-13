【SNS分析ツール決定版】セカンドバズ、分析対象データ1億件突破！YouTube・TikTokのトレンド分析を強化し、再現性の高いSNSマーケティングの”丸投げ内製化”を実現

株式会社KASHIKA

SNSマーケティング支援の株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役：小澤 健太）が提供するSNS分析ツール「セカンドバズ」は、この度の大型アップデートにより、分析対象となるSNS投稿データが1億件を突破したことをお知らせいたします。

これにより、トレンド分析や競合分析の精度が飛躍的に向上。これまで感覚に頼りがちだったSNS運用を、データに基づき再現性高く成功に導く「丸投げ内製化支援」サービスを強化し、企業のSNSマーケティングにおける成果最大化を強力にバックアップします。

開発の背景：なぜ多くの企業がSNS運用でつまずくのか？

【CMO歴20年の凄腕マーケターが語る、市場の課題】

企業のマーケティング活動において、SNSの活用はもはや必須の時代です。しかし、華やかな成功事例の裏で、多くのSNS運用担当者が共通の悩みを抱えています。

・毎日投稿しているのに、一向にフォロワーもエンゲージメントも伸びない…

・一体どんな投稿が”バズる”のか、成功の法則が全く見えない…

・競合アカウントはなぜ成功しているのか？具体的な要因が分析できない…

・思いつきで投稿する”ネタ切れ”状態が続き、企画会議が苦痛だ…

・上司に提出するレポート作成に毎月何十時間も費やしている…

・代理店に任せているが、コストに見合った成果が出ているのか不透明だ…

これらの悩みは、決して担当者の能力不足が原因ではありません。その根本にあるのは、SNSという変化の速い市場において、判断の拠り所となるべき「正確で、十分な量のデータ」と「データを正しく活用するノウハウ」が圧倒的に不足しているという事実です。

私たちは、この根深い課題を解決するために「セカンドバズ」を開発しました。勘や属人的なスキルに頼る非効率なSNS運用から脱却し、誰もがデータという武器を手に、戦略的に成果を出せる世界を創りたい。その想いが、今回の過去最大級のアップデートにつながっています。

データ1億件突破！「セカンドバズ」アップデートの概要

今回のアップデートにより、「セカンドバズ」が分析対象とする国内主要SNSのアカウント数およびデータ量は以下の通り、大幅に増加しました。

総アカウント数：約12万 → 40万アカウント以上へ総データ（投稿）数：約3,100万件 → 1億件を突破

この圧倒的なデータ量増加により、これまで以上に網羅的かつ精度の高い分析が可能になりました。最新のトレンドや消費者のインサイトをより深く、より速く捉えることで、お客様のSNSマーケティングを新たな次元へと引き上げます。

運用代行が「科学」になる：”丸投げ”で実現するデータドリブン体制

この圧倒的なデータベースを背景に、私たちの「丸投げ内製化支援」は新たなステージへと進化しました。もはや、それは単なる「運用代行」ではありません。

お客様のチームの一員として、データという共通言語を用いて成果を科学的に創出する「データドリブン・グロースパートナー」です。

これまで： 代理店に任せても、成果の要因がブラックボックス化し、ノウハウが社内に蓄積されない。

これから： 私たちは、すべての施策をデータに基づいてご提案し、実行します。なぜその企画なのか、なぜその投稿時間なのか、すべてをオープンに解説。最終的には、お客様自身がデータを見て判断できる状態（内製化）まで伴走します。これは、外部に依存するのではなく、再現性の高い成功ノウハウを「自社の資産」として確立するための、最も効果的な投資です。

デイリーの伸張数に応じた戦略を組み、お客様に提案していきます

【コスメ・アパレル業界】

課題： 移り変わりの激しいトレンドを掴みきれない。UGC（ユーザー生成コンテンツ）をどう売上に繋げるかわからない。

解決策： 最新のカラートレンドやコーディネートの流行をデータで把握。影響力の高いインフルエンサーや、熱量の高いUGCを瞬時に発見し、次のキャンペーンや商品開発に活かせます。

【食品・飲料メーカー】

課題： 新商品の認知度をどう高めるか。アレンジレシピなど、ユーザーの反応が見えづらい。

解決策： 「#アレンジレシピ」「#おうちカフェ」などのハッシュタグを分析し、ユーザーがどのような文脈で自社商品を楽しんでいるかを可視化。次の投稿コンテンツのヒントを得られます。

【観光・レジャー業界】

課題： 競合施設との差別化が難しい。インバウンド需要にどう応えるべきか。

解決策： 周辺エリアの競合アカウントの投稿を分析し、「映える写真」の共通点や、観光客に響くキーワードを発見。データに基づいたPR戦略を立てることができます。

期間限定！無料トライアル＆個別相談会キャンペーン

今回のアップデートを記念して、期間限定で無料トライアル、およびSNS運用のプロによる個別相談会を実施いたします。

「何から手をつけていいかわからない」「自社のアカウントで成果が出せるか見てみたい」といったお悩みにも、データを用いて具体的にお答えします。この機会に、ぜひ「セカンドバズ」の圧倒的な分析力をご体感ください。

