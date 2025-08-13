THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社（本社：東京都新宿区、CEO：亀田 信吾、以下「ワイハウ」）は、日本全国で後継者不足に悩む 127 万社の企業が抱える事業承継の課題に真正面から取り組むべく、「M&A 安心宣言」を策定・発表いたします。

この課題は、地域経済や雇用、そして従業員とその家族の暮らしに直結する重要な社会的テーマです。

本宣言は「売却を前提としない長期伴走型 M&A」を原則とし、譲渡企業の理念・文化・従業員を守りながら、グループ全体のシナジーによって持続的成長を実現することをお約束します。その実現のため、執行役員社長 CEO の亀田信吾が全国各地を駆け巡り、売り手経営者と直接向き合う活動を本格的に展開してまいります。

「M&A 安心宣言・M&A の原点は“人助け”」

「M&A は、決して数字だけの取引ではありません。経営者の人生、従業員の誇り、お客様との絆。そのすべてを守り抜く“人助け”であるべきです。私たちワイハウは、法律家、金融人、マスコミ経験者、経営者など、多様な経歴を持つ役員が一丸となり、この“人助けの気持ち”で M&A に臨みます。そして、その想いを実践の場で体現するのが、当社社長の亀田信吾です。亀田自ら現場に足を運び、経営者と膝を突き合わせて企業の未来を共に描く。その泥臭く、人間味あふれる姿勢こそが、私たちの『M&A 安心宣言』の真髄です。」

執行役員社長 CEO 亀田信吾 コメント「私が社長として、全国の現場を回る理由」

「私はこれまで 3 社の社長を務める中で、企業には財務諸表には表れない“想い”という大切な価値があることを学びました。ワイハウの M&A は、その想いを未来へつなぐための橋渡しです。だからこそ、お預かりした企業を『家族として迎え入れ』、共に成長していきます。私が学生時代に培ったホスピタリティ精神を胸に、全国の経営者の皆様のもとへ直接伺います。お顔を見て、直接お話しすることでしか生まれない信頼関係を築き、皆様が安心して次の一歩を踏み出せるよう、全身全霊で伴走することをお約束します。」

ワイハウグループ「M&A 安心宣言」5 つの約束

1. 売却を前提としない長期保有の原則

2. 企業文化と雇用の継承

3. グループ全体でのシナジー創出

4. 経営の自主性を尊重

5. 現場主義による伴走支援

亀田社長率いる M&A チームによる全国直接対話活動

この宣言を実践するため、亀田社長自らが率いる M&A チームが、全国各地で売り手経営者との直接対話活動を本格的に開始いたします。現場の課題や将来の夢を共有しながら、それぞれの企業に最適な事業承継・成長プランを共に創り上げてまいります。

多様な専門家が支えるワイハウの経営陣

ワイハウの「人助け M&A」は、実行を担う亀田社長の下、各分野のプロフェッショナルで構成された経営陣によって支えられています。

経営陣：弁護⼠、元検察庁幹部、資生堂元社長、金融機関出身者、報道機関元幹部、公認会計⼠など、多様な専門家が経営の透明性と健全性を担保します。

M&A をご検討の経営者様へ

事業承継は、経営者にとって最も重要な決断の一つです。私たちは、その重い決断に真摯に向き合い、以下のようなお悩みを持つ経営者様に寄り添います。

- 後継者不在だが、従業員の雇用は絶対に守りたい- 自社が築いてきた企業文化を大切にしてくれる承継先を探している- 単独では難しい新規事業や DX に挑戦したい- 大手企業との協業機会を求めている

亀田社長をはじめとする M&A チームが、全国どこへでも伺い、直接お話をお聞きします。まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社 M&A 担当窓口

E-mail：info-ma@ml.twhdc.co.jp

TEL：03-4405-5460

担当：取締役副社長 橋本直樹

所在地：東京都新宿区愛住町 22 第 3 山田ビル

設立：2004 年 7 月 上場：2006 年 10 月 東証スタンダード（3823）

代表者：執行役員社長 CEO 亀田 信吾

事業内容：売ることを前提にしない事業承継、子会社への経営指導

URL：https://twhdc.co.jp(https://twhdc.co.jp)



