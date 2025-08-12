NEWh主催、企業のリーダー人材向けオンラインカンファレンス「VALUE DESIGN SUMMIT 2025」申込み受付開始

株式会社NEWh

株式会社NEWh（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：神谷 憲司、以下「NEWh」）は、大企業の経営層や事業部長クラスが一堂に会し、DXや新規事業開発のノウハウと事例を共有するリーダー人材向けビジネスオンラインカンファレンス「VALUE DESIGN SUMMIT 2025」の特設サイトを2025年8月12日に公開し、参加申込みの受付を開始したことをお知らせします。

■ VALUE DESIGN SUMMIT 2025 特設サイト

https://vdsummit2025.newh.co.jp/(https://vdsummit2025.newh.co.jp/)

■ VALUE DESIGN SUMMIT について

日本企業は急速なデジタル化とグローバル競争の中で、成長と革新を求められています。特にデジタルトランスフォーメーション（DX）や新規事業開発は、持続可能な経営を実現するための重要な課題です。しかし、多くの企業がこれらの推進に苦戦しています。その主な理由として、経営層の理解不足、レガシーシステムとの統合の難しさ、デジタル人材の確保と育成の困難さが挙げられます。

「VALUE DESIGN SUMMIT」は、業界の最前線を走る革新者たちが集い、明日のビジネスを創り出す戦略と、競合を突き放す変革のヒントに出会える特別な場所です。登壇者には日本のトップ企業の経営者や事業部長が名を連ね、参加者は事業部長クラスから現場担当者まで多岐にわたり、戦略から事業開発、組織開発まで多岐にわたるテーマを扱いながら、実践的な知見を共有することで、新たなビジネスチャンスの創出に寄与します。

■ メインテーマ「生成AIの活用で日本企業はどう変わるのか -コト課題とヒト課題の両面から考える-」

第2回目の開催となる今回は、「生成AIの活用で日本企業はどう変わるのか -コト課題とヒト課題の両面から考える- 」をメインテーマに、生成AIがもたらす未来のビジョンを業界トップリーダーと共有し、自社の成長戦略に取り入れるための具体的なインスピレーションを提供します。

生成AIは、単なる業務効率化の枠を超え、これまで想像すらできなかった市場を生み出し、圧倒的なスピードで競合を突き放すための武器へと進化しました。飛躍的な進化を続ける生成AIを、業界のトップリーダーたちがどのように捉え、活用し、成果に繋げていったのか─5年先の未来を先取りし、導入からわずか3ヶ月で劇的な変革を実現した秘策や、最前線を走る企業の革新的な成功事例など、実際の事例も交えながらお話しいただきます。

ビジネスの常識が塗り替わる瞬間に立ち会い、企業の未来を共に描く─企業の“当たり前”を揺さぶり、新たなステージへの扉を開くためのヒントをお届けします。

■ 開催概要

■ セッションのご紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78441/table/36_1_781917457dd2c259105784a9e89ca7de.jpg?v=202508130826 ]詳細・お申込みはこちら :https://vdsummit2025.newh.co.jp/

当日お届けするセッションの一部をご紹介いたします。

【基調講演】生成AIの活用で日本企業はどう変わるのか -コト課題とヒト課題の両面から考える-

株式会社ライプニッツ

代表

山口 周 氏

生成AIの台頭は、単なる業務効率化にとどまらず、企業の価値創造や組織の在り方そのものを揺るがしています。本講演では、山口周氏が「コト（仕組み・戦略）」と「ヒト（感情・文化）」の両面から、日本企業がAI時代に進化するための本質的な条件を提示。テクノロジーと人間性の交差点で、私たちは何を問い直すべきなのか？未来をつくる思考がここから始まります。

AI時代に求められる価値創造の仕組みとは？ -創業125年企業のチャレンジ-

株式会社日建設計

執行役員 イノベーションデザインセンター代表

石川 貴之 氏

株式会社日建設計

イノベーションデザインセンター・アソシエイト

吉備 友理恵 氏

株式会社Zebras and Company

共同創業者／代表取締役

阿座上 陽平 氏

日建設計は「まちの未来に新しい選択肢をつくる」をテーマに、共創プラットフォームPYNT（ピント）を開設し、今年からゼブラアンドカンパニーと共に社会起業家等との共創プログラム「FUTURE LENS」を始動しています。このプログラムの紹介を通じて、VUCAの時代、そしてAI時代における持続的な価値創造の仕組みづくりに向け、どのような視点で、分野を超えた共創にチャレンジしているかをお話させて頂きます。

EXを起点としたCXの実現 -コーセープロビジョンが考える新たな顧客体験-

株式会社コーセー 執行役員 マーケティング戦略部長

コーセープロビジョン株式会社 代表取締役

命尾 泰造 氏

コーセープロビジョン（株）が掲げるあらたな顧客体験の定義、「EX（Employee Experience）を起点としたCX（Customer Experience）の実現」。お客さまがデジタルネイティブであると同時に、働くスタッフもデジタルネイティブであり、いかに店舗環境をDXするかが、店舗ビジネスでの競争力となる。昨年、表参道にオープンしたMaison KOSEハラカドの実例をもとに、コーセーが取り組むRetail DXについて解説をします。

アサヒグループにおけるDX奮闘記

アサヒグループジャパン株式会社

執行役員 ＤＸ統括部長

山川 知一 氏

アサヒグループジャパンでは、持続的成長を見据えた経営基盤の強化と、変化に柔軟に対応できるIT・DX戦略を推進中です。 生成AI活用やデジタル人材育成、次世代ITアーキテクチャへの移行を通じて、「開かれたIT部門」の実現を目指し、全社一体での変革に挑戦しています。

CTOが語る、事業成長を加速させるAI時代の技術組織論

日本マクドナルド株式会社

執行役員 Vice President, Chief Technology Officer

杉林 隆彦 氏

生成AIなどの破壊的テクノロジーが登場する中で、CTOとしていかに変化を捉え、事業成長に繋がる技術戦略を立案・実行していくか。その中核となる技術組織の構築と開発カルチャーに焦点を当てます。巨大組織でイノベーションを加速させるための、CTO自身の挑戦と哲学についてお話しいただきます。

生成AIで切り拓く医療・ウェルネス領域のDX推進

ウィーメックス株式会社

代表取締役社長

高橋 秀明 氏

ウィーメックス株式会社

ヘルスケアＩＴ事業部 プロダクト＆サービス開発

シニアプロフェッショナル

橋本 吉治 氏

当社の事業ドメインである医療・ウェルネス業界は、政府がDX推進を強く打ち出していますが、未だ他業界と比べてデジタル化が遅れています。本講演では、医療・ウェルネス業界における課題と、当社がデジタルを活用してどのように業界の変革をリードしているかについてご紹介します。生成AIを活用した薬剤師業務の効率化や社内AI導入の取り組み、さらにグローバル展開するPHCグループの一員としての役割を通じて、医療・ウェルネス領域のDX推進における知見を共有します。

生成AIの導入を加速する東芝の取り組み

株式会社東芝

上席常務執行役員 最高デジタル責任者

岡田 俊輔

東芝は、エネルギーシステム、社会インフラシステム、デジタルソリューション、半導体事業等、多様な事業へ生成AIの導入を加速しています。本セッションでは、東芝の生成AIの取り組み及び導入の事例をご紹介します。

現場起点の生成AI戦略の進化 -パナソニック コネクトが拓く「コト・ヒト」変革のリアル-

パナソニック コネクト株式会社

執行役員 ヴァイス・プレジデント

チーフ・インフォメーション・オフィサー（CIO）兼 IT・デジタル推進本部 マネージングダイレクター

河野 昭彦 氏

2023年2月、パナソニック コネクトはChatGPTをベースとした自社向けAIアシスタントサービス「ConnectAI」を全社展開しました。日本の大企業の中でも、なぜいち早く導入を決断し、生成AIの企業内利用の先駆者となれたのか。そして、テクノロジーのみならず、組織として従業員を巻き込み、生成AIを活用する文化を醸成してきた実践的な取り組みをご紹介します。導入から2年以上が経過した今、効果検証や課題、製造業ならではの活用事例、そして進化する戦略を通じて、生成AIを活用するための具体的なアクションや考え方をお伝えします。

■ NEWhについて

NEWhは大企業の新事業・サービス開発に特化したイノベーションデザイン&スタジオです。独自のフレームワーク・プロセスにより、アイデア創出からプロダクト開発までを一気通貫で実行し、未来と顧客から選ばれつづける事業・サービスを社会に実装していきます。

会社名 ：株式会社NEWh（英語表記：NEWh Inc.）

所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビルB1

代表者 ：代表取締役社長 神谷 憲司

創立年 ：2021年1月

事業内容：Innovation Design & Studio事業

URL : https://www.newh.co.jp