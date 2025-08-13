全国初！「旅先納税(R)」の返礼品を寄附先以外の地域で体験に利用する取り組みがスタート

株式会社ギフティ

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)が提供する「e街プラットフォーム(R)」を活用し、沖縄県国頭郡国頭村(村長：知花 靖／以下、国頭村)が実施する「旅先納税(R)」(※2)において、返礼品である電子商品券「くにがみ村e街ギフト」の加盟店に、コニカミノルタプラネタリウム株式会社(本社：東京都豊島区／代表取締役社長：本 由美子／以下、コニカミノルタプラネタリウム)が運営する「コニカミノルタプラネタリウム」全5館(有楽町・池袋・押上・横浜・名古屋)が追加されましたので、お知らせいたします。これにより、「コニカミノルタプラネタリウム」で上映中の「星結いの森-沖縄・国頭村の星空-」の鑑賞料金を、2025年7月1日(火)より、「くにがみ村e街ギフト」でお支払いいただくことが可能となりました。「旅先納税(R)」の導入自治体で撮影され著作権を導入自治体が有する映像コンテンツがふるさと納税の返礼品の対象と認定されたこと、また、寄附先の自治体以外の地域に所在するプラネタリウムで上映される作品の鑑賞料金に、「旅先納税(R)」の返礼品である「e街ギフト(R)」(※3)をご利用頂く取り組みは、全国で初となります。なお、「コニカミノルタプラネタリウム」全5館の追加により、「くにがみ村e街ギフト」の加盟店数は74店舗(2025年8月13日(水)時点)となりました。

国頭村は、沖縄本島の最北端に位置する自然豊かな村です。ヤンバルクイナをはじめとした珍しい生き物たちが暮らすほか、壮大な星空やノスタルジックな雰囲気の集落といった旅先としての魅力を数多く有しています。人口約4,500人の同村では、人工の明かりが少ないことから、現在定められている全天88星座のうち、82もの星座を観察することができ、滞在型コンテンツとしてアストロツーリズム(星空観光)を推進されています。また、村内に位置する「やんばるダークスカイ・フォレスト(国頭村星空公園)」において、星空保護区の認定取得を目指し、2025年3月28日(金)、アメリカ・アリゾナ州に本部を置くダークスカイ・インターナショナルへ申請を行い、沖縄本島初の星空保護区を目指されています。

国頭村では、ギフティが提供する「e街プラットフォーム(R)️」(※4)を採用いただき、2023年10月より「旅先納税(R)️」を開始されており、返礼品として電子商品券「くにがみ村e街ギフト」を発行しています。国頭村の「旅先納税(R)」は、旅前・旅先でスマートフォンから簡単に寄附ができ、返礼品として寄附額の30%分に当たる電子商品券「くにがみ村e街ギフト」を、返礼品として即時に受け取ることができるふるさと納税の仕組みです。寄附は、「旅先納税(R)公式ホームページ」、もしくは加盟店に設置されたポスターやPOPに記載された二次元コードから寄附サイトに遷移し、クレジットカード決済でお支払いいただけます。5,000円から1,000,000円までの寄附額に応じて、1,500円から300,000円まで全9券種の「くにがみ村e街ギフト」が返礼品として贈られます。受け取り・利用の際にアプリなどをダウンロードする必要はなく、会計時は1円単位で利用いただけます。

国頭村では、豊かな自然環境と星空の魅力を全国に発信し、アストロツーリズムの推進につなげるとともに、ターゲットである若年・女性層への効果的なアプローチを図るべく、2024年のふるさと納税の寄附金を活用し、プラネタリウムの映像コンテンツ「星結いの森-沖縄・国頭村の星空-」を制作し、2025年2月28日(金)より、「コニカミノルタプラネタリウム」全国5館で上映を開始しました。また、「星結いの森-沖縄・国頭村の星空-」の上映を通して、国頭村への来村を促し「旅先納税(R)」による寄附促進につなげる施策として、「コニカミノルタプラネタリウム」全国5館に「くにがみ村e街ギフト」の加盟店として参画いただき、2025年7月1日(火)より、同作品の鑑賞料金を「くにがみ村e街ギフト」で支払えるようになりました。従来、「くにがみ村e街ギフト」は、国頭村内の宿泊・体験施設、飲食店等でのみで利用可能でしたが、「コニカミノルタプラネタリウム」の加盟店参画により、村外の施設での利用が可能となりました。「旅先納税(R)」の導入自治体で撮影・制作された映像コンテンツがふるさと納税の返礼品の対象となり、また、寄附先の自治体以外の地域にある施設での体験に、「旅先納税(R)」の返礼品である「e街ギフト(R)」をご利用頂く取り組みは、全国で初となります。

「コニカミノルタプラネタリウム」での決済方法は「二次元コード認証」を採用しており、窓口でのチケット購入時に、お手持ちのスマートフォンで「くにがみ村e街ギフト」の二次元コード読み取り画面を表示し、窓口に設置された二次元コードを読み取った後、使用金額を入力・確定し、支払い完了画面を提示することで決済が完了します。「くにがみ村e街ギフト」の有効期限は180日あるため、残額が出た際はご旅行の際に国頭村内の加盟店でお使いいただけます。

ギフティは、引き続き、新たなふるさと納税の形として生活者における「旅先納税(R)」の認知向上に努めます。また、ギフトで人と街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供するというコーポレート・ビジョンのもと、「e街プラットフォーム(R)」、「e街ギフト(R)」をより価値の高いシステムへアップデートし、これらの普及を通じて、地域活性化および旅行者の新たな体験の創出に貢献してまいります。

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組む、eギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) 旅先納税(R)︎は、スマートフォンから即座にふるさと納税(寄附)ができ、ふるさと納税の返礼品として地域で利用可能な電子商品券を即座に受け取り、市町村内のお店で使用できる仕組みであり、ギフティの登録商標です(2021年1月商標登録済み)

(※3) e街ギフト(R)は、e街ポイント(R)と並んで提供されるe街プラットフォーム(R)の基本ソリューションであり、ギフティおよび株式会社J＆Jギフトの登録商標です(2020年9月商標登録済み)

(※4) e街プラットフォーム(R)は、自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォームであり、ギフティの登録商標です(2022年6月商標登録済み)

■ 寄附方法

■「星結いの森-沖縄・国頭村の星空」-作品概要

上映場所：プラネタリアTOKYO(有楽町)、プラネタリウム満天(池袋)、プラネタリウム天空(押上)、プラネタリアYOKOHAMA(横浜)、プラネタリウム満天NAGOYA(名古屋)

上映時間：約40分

URL：https://planetarium.konicaminolta.jp/program/hoshiyuinomori/?rl=250704_all_hoshiyuinomori

■「旅先納税(R)」について

「旅先納税(R)」とは、スマートフォンから即座にふるさと納税(寄附)ができ、ふるさと納税の返礼品として地域で利用可能な電子商品券を即座に受け取り、市町村内のお店で使用できる仕組みです。「e街プラットフォーム(R)」の基本ソリューションであり、地域で利用可能な電子商品券の発行、流通を可能とするシステムである「e街ギフト(R)」とあわせて自治体に導入いただくことで、ふるさと納税の一環として、「旅先納税(R)」の実施から、返礼品の受け取り・利用までの一連の行動を旅前・旅先で喚起することが可能となります。旅先で寄附を行うベネフィットを旅行者が得やすくなるため、ふるさと納税の促進にもつながります。また、寄附に加えて返礼品として受け取った電子商品券が旅先で利用されることで、よりスピーディーな地域への還元を実現し経済波及効果の向上も期待されます。さらに、旅前の寄附を促進することで、返礼品を受け取った方に対して観光を誘致することも可能となります。なお、地域で利用可能な電子商品券の利用実績は全て自動でデータ化されるため、加盟店における裏書や集計、請求が不要で、入金を含む精算作業にかかる時間を短縮することができ、加盟店への迅速な経済支援が実現できます。

導入自治体数：107自治体(2025年8月13日(水)時点)

導入自治体一覧：別紙参照

公式ホームページ： https://x.gd/ZybWD

公式Instagram： https://x.gd/vVuQ0

■ 株式会社ギフティについて

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、個人向けeギフト販売サービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」の3サービスあり、個人、法人を対象に広くeギフトサービスを提供しております。また、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」(2021年10月に「Welcome ! STAMP」より名称変更)、を2016年5月にローンチし、自治体や地元企業・団体の地域活性化をデジタル面からサポートしています。2019年には、「e街プラットフォーム(R)」のメイン機能である、地域で発行・利用可能な商品券を電子化し流通させるシステム「e街ギフト(R)」および、「旅先納税(R)」を実現する「旅先納税(R)」システムの提供を開始しています。

社名：株式会社ギフティ

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10－2 東五反田スクエア12階

設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)

資本金：3,249百万円(2025年3月末時点)

代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

１. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

４. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL：

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform