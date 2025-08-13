日本食品工学会第26回（2025年度）年次大会にて「XLSTAT」を出展・発表

ユサコ株式会社

研究支援サービスを展開するユサコ株式会社（本社：東京都港区東麻布2丁目17番12号 代表取締役：山川 真一）は、2025年8月7日～8日に茨城県つくば市・つくば国際会議場で開催された「日本食品工学会第26回（2025年度）年次大会」において、Excelアドオン型データ分析・統計ソフト「XLSTAT」のブース出展を行い、さらにインダストリアルプラザにてポスター発表およびショートプレゼンテーションを実施しました。

インダストリアルプラザでの発表概要

当社はインダストリアルプラザにて、製品開発や嗜好性向上に有効な官能評価手法の最新動向をはじめ、食品分野で注目されている時間分析法（TI、TDS、TCATA）、さらにプリファレンスマッピングやSTATIS解析など、XLSTATが提供する多彩な機能を活用した事例をご紹介しました。

発表では、感覚が嗜好に及ぼす影響や成分と感覚の関係性の解析、各時間分析法の特徴と使い分けなどを取り上げ、食品メーカーや研究機関における製品開発・消費者研究での活用可能性を具体的に示しました。

ショートプレゼンの様子

ブースでの交流と来場への感謝

ショートプレゼンをお聞きくださった方も含め、多くの方に当社ブースにお立ち寄りくださり、操作デモや具体的な分析事例に関する質問、導入に関するご相談など、活発な交流が行われました。

ご来場いただいた皆さま、そして熱心にご質問いただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。

ブースの様子

XLSTAT：食品分野にも強い、多機能統計解析ツール

「XLSTAT」は、Microsoft Excel 上で動作するアドオン型のデータ分析・統計ソフトです。プログラミング知識がなくても、使い慣れたExcel環境で高度な統計解析やデータ可視化が可能であり、官能評価、マーケティング、ライフサイエンスなど幅広い分野で活用されています。

世界120カ国以上、15万人を超えるユーザーに支持され、日本国内でも食品企業や大学・研究機関での採用が増加しています。

公式サイト：https://rs.usaco.co.jp/xlstat/

ユサコ株式会社について

ユサコ株式会社は、学術情報の提供と研究活動の効率化を支援する企業です。学術ジャーナル、データベース、ソフトウェアの提供に加え、セミナー開催や導入サポートなどを通じて、研究者や教育機関の多様なニーズに応えるソリューションを提供しています。

企業ホームページ：https://www.usaco.co.jp

ユサコの研究者支援サイト：https://rs.usaco.co.jp/