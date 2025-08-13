エン・ジャパン、リファレンスチェック事業の強化に向け、back check株式会社をグループ会社化

エン・ジャパン株式会社

エン・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝、以下当社）は、株式会社ROXX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋汰朗）が新設分割により設立した新会社、back check株式会社の株式を取得し、当社グループに迎え入れたことをお知らせいたします。

エン・ジャパン株式会社 代表取締役会長兼社長 越智 通勝（左）、株式会社ROXX 代表取締役社長 中嶋 汰朗氏（右）

グループ会社化の概要

当社は、求人情報サイトの運営・人材紹介・教育評価を中心に「人材採用・入社後活躍」の支援事業を展開しています。その一環として、2020年10月より、「活躍の足跡を可視化する」をコンセプトとしたリファレンスレポートサービス『ASHIATO』を提供してまいりました。

リファレンスチェックとは、人材採用の選考プロセスのひとつです。選考中に採用候補者の元上司・同僚等から過去の働きぶりなどの情報を得て、自社に合う人材かどうかを見極めることを目的としています。

『ASHIATO』は、採用上の懸念点だけでなく、入社後の活躍のヒントまでを可視化するサービスです。候補者と共に働いてきた現職や前職の上司、同僚からのフィードバックをもとに、人柄や特性、強みを把握するとともに、入社後にどのようなマネジメントが効果的かといった情報も提供し、定着・活躍の支援につなげています。

株式会社ROXXが展開してきた『back check』は、リファレンスチェックに加えて、コンプライアンスチェックの領域においても高いシェアと専門性を持つサービスです。採用における透明性やリスク管理へのニーズが高まる中、特に大手企業を中心に広がりを見せています。

今回、株式会社ROXXが当該事業を会社分割により設立した新会社、back check株式会社の株式を、当社が取得いたしました。

今後の展望

今後、当社とback check株式会社がそれぞれ持つ顧客基盤・技術的な知見を活かし、サービス連携および製品の統合も視野に入れ、採用における新しいスタンダードの確立を目指してまいります。

その足掛かりとして、『ASHIATO』と『back check』が連携することによる顧客体験の向上に取り組んでまいります。

従来、採用候補者が複数企業の選考を受ける際に選考企業が導入しているリファレンスチェックサービスが異なっていた場合、都度リファレンスレポートを取得する必要がありました。採用候補者の負担や手間が増加すること、それによる選考辞退が採用企業側でも問題となっていました。

今回の取り組みでは、採用候補者が『ASHIATO』と『back check』双方のサービス間で同一のリファレンスレポートを活用できるなど互換性を持たせることで、従来の問題を解消し、採用企業および採用候補者にとってより満足度の高いサービスを目指します。

私たちが描くのは、「採用プロセスにおける新しい当たり前」の実現です。

採用候補者の強みや価値観、組織との相性を入社前に把握し、入社後の活躍を見据えた最適な配置や育成につなげる。同時にコンプライアンスの観点からリスクを見極め、トラブルや早期離職等の重大なミスマッチを防ぐ。

「活躍の可能性」と「リスクの最小化」の両面から採用の質を高めることで、透明性と信頼性の高い採用プロセスを社会へ広げてまいります。

当社は「仕事を大切に、転職は慎重に。人材を大切に、採用は慎重に。」を発信し続けてきました。

転職活動において、これまでの客観的な評価が当たり前のように求められるようになれば、「今の組織でベストを尽くして認められている」人が報われると信じ、「採用プロセスにおける新しい当たり前」の実現に挑戦し続けてまいります。

back check株式会社

代表者 代表取締役 須藤芳紀

住所 東京都新宿区西新宿三丁目6番4号

設立 2025年9月12日（予定）

事業概要 オンライン完結型リファレンス／コンプライアンスチェックの開発・提供

株式会社ROXX

代表者 代表取締役社長 中嶋 汰朗

住所 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア 8階

設立 2013年11月1日

事業概要 Zキャリア事業 / back check事業

URL https://roxx.co.jp/

エン・ジャパン株式会社

代表者 代表取締役会長兼社長 越智 通勝

住所 東京都新宿区西新宿6-5-1

設立 2000年1月

事業概要 インターネットを活用したサービスの提供・HR Techプロダクト・求人／求職メディア ・人材紹介サービス ・活躍／定着支援サービス

URL https://corp.en-japan.com/

株式会社ROXX 代表取締役社長 中嶋 汰朗氏 コメント

日本の採用市場が新卒中心から中途採用へと大きく転換する中で、日本ではまだ一般的でなかったリファレンスチェックをいち早くSaaS（Software as a Service）ツールとしての提供を開始し、採用活動における書類選考や面接だけでは分からない採用候補者の情報の可視化に取り組んでまいりました。

また、昨今コンプライアンスの重要性が高まったことを受け、生成AIを活用したコンプライアンスチェック機能を拡充し、当社が最前線で旗振り役として推進した結果、IT・コンサル・金融業界ではデファクト・スタンダード化することに成功しました。

この経験とノウハウを、エングループが持つネットワークと掛け合わせることで、より多くの業界でデファクト・スタンダード化し、一層の成長機会と価値最大化に繋がると確信しております。

今後はエングループ傘下で「信頼」を新たな指標とする社会を実装し、信頼によってこれまでの努力がフェアに報われる世の中の実現に取り組んでいく所存です。

エン・ジャパン株式会社 代表取締役会長兼社長 越智通勝 コメント

この度、株式会社ROXXより、リファレンス／コンプライアンスチェック事業『back check』を譲受しました。エングループに、心強い仲間が加わったことを嬉しく思います。

エン・ジャパンはこれまで、求職者・求人企業に向け「仕事を大切に、転職は慎重に。人材を大切に、採用は慎重に。」というメッセージを掲げ続けてきました。 仕事は、人生の多くの時間を占めるもの。だからこそ、双方にとって後悔のない選択をしてほしい。

スピードと効率が求められる時代でも、私たちは、“人”にまつわる意志決定だけは、慎重であってほしいと考えています。組織の未来を作るのは、いつの時代も人であり、その選択は、目先の成果以上に、長期的な成長を左右するものだからです。

今回グループに加わった『back check』は、オンラインリファレンスチェック市場のパイオニアとして、採用におけるリスクやコンプライアンス面の可視化を進めてきました。

一方、エン・ジャパンが提供する『ASHIATO』は、採用上の懸念だけではなく、入社後の活躍に向けたヒントも得られるよう運営しています。

双方の強みを掛け合わせることで、採用候補者をより立体的に捉えられるようになり、採用の透明性と精度はさらに高まります。

私たちが目指すのは、採用における新しいスタンダードの創造です。候補者と企業が自身の情報をオープンにし、本音で向き合う「オネスト・ミューチュアル・プレビュー（※）」の思想を広げていく。

より本質的な仕事選び・採用ができる世の中への変革を、私たちから進めていきます。

※「オネスト・ミューチュアル・プレビュー(Honest Mutual Preview)」とは、エン・ジャパンが考える入社後活躍確率を上げるための考え方です。求職者・求人企業の双方が【事実性・率直性・改善性】に基づいた正直な情報を、事前に開示し合うことで入社後活躍に繋げられると考えています。

