人手不足の時代に、AIが防御力を増幅セキュリティインシデント解析レポート作成AIエージェント「Metareal インシデントレスポンス(Metareal IR)」プレミアムプラン8/13提供開始

業種特化の専門AI開発・運営を行うメタリアル・グループの株式会社ロゼッタ（本社：東京都千代田区、代表取締役：五石順一）は、セキュリティインシデント解析レポート作成AIエージェント「Metareal インシデントレスポンス（以下、Metareal IR）」のプレミアムプラン（月額5万円（税込）、1日20回・月200回利用可能）を、2025年8月13日（水）より提供開始しました。



Metareal IRは、ITサービス企業のインフラ部門・セキュリティ課向けに開発された、セキュリティインシデント解析レポート自動作成AIツールです。ユーザーが入力したプロンプトに基づき、社内のセキュリティログやインシデント対応マニュアルと、インターネット上の最新脅威・パッチ情報をAIが統合解析。インシデントの発生状況や対応履歴、リスク要因、今後の対策提案までを、数分でWord/PDF形式のレポートにまとめます。セキュリティアナリストの日々の負担を大幅に軽減し、迅速かつ網羅的なレポート作成を支援します。

お問い合わせ先：pr@rozetta.jp

Metareal IRサービスページ：https://metarealir.cmplt.ai

■開発背景

サイバー攻撃の高度化・多様化により、従来のパターンマッチングやシグネチャベースの検知だけでは未知の脅威（ゼロデイ攻撃、ファイルレス攻撃、標的型攻撃など）への対応が困難になっています。

セキュリティログやアラートの量が膨大化し、インフラ部門やセキュリティ課の担当者は「本当に対応すべきインシデント」の選別や詳細分析に多大な時間と労力を要しています。

セキュリティ人材の不足が深刻化しており、専門知識を持つアナリストが限られる中、運用負荷の増大が組織の大きな課題となっています。

最新の脅威情報やパッチ情報を常に把握し、迅速にレポート化・対策立案することが求められる一方で、手作業によるレポート作成は非効率で属人化しやすい状況です。

■Metareal IRの特徴

Metareal IRの主な特徴は以下の5点です。

- 社内のセキュリティログやインシデント対応マニュアルと、インターネット上の最新脅威・パッチ情報をAIが統合解析し、自社固有の状況に即したレポートを自動生成できる点。- ユーザーが入力したプロンプトに基づき、個別インシデントごとにカスタマイズされた対応履歴・リスク要因・今後の対策提案までを網羅したレポートを数分で出力。- Word/PDF形式での出力により、社内報告・外部提出・監査対応など多様な用途に即活用可能。- 生成AIの活用により、最新の攻撃パターンや脆弱性情報を自動で反映し続ける進化型レポートを実現。- セキュリティ専門知識が浅い担当者でも、AIによるナラティブな解説や推奨アクション提示で即戦力化を支援。

本サービスは、ITサービス企業のインフラ部門・セキュリティ課の担当者・アナリスト、SOC（セキュリティオペレーションセンター）担当、CSIRT（Computer Security Incident Response Team）メンバー、セキュリティ運用を兼務するインフラ管理者、セキュリティ専門人材が不足している中小企業のIT管理者、監査・報告業務を効率化したい情報システム部門での利活用を想定しています。

■メタリアル・グループ CTO / AI開発者 米倉 豪志（よねくら ごうし）コメント：

サイバーセキュリティの脅威が高度化する現代において、「Metareal IR」はセキュリティアナリストが直面するインシデント対応の迅速性と正確性の両立を支援します。セキュリティログの自動解析から最新脅威情報の収集まで、インシデント対応に必要なすべての工程を自動化し、適切な対策提案を即座に提供。セキュリティアナリストの皆様が、より戦略的なセキュリティ強化活動に専念できるよう、技術的な支援を提供いたします。

米倉 豪志プロフィール

株式会社メタリアル 取締役 CTO、AI 開発者/作曲家

2000年にデータ圧縮技術の発明・開発・特許取得。株式会社メディアドゥで国内最大級のモバイル検索サービスの設計。デジタルクローン開発に従事。2022年10月より現職。

生成AIサービス「四季報AI」「ella」等開発。

https://www.youtube.com/watch?v=Sb4LS771fCw&themeRefresh=1(https://www.youtube.com/watch?v=Sb4LS771fCw&themeRefresh=1)

https://president.jp/articles/-/97438?cx_referrertype=metareal

CTO米倉への登壇・執筆依頼などのお問い合わせ先：pr@rozetta.jp

広報AIサービスサイト：https://www.kohoai.com/

■業種特化のAIコンサルティングをさらに強化！Metareal AIによる生成AIシリーズを展開

当社は、「Metareal DD」を第一弾として、金融業界に限らず、さまざまな業種に特化した生成AIシリーズ（https://www.metareal.jp/department/shigotoowaruai/）の開発と提供をこれから連続して行ってまいります。この生成AIシリーズにより各業種・各業界それぞれの現場の「困りごと」のより手軽な解決を支援させていただきます。また、当社のAIコンサルティングと組み合わせていただくことで、より早く、より確実なAI導入の成功とその効果が期待できます。

当社のAIコンサルティングの最大の特徴は、"圧倒的な速さ" で「現場で使える・使いたくなるAI」を提供することです。AI技術の進化がどれほど進んでも、最も重要なのは導入企業が現場でどのように活用し、価値を生み出せるかにあります。しかし、現場は基本的に「現状維持」が最も優先されるため、新しい技術の導入には慎重になりがちです。そこで、当社は「正解を提示する」のではなく、「いかにして高速に試行錯誤を回し、現場に適応させるか」に重点を置いたコンサルティングを提供しています。

特に、大手メディアなどAI導入が困難とされていた業界においても、当社は他に類を見ないスピードで導入から実運用までを実現してきました。その成功の鍵は、現場での試行錯誤の回数と速度の圧倒的な多さにあります。

当社のAI導入コンサルティングは、開発を含めた「高速な試行錯誤」によって、現場の壁を突破することにフォーカスしています。

Metareal AIのコンサルティングの特徴

1.汎用性よりも専門性に特化

これまでに 6,000社・2,000分野以上 の企業と関わってきた実績を活かし、業界No.1の産業特化ノウハウを提供。各業種の専門業務にすぐに適用できるAIシステムの開発を得意としています。

2.複数のLLMを協調させる「Metareal Agents」

単体のAIモデルでは対応しきれない現場のニーズに応えるため、多数の既存モデルの特徴を協調させるメタリアル独自の「AIオーケストレーション」技術を活用。複数のLLM（大規模言語モデル）の特性を組み合わせることで、高精度かつ最適な出力を実現します。

3.グローバルな知見を活かしたAI開発

CTO米倉・CSO三好が北米・東南アジアなどの現場で目の当たりにしているグローバルな生成AIの知見を必要に応じて活用することで、海外の成功要素を取り込んだ開発を行います。

当社のAIコンサルティングは、ただ技術を提供するのではなく、「現場で本当に使われるAI」を最速で実現することを目的としています。AI導入をお考えの企業様は、ぜひご相談ください。

当社のコンサルティングサービスやCTO 米倉への登壇・執筆依頼などのお問い合わせ先：pr@rozetta.jp

また、7月7日（月）より、プレジデントオンラインにてCTO 米倉のインタビューを掲載したタイアップ広告を掲出いたしました。ぜひご覧ください。

広告URL：https://president.jp/articles/-/97438?cx_referrertype=metareal

■メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1※に位置している。（※出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測））

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

社名： 株式会社メタリアル

URL： https://www.metareal.jp/

所在地： 東京都千代田区神田神保町 3-7-1 ニュー九段ビル

代表者： 代表取締役 五石 順一

設立： 2004年2月

事業内容： 業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営

お問合せ先：pr@metareal.jp

■株式会社ロゼッタについて

国内最大のAI 翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000 社以上の顧客基盤と技術力を基に、製

薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAI サービスを提供してい

る。

主力サービス：専門用語に強い高精度AI 翻訳「T-4OO」

（特徴）

1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム

2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳

3. 専門2,000 分野・100 言語をカバー

4. 国内サーバーによる最高水準のセキュリティ

5. スキャン画像PDF も丸ごと翻訳

6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映

その他に、製薬業向け生成AI ソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AI ツール「オンヤク」などのサービスを提供。

社名： 株式会社ロゼッタ

URL： https://www.rozetta.jp/

代表者： 代表取締役 五石 順一

事業内容： AI 翻訳および専門文書AI の開発・運営