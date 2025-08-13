【期間限定20%OFF】ORICO SSDクローンスタンドが革命的な速さ！40Gbpsで4台同時クローン可能なプロ仕様機種登場

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICO IT48N-Cは、最大40Gbpsの超高速転送を実現する4ベイM.2 NVMe SSDクローンスタンドです。オフラインクローン機能を搭載し、PC接続なしでワンタッチ操作でSSDのデータを一括複製可能。アルミ合金冷却ケースと独立冷却システムを採用し、長時間のクローン作業でも安定動作を保証します。

【期間限定セール】

キャンペーン期間：2025年8月12日から2025年8月28日まで

価格：15,999円 → 12,919円

クーポンコード：L8LZSWJ9（5%期間限定割引+15%コード）

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DD763J61

製品の特徴

1. ワンキーオフラインクローン

このSSD クローン スタンド はコンピュータに接続する必要がなく、「START」ボタンを5秒間長押しするだけで、ワンクリックで1台から多数台へデータをクローンできます。 ご注意：ソースディスクとターゲットディスクの両方がNVMeプロトコルをサポートし、ターゲットディスクがソースディスクより大きいことを確認してください。

2. 40Gbps帯域幅の高速伝送

このM.2 NVMe SSDクローン ケースはUSB4.0インターフェイスが搭載されています。 2 台のディスクを同時に転送する場合、各ディスクの読み書き速度は 20Gbps です。

3. より高速なクローン

40Gbps クローン スタンドは、1TB ハード ドライブ 1 から 3 をわずか 60 分でクローンできます。これは、SATA クローン スタンドの 4 倍の速度です。

4. 二重の独立放熱

M.2 クローン スタンドには、4 つの独立したアルミ合金放熱シェル、内蔵の放熱シリコン、金属冷却ベストが装備されており、熱を放散しながらハードドライブを偶発的な損傷から保護します。 M.2 クローンベースは、オールアルミニウムボディ、内蔵冷却ファン、両側の対流通気口を採用し、空気の循環を促進します。

5.幅広い互換性

プラグアンドプレイ。 A to C/C to C の 2 本のデータ ケーブルが標準で付属しており、Windows、Mac OS、Linux、Android システムと互換性があります。様々なデバイスのストレージとバックアップのニーズを満たす柔軟なソリューションです。

まとめ

ORICO IT48N-Cは、業務用からホームユースまで、高速・高効率なSSDクローンを実現する最適なソリューションです。40Gbps転送とオフライン操作で、大容量データ複製の待ち時間を大幅短縮。アルミ合金冷却機構により、長時間連続使用でも安心です。

【製品に関するお問い合わせ】

会社名：オリコジャパン株式会社

E-mail：oricoglobal@orico.cc

公式サイト：https://orico.global/(https://orico.global/)

X(元Twitter)：https://x.com/oricoofficial_

instagram：https://www.instagram.com/oricoofficial.global

LINK：https://linktr.ee/Oricoglobalcc