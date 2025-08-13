【期間限定20%OFF】ORICO SSDクローンスタンドが革命的な速さ！40Gbpsで4台同時クローン可能なプロ仕様機種登場
ORICO IT48N-Cは、最大40Gbpsの超高速転送を実現する4ベイM.2 NVMe SSDクローンスタンドです。オフラインクローン機能を搭載し、PC接続なしでワンタッチ操作でSSDのデータを一括複製可能。アルミ合金冷却ケースと独立冷却システムを採用し、長時間のクローン作業でも安定動作を保証します。
【期間限定セール】
キャンペーン期間：2025年8月12日から2025年8月28日まで
価格：15,999円 → 12,919円
クーポンコード：L8LZSWJ9（5%期間限定割引+15%コード）
購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DD763J61
製品の特徴
1. ワンキーオフラインクローン
このSSD クローン スタンド はコンピュータに接続する必要がなく、「START」ボタンを5秒間長押しするだけで、ワンクリックで1台から多数台へデータをクローンできます。 ご注意：ソースディスクとターゲットディスクの両方がNVMeプロトコルをサポートし、ターゲットディスクがソースディスクより大きいことを確認してください。
2. 40Gbps帯域幅の高速伝送
このM.2 NVMe SSDクローン ケースはUSB4.0インターフェイスが搭載されています。 2 台のディスクを同時に転送する場合、各ディスクの読み書き速度は 20Gbps です。
3. より高速なクローン
40Gbps クローン スタンドは、1TB ハード ドライブ 1 から 3 をわずか 60 分でクローンできます。これは、SATA クローン スタンドの 4 倍の速度です。
4. 二重の独立放熱
M.2 クローン スタンドには、4 つの独立したアルミ合金放熱シェル、内蔵の放熱シリコン、金属冷却ベストが装備されており、熱を放散しながらハードドライブを偶発的な損傷から保護します。 M.2 クローンベースは、オールアルミニウムボディ、内蔵冷却ファン、両側の対流通気口を採用し、空気の循環を促進します。
5.幅広い互換性
プラグアンドプレイ。 A to C/C to C の 2 本のデータ ケーブルが標準で付属しており、Windows、Mac OS、Linux、Android システムと互換性があります。様々なデバイスのストレージとバックアップのニーズを満たす柔軟なソリューションです。
まとめ
ORICO IT48N-Cは、業務用からホームユースまで、高速・高効率なSSDクローンを実現する最適なソリューションです。40Gbps転送とオフライン操作で、大容量データ複製の待ち時間を大幅短縮。アルミ合金冷却機構により、長時間連続使用でも安心です。
【製品に関するお問い合わせ】
会社名：オリコジャパン株式会社
E-mail：oricoglobal@orico.cc
公式サイト：https://orico.global/(https://orico.global/)
X(元Twitter)：https://x.com/oricoofficial_
instagram：https://www.instagram.com/oricoofficial.global
LINK：https://linktr.ee/Oricoglobalcc