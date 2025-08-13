¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Helio G99ÅëºÜ¤Î11¥¤¥ó¥Á¿··¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖAlphawolf PPad2¡×¤¬ÀèÃå50Ì¾¸ÂÄê¤Ç14,999±ß¤ÇÇã¤¨¤Á¤ã¤¦¡ª
Shenzhen city Doowis Industrial Co., Ltd
Amazon¾¦ÉÊ¥ê¥ó¥¯¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB97WYMG
¢£ ³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
±þÊçÊýË¡¡¦¾ò·ï¡§
1¡¢Alphawolf¸ø¼°LINE¡§@915qjdmf ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¡ÖPPad2¡×¤ÈÆþÎÏ¤·¤Æ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¤ÏÈó¸ø³«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ´õË¾¤Î¾ì¹ç¤ÏAlphawolf¸ø¼°¤ÎLINE¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡¢50Âæ¸ÂÄê¡¢ÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£