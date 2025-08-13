株式会社Shinker、2025年6月9日浜松市鍛冶町FUSE内にサテライトオフィスを開設。インフルエンサー「ももたび」の活動拡大を契機に浜松発の情報発信とデジタル支援を強化、地域活性と地方創生を推進

浜松市に新拠点開設 株式会社Shinkerが「FUSE」内にサテライトオフィスを設立

Shinker.Co.Ltd

株式会社Shinker（本社：静岡県静岡市、代表取締役：曽根田光）は、2025年6月9日（月）、浜松市中央区鍛冶町に所在する「Co-startup Space & Community FUSE」内に、浜松サテライトオフィスを正式に開設いたしました。

当社は静岡市に本社を構え、県内外で幅広い事業活動を展開しておりますが、これまで浜松市においても継続的に各種プロジェクトやマーケティング施策を実施してまいりました。特に、当社所属インフルエンサー「ももたび」による浜松エリアでの情報発信が活発化し、地域との交流や連携機会が拡大していることから、このたび現地に常設拠点を設ける運びとなりました。

なぜ浜松にオフィスを？

これまで浜松での活動はイベント参加や出張対応が中心でしたが、「現地に拠点があれば、もっと深く地域に関われるのでは？」という思いが高まりました。

当社は静岡市に本社を構え、県内外で幅広い事業活動を展開しておりますが、これまで浜松市においても継続的に各種プロジェクトやマーケティング施策を実施してまいりました。特に、当社所属インフルエンサー「ももたび」による浜松エリアでの情報発信が活発化し、地域との交流や連携機会が拡大していることから、このたび現地に常設拠点を設ける運びとなりました。

Shinkerが浜松で目指すこと

Shinkerは、

・WEB広告運用

・SNSアカウントの企画・運用

・ホームページ制作

・SEO対策

・インフルエンサーマーケティング

といったデジタル施策を手がけています。Google認定パートナーとして、効果の高い施策を提供し、地域企業の成長をサポートしてきました。

浜松拠点では、これらのノウハウを活かしながら地域事業者やクリエイターとの協業を通じ、マーケティング支援やSNSを活用した情報発信、イベント運営等を積極的に推進してまいります。また、浜松市内の新たなビジネス機会の創出や、地域の魅力発信を強化することで、静岡県全体の活性化にも寄与してまいります。

今後の展望

浜松サテライトオフィスは、静岡本社や藤枝・山梨・東京などの拠点とも連携しながら運営していきます。

地域に密着した情報発信と、デジタルマーケティング支援を通して、浜松ならではの魅力を全国へ届けていきます。

これからもShinkerは、地域とともに成長し、地方創生に貢献する企業であり続けます。

【お問い合わせ】

Shinkerは、SNSを通じたブランディングや集客を通じて、企業の成長をサポートし続けます。

Instagram運用代行やデジタルマーケティングに関する詳細やお申し込みについては、以下の連絡先までお問い合わせください。

メールアドレス: info@shinker.co.jp

ウェブサイト: https://shinker.co.jp/ (https://shinker.co.jp/)

株式会社Shinkerでは、Webマーケティングを通じて、企業や団体のブランディング・集客を支援しています。ぜひ、お気軽にご相談ください。