ÆàÎÉ¸©Î©¿Þ½ñ¾ðÊó´Û¡ÖÎ¤ÃæËþÃÒ»ÒÅ¸¡×³«ºÅ
ÆàÎÉ¸©
ÆàÎÉ¸©Î©¿Þ½ñ¾ðÊó´Û³«´Û20¼þÇ¯¡ÖÎ¤ÃæËþÃÒ»ÒÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Â³Ý¤±32Ç¯¤«¤±´°·ë¤·¤¿ÂçÄ¹ÊÔ¡ØÅ·¾å¤ÎÆú―»ýÅýÅ·¹ÄÊª¸ì―¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÌ¡²èÊ¸¸Ë¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸Å¤ÎÆàÎÉ¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Ê¤É¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤Û¤«¡¢´ØÏ¢¿Þ½ñ¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£°¼à¥¹ë²Ú¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ÈåÌÌ©¤Ç±ü¿¼¤¤¥¹¥Èー¥êー¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Î¤ÃæËþÃÒ»Ò¥ïー¥ë¥É¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.library.pref.nara.jp/gallery/4638
¡ù²ñ´üÃæ¡¢Î¤ÃæËþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Î¥Èー¥¯¡Ü¥µ¥¤¥ó²ñ³«ºÅ
¢£Æü»þ¡§2025.11.2¡ÊÆü¡Ë14:00~15:00
¢£¼õÉÕ³«»Ï¡§2025.10.2¡ÊÌÚ¡Ë9:00¤è¤ê