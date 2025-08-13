万博の大阪から、こんにちは！「ISETANカレーフェス2025」に人気の個性派・大阪スパイスカレー3店舗が伊勢丹新宿限定メニューで出店！8月20日(水)より開催。

株式会社食欲

毎年恒例の「ISETAN カレーフェス2025」が、今年も伊勢丹新宿店本館地下1階のフードコレクションで開催されます。盛り上がりをみせているビリヤニ、お馴染みの名店カレー、インドやスリランカの現地系カレーなどなどのラインナップに加え、今年は大阪スパイスカレーの名店が参加となりました！

大阪の人気・個性派スパイスカレー店が日替わりで登場

弊社（株式会社食欲）は、万博開催中の大阪でカレー店31店舗のスタンプラリーキャンペーンを企画・実施し、今夏は数多の大阪スパイスカレー店と関係を構築して参りました。大阪の真髄は「どれだけ美味しく、オモロいか」です。大阪には出汁の利用、甘辛テイストなど、東京には無いカレーの魔改造が存在します。今回は大阪から個性豊かなカレー店を誘致しました。３店舗が日替りで登場します。東京とは違ったカレー文化の醸成をお楽しみください。

３店舗とも食べログ★3.6点以上（2025/8/13現在）を獲得。さらに今回は「ISETANカレーフェス」の為に伊勢丹新宿店限定メニューを販売します。

出店1店舗目：8/20・21 ＜創作カレーツキノワ＞

販売期間： 2025年8月20日(水)～8月21日(木)

「創作カレーツキノワ」（大阪府大阪市中央区南久宝寺1-1-3 KT船場ビル 2F）

2012年より堀江にて間借りで営業をスタートしたのち、2016年堺筋本町にて実店舗オープン。毎日食べたくなるカレーをコンセプトに、和風のお出汁をベースに、隠し味に味噌を使ったコクのあるスープと独自にブレンドしたスパイスで仕上げたカレーです。油の使用を極力おさえた製法も特徴のひとつです。

【伊勢丹新宿店限定メニュー】

軟骨入り鶏キーマ&明太キーマ あいがけカレー 3種副菜、ライス付き 2,000円（税込）

※写真はイメージです

バチッと弾けるスパイス感に、コリコリ食感が楽しい軟骨入りの鶏キーマと、バターのコクたっぷり、つぶつぶ食感溢れる明太キーマ。スパイス感、出汁感、食感の違った2種のカレーと3種の副菜 ダル（鰹出汁の豆カレー）高菜とハーブのチャツネらっきょとガリのライタ。和の食材をふんだんに使ったワンプレートでどこか懐かしさと共に、食べ進めるごとに深みを増す一皿を是非お楽しみください。

【伊勢丹新宿店限定メニュー】

タイ風 ガパオキーマ（ハーフサイズ） 1,000円（税込）

※写真はイメージです

ガパオ炒めをベースに、独自ブレンドのスパイスとほんのり出汁を加えてアレンジしたポークキーマカレー。独特な香りが食欲を刺激するひと品です。

出店2店舗目：8/22・23 ＜ドラマチックカリーゴールデン中崎＞

販売期間： 2025年8月22日（金）～8月23日（土）

「ドラマチックカリーゴールデン中崎」（大阪府大阪市北区中崎1-6-18）

『口癖はカレー』主宰の三嶋達也氏と親交の深かった『らーめん小僧』店主の堀川大地氏がタッグを組んで誕生した、ラーメンに使う厳選魚介だしと純豚骨スープがベースの「だしとスープの旨みに執着しすぎた」カレー。大阪スパイスカレーの新しいスタンダードとして、「こんなカレーが食べたかった」の最高峰を目指しました。いよいよ東京初出店です！

※写真はイメージです

ゴールデン出汁キーマ弁当は『透明なカレー』と話題になった黄金だし餡と、島根の醤油蔵「松島屋」最高級の再仕込醤油を惜しみなく使用した粗挽きキーマの、だしとキーマをあえて別仕立にした極上のだしカレーです。

中崎カリー弁当は古くから大阪カレーとして周知されてきた、甘くて辛い欧風カレーを意識して、豚骨スープをベースにスパイスカレーの手法で作り上げた、フルーティーな味わいと深い旨みと心地よい辛さがクセになる欧風“風”カレーです。

今回は、ルーだけの販売もご用意。他のお店のカレーも楽しみたい！という欲張りさんや、お酒のお供にしたいという方は是非お立ち寄りください。

【伊勢丹新宿店限定メニュー】

1）ドラマチックあいがけカリー弁当 1,950円（税込）

2）ゴールデン出汁キーマ弁当 1,790円（税込）

3）中崎ビーフカリー弁当 1,490円（税込）

4）あいがけ（ルーだけ） 1,650円（税込）

5）出汁キーマ（ルーだけ） 1,490円（税込）

6）中崎ビーフ（ルーだけ） 1,140円（税抜）

出店3店舗目：8/24・26 ＜北浜 丁子＞

販売期間：2025年8月24日(日)～8月26日(火)

「北浜 丁子」（大阪府大阪市中央区東高麗橋5-3 高麗橋双葉ビル 3F）

大阪は北浜の東横堀沿いに2010年開店いたしました。スパイスを使ったお料理はカレーというジャンルにとどまらず幅広いお料理をご提供しております。

【伊勢丹新宿店限定メニュー】

大阪カツカレー 伊勢丹version（1人前） 2,200円（税込）※各日120点限り

※写真はイメージです

大阪で営む地域柄、甘くて辛い大阪カレーに揚げたてカツがのったキラーメニューに当店の得意の和とスパイスの融合を打ち出した一皿です。

【伊勢丹新宿店限定メニュー】

隠れ山椒キーマ 伊勢丹version（1人前） 2,200円（税込）※各日120点限り

※写真はイメージです

山椒は岐阜の高原山椒を使います。和風海鮮餡とおこげの下に高原山椒のキーマが隠れている盛り付けで、食べ進むうちにカレー風味に味変する仕様となっております。

各メニュー数量限定となりますので、是非お買い逃しなく！

イベント概要

ISETANカレーフェス 2025

会期：2025年8月20日(水)～8月26日(火)

会場：伊勢丹新宿店 本館地下1階 フードコレクション

公式サイト：https://www.mistore.jp/store/shinjuku/feature/foods/pickup/2408/2408_06.html

※価格はすべて税込です。

※出店店舗、出品商品が変更になる場合がございます。

※仕入れ状況、収穫状況により、商品内容、限定数量が変更になる場合がございます。

※写真はイメージになります。

※営業時間が変更になる場合がございます。

会社概要

会社名：株式会社食欲

所在地：東京都世田谷区経堂1-18-11 山田ビル2F

代表取締役：竹中 直己

公式HP：https://syokuyoku.co.jp

カレーやスパイスに関わるプロデュース事業、コンテンツ企画・レシピ・商品開発、広告制作などを手がける。Podcast「カレー三兄弟のもぐもぐ自由研究」配信中。