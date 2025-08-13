ピッコマ累計5,500万ハート超の人気作『スピード婚～若き社長との契約～』世界177カ国で実写ショートドラマ配信開始！

株式会社和雅

株式会社和雅（本社：東京都、代表取締役：金光国）は、電子マンガ・ノベルサービス「

ピッコマ」で累計ハート数5,500万超を記録した人気SMARTOON(R)作品『スピード婚～若き社長との契約～』を、世界三大ショートドラマプラットフォーム「ShortMax」と共同製作し、2025年8月13日より日本を含む世界177カ国で配信を開始します。

本作は、日本発の人気マンガIPをショートドラマに最適化し、SNS時代に求められるテンポ感で描く初の国際共同フラグシップ作品です。全56話（1話1～3分）で構成され、スキャンダラスな出会いから始まる爽快逆転ラブストーリーが、スマートフォン視聴に特化した縦型映像で展開されます。

作品あらすじ

恋人と初夜を迎えたはずのヒロイン・梅野キコは、翌朝、見知らぬ若き社長・神寺蓮の隣で目を覚ます。彼から「金目当ての女」と侮辱されるも、拒絶するキコ。やがて蓮が勤務先の社長であること、そして自身の妊娠が発覚する。蓮の祖母から命じられた「契約結婚」をきっかけに、二人の関係は波乱の展開を迎える。キコの出生の秘密が明らかになるとき、物語は思わぬ方向へ--。

原作情報

『スピード婚～若き社長との契約～』（Kuaikan Comics）

Presented by Flower/Xiangwang・ShiBuCiyuan

ピッコマ独占配信中（毎週水曜更新）

作品ページ：https://piccoma.com/web/product/68948

WAGA CEO 金光国 コメント

「原作の持つ王道ラブストーリーの魅力と、中国ショートドラマの映像テンポを融合させた作品です。日本発の人気IPを世界に届け、新たなファン層を獲得したいと考えています。」

会社概要

WAGA：日中韓でショートドラマ・アニメ・マンガの制作・ローカライズを展開。制作した『大富豪のバツイチ孫娘』が世界1位を獲得するなど国際的ヒットを多数輩出。

ShortMax：縦型ショートドラマに特化。恋愛、タイムトラベル、サスペンスなど多彩なジャンルを展開し、世界各国で急成長。

配信情報

予定話数：全56話（1話1～3分）

制作期間：2025年6月中旬～7月末

配信開始日：2025年8月13日より順次

配信エリア：日本含む世界177カ国

配信先URL：https://qr.paps.jp/ykhcg

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社和雅 広報担当役員：寺田

メール：pr@wagabunka.com