「コミケ106」報知ブースPRにコスプレーヤーの瑠姫愛さんを起用

「スポーツ報知」を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は、８月16日、17日、東京・江東区の東京ビッグサイトで行われる世界最大規模の同人誌即売会「コミックマーケット106」（通称：コミケ106）企業ブースに、自社が運営するエンタメ・アニメグッズ専門店「報知エンターテインメントマーケット(H.O.E.M.)」を出展。ブースPRをつとめるコスプレーヤーに、瑠姫愛（るきあ）さんを起用します。

コスプレーヤーの瑠姫愛（るきあ）さん

報知新聞社としては今回で15回目の出店となりますが、初回出展のコミケ90（2014年）からコスプレーヤーを起用しています。瑠姫愛さんは12月生まれ、コスプレのほかゲーム・お菓子作り・書道・スポーツ好きで、コスプレーヤー、モデルとして活動しています。

※今回のブースでは、グッズ販売のラインアップにも登場する初音ミクのコスプレを披露する予定です。

瑠姫愛さん

「コミックマーケットという特別な場で、報知新聞社ブースのコスプレーヤーとして参加できることをとても光栄に思います！皆さんに笑顔をお届けできるよう、全力で楽しみながら頑張りますので、ぜひ気軽にお声がけください！」

ラブライブや初音ミクのグッズを販売

H.O.E.M．ブース（南３・４ホール No.2333）では、発売中のタブロイド紙「ラブライブ！スーパースター!!特別号Vol.２」の描き下ろしイラストをデザインしたグッズ、そして６月の埼玉・ベルーナドームで行われた「ラブライブ！サンシャイン!! Aqours Finale LoveLive! ～永久stage～」の開催に合わせて弊紙が制作したブランケット版「Aqoursフィナーレライブ特別版」をはじめとした「ラブライブ！サンシャイン!!」のグッズや「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」グッズなど、ラブライブ！シリーズの各種商品を多数販売するほか、発売中の初音ミク画集「ＴＡＢＬＯＩＤ ＭＩＫＵ」（3,900円）、初音ミク缶バッジ（各660円）など、初音ミクのグッズも取り扱います。

コミケ106H.O.E.M.ブースでは、恒例のコミケ特製号外無料配布も行います。今回は「ラブライブ！スーパースター!!」と「ラブライブ！サンシャイン!!」のダブルA面号外で、両面ともに当該作品イラストが全面的にフィーチャーされた特別仕様となっております。特別号外は期間中にブース付近で終日配布します（※なくなり次第終了）。

