スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜ロボットが侵攻開始。全ては１体の救世主に託される＞

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2025/8/13(水)に「ネオ・ルシェメルシティ」の後編追加、および「ジョブ別 真夏のビッグ3ガチャ第2弾」の販売などを含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。





■「ネオ・ルシェメルシティ」開催中！



現在開催中の「ネオ・ルシェメルシティ」に、後編を追加しました。


暴走して人間を襲い始めたロボットたち。


原因を突き止めて、限定背中アバター「ネオンウィング」、限定アバター「リバティ・ナイツウェアブルー」シリーズ等、新たな報酬を手に入れよう！



[期間] 2025/9/2(火)23:59まで



■「ジョブ別 真夏のビッグ3ガチャ第2弾」販売中！



古代機鋼兵/デスペラード/剣姫/リーフのジョブ別で、「ドレーク」を含む期間限定武器を3本ずつ確率アップ！


強力な期間限定武器が手に入りやすいこのチャンスをお見逃しなく★



[期間] 2025/9/3(水)10:59まで



■「現想女神＆英霊確率アップサポートジョブガチャ」販売中！



「現想女神」と「英霊」がシリーズごとに確率アップ！


また、出現する武器種は神槍、神剣、騎装、天翼、聖剣、天錘のみとなっています。


防御&回復で仲間を超強力にサポートしよう！



[期間] 2025/8/27(水)10:59まで



■「ログレス大戦 サマースペシャルカップ2025」開幕！



ライバルたちとの戦いに挑み、英霊たちののぼりやサマーガチャチケット、魔晶石などを手に入れろ！


現在販売中の「VS装備ガチャ」などでVS装備を整えたり、「ログレス修練場」で事前に練習したりして、万全の準備をお忘れなく！



[サマースペシャルカップ2025 期間] 2025/8/19(火)22:29まで


[VS装備ガチャ 期間] 2025/8/20(水)10:59まで



■ログインでガチャチケット100枚プレゼント！



夏休み記念のプレゼントとして、サマーガチャチケット100枚を期間中の初回ログイン時にお贈りします。


ギフトから受け取ったら、期間限定武器「アトランティス」「アラハバキ」「常夏アイス」などがラインナップしたチケットガチャへGO！



[期間] 2025/9/3(水)メンテナンスまで




■他にもキャンペーン実施中！


★みんなの選んだ武器を手に入れよう！「選抜10連ガチャ」


★チケットでいつでも挑める！「試練&宝石フィーバー！プラス」


★毎週集めてキャラアビをゲット！「リミプラチャレンジ」


★素材を集めるチャンス！「限界突破応援キャンペーン」


★夏の冒険を応援！「ログレスサマーキャンペーン」



『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要






それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。


王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。


そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――



『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。


オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。


全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。


好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。



■App Store


https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925



■Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres



■AndApp


https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings




●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト


https://sp.mmo-logres.com/




＜スペック＞


■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神


■ジャンル：本格MMORPG


■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp


■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.