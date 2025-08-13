2025年8月13日

スクレッティング株式会社

国内初のASC飼料認証を取得

持続可能な養殖業の発展へ ― シーフードショー初出展でトレーサビリティの価値を発信

配合飼料メーカーのスクレッティング株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長：朴 基顕）は、2025年2月21日に国内で初めて水産養殖管理協議会（ASC）の飼料認証を取得しました。これを機に、持続可能な養殖の基盤である「飼料」と、そのトレーサビリティの重要性を広く発信するため、8月20日（水）～22日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第27回ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」に初出展いたします（ブース番号：S-64）。







出展の見どころ

当社は、独自の品質管理システム「Nutrace（ニュートレース）」を活用し、原料から製品に至るまでの履歴を一貫して追跡。ASCの飼料基準が始まって以来、国内で初めて認証を取得した飼料メーカーとして、持続可能な水産資源の生産に向けて、当社のイノベーションや品質管理システム、サステナビリティへの取り組みから、環境と生産性改善の両立についてご紹介して参ります。

ブースでは、ASC認証取得のステップやメリット、導入のハードルなどについて、実例を交えた個別相談会を実施します。また、リテーラーに向け、サプライチェーン全体での責任ある養殖を支えるトレーサビリティの価値を訴求していきます。







水産業界の現状と課題

世界の水産物漁獲量は過去50年で2倍以上に増加し、養殖は現在、世界の水産物生産量の約6割を占めています。一方、日本では漁業生産量が減少傾向にあり、養殖の割合は約24％。資源の枯渇が懸念される中、「とる漁業」から「つくる漁業」への転換が求められています。

養殖飼料は、主にマイワシなどの小魚を原料とした魚粉・魚油や、小麦・大豆などの植物由来原料から構成されています。しかし漁獲される小魚の漁獲量は一定または減少傾向にあり、世界的な人口増加に伴い、養殖業だけでなく畜産業での需要が高まる中、これらの原料はますます貴重な資源となっています。

また、漁獲に関しては、違法漁獲（IUU）や現代の奴隷労働といった社会的な課題が指摘されています。植物由来原料の一つである大豆についても、ブラジルのアマゾン熱帯雨林破壊の問題があり、環境への影響が懸念されています。こうした背景から、飼料の原料におけるトレーサビリティは、持続可能な水産養殖を考える上で極めて重要な要素となっています。







ASC認証の意義と取り組み

ASC認証は、環境と社会に配慮した責任ある養殖方法を評価する国際認証制度であり、SDGs（国連の持続可能な開発目標）の達成に貢献しています。ASCの認証を受けた飼料は、児童労働や強制労働の排除、絶滅危惧種の不使用、森林破壊の回避など、持続可能性に配慮した原料から製造されます。







■スクレッティング株式会社 https://www.skretting.jp

養殖飼料の製造販売を手掛けるグローバルカンパニーで、本部をノルウェーに置き、世界18カ国で年間約250万トン、60種類以上の水産養殖飼料を製造・販売。日本では佐賀県伊万里市のASC認証工場でブリ、マダイ、カンパチ、サケなどの飼料を製造しています。

原料の責任ある調達に取り組むことで、魚粉のもととなる小魚の漁獲領域や製造工場などの情報を確認。環境負荷では、貴重資源である魚粉の使用量を低減する取り組みを続けており、2010年に業界初の低魚粉飼料を開発し業界をリードしています。サステナブルという概念を業界にいち早くもたらし、サステナビリティリポートを発行する唯一の水産飼料メーカーでもあります。

研究開発を通じて、環境負荷低減を視野に入れた飼料の開発、魚粉に依存しない代替原料を使用した飼料の開発、AMR問題に向けた魚の健康を考えた栄養ソリューションなどに取り組んでいます。







