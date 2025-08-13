全国23店舗の無人古着屋『SELFURUGI』が売上好調。フランチャイズも積極募集中。

合同会社AVEND

株式会社AVEND（所在地：東京都新宿区、代表取締役：南雲宏樹）が展開する無人運営型古着屋『SELFURUGI（セルフルギ）』は、アメリカンカジュアル（アメカジ）古着を中心に全国で23店舗を展開しています。

伊勢崎や徳島をはじめ、全国各地で続々と新規出店が進み、現在は毎月2店舗のペースで新規オープンを実現。

フランチャイズ 無人モデルとしての低コスト運営・省人化を強みとし、古着 フランチャイズ市場における新しい選択肢として多方面から注目を集めています。

SELFURUGI 徳島店

1. 無人古着屋『SELFURUGI』の急成長

SELFURUGIは、最新の無人決済システムと24時間稼働の防犯対策を導入し、スタッフ常駐なしで安心して店舗を運営できる古着屋 フランチャイズモデルです。

店内にはアメリカンカジュアルを中心に、デニム、ジャケット、ヴィンテージTシャツ、スニーカーなど幅広い古着を取り揃え、性別や年代を問わず楽しめるラインナップを用意。

地方都市や郊外モールなど、人材確保が難しいエリアでも店舗展開できるのが強みで、2025年は伊勢崎・徳島など複数の新規出店が予定されています。

毎月約2店舗ペースでの出店は、古着業界においても異例のスピードであり、加盟希望者からの問い合わせも増加しています。

店内にはヴィンテージ感のある古着が整然と並び、ゆったりとした買い物体験を提供。

2. フランチャイズおすすめポイント

SELFURUGIのフランチャイズは、開業・運営における課題を最小限に抑えるためのサポート体制を整えています。

低コスト開業：店舗デザイン・什器・設備を統一し、初期投資を大幅に抑制。小規模スペースでも開業可能。

人件費削減：完全無人運営により、人材募集・教育・シフト管理といった負担を軽減。

在庫・仕入れサポート：本部が全国から仕入れた古着を一括管理し、季節・トレンドに合わせて店舗へ供給。

立地柔軟性：駅前、商店街、ロードサイド、商業施設内など幅広い立地での出店が可能。

これらは、「フランチャイズ おすすめ」を探している方が重視する収益性・安定性・運営の手軽さを全て満たしており、初めての事業開業者から既存事業者まで幅広く支持を得ています。

3. 古着市場とSELFURUGIの戦略

古着市場は世界的な環境意識の高まりとファッションの多様化により、年々成長を続けています。

特に20～30代の若年層やサステナブル志向の消費者から支持されており、日本国内でも市場規模は右肩上がりの成長を見せています。

SELFURUGIは、この市場動向を踏まえ、古着店のフランチャイズ開業を希望する方々のニーズに応えるビジネスモデルを展開。都市部だけでなく、地方都市や遊休スペースの活用を通じて、全国的なブランド浸透を進めています。

加えて、無人運営という特徴は、人材不足が深刻な地域においても安定した事業運営を可能にし、強い競争優位性をもたらしています。

4. 今後の展開

SELFURUGIは2026年末までに50店舗以上の体制を目標に掲げ、引き続き毎月複数店舗のペースで出店を計画しています。

特に、地方都市や観光地における出店余地は大きく、観光需要と古着文化を組み合わせた新しいマーケット開拓も視野に入れています。

什器やディスプレイにもこだわり、古着の魅力を最大限に引き出す

加盟希望者向けには、オンライン説明会や現地見学会を定期的に開催。

これまでの運営ノウハウや収益モデルの事例を直接確認できる機会を提供し、安心して事業をスタートできる環境を整えています。

会社概要

会社名：株式会社AVEND

所在地：東京都新宿区高田馬場3-9-3

代表者：代表取締役 南雲宏樹

設立：2021年9月

事業内容：古着販売・フランチャイズ事業

SELFURUGI店舗HP：https://avend.co.jp/selfurugi/

AVEND会社概要HP：https://avend.co.jp/

フランチャイズお問い合わせフォーム

https://avend.co.jp/contact/