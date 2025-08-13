【ホテルメロポリタン】9月8日　Renewal Openを迎える　ダイニング＆バー「オーヴェスト」豪華になった「Anniversary Plan」

写真拡大 (全8枚)

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン（豊島区西池袋1-6-1 総支配人 伊藤茂夫）では、９月8日にRenewal Openに伴い、これまでご好評をいただいておりました「アニバーサリープラン」が、さらに豪華な内容となって新たに販売を開始いたします。２時間のフリーフローを楽しみながら、花束に見立てたオードブル、パスタ、メインディッシュ、メッセージが入ったアニバーサリーデザートを堪能いただける全４品のプランです。記念日やお誕生日などのお祝いに、夜景を楽しみながらゆったりとした時間をお過ごしいただけます。




■【Anniversary　Plan】


■予約開始：2025年8月13日（水）


■ 期間：2025年9月8日（月）～


■ 場所：25F　ダイニング＆バー「オーヴェスト」


■ 料金：お一人様　\12,000　


■メニュー：オードブル　／本日のパスタ　／サーロインのポワレ　／アニバーサリーデザート


■フリーフロー：生ビール、ハイボール（スコッチ・バーボン）、ワイン（赤・白）


　　　　　　　　スパークリングワイン、カクテル約20種、


ノンアルコールスパークリングワイン、その他　


＊毎週火曜日は休業日となります。　9月9日（火）・9月23日（火）は営業いたします。


■　ご予約・お問い合わせ：03-3980-5533（レストラン予約　10:00a.m.～8:00p.m.）


　公式WEBサイト　
https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/ovest/menu/Anniversary_Plan_OV.html



アニバーサリープレート


2025年９月8日～　



　前 菜： 　フラワーブーケアレンジオードブル



　パスタ：　 季節のきのこ入りパスタ　リングイネピッコレ



　メイン：　 ニュージーランド産サーロインのポワレ　グレイビーソース　


　　　　　　 季節の野菜のロースト添え



　デザート：　巨峰と赤紫蘇　ヨーグルトパルフェのアンサンブル　



オプション　フラワー


「おめでとう」の気持ちや「ありがとう」の想いを、お花に込めて伝えてみてはいかがでしょうか。華やかな花束をご用意しております。大切な方をイメージして、色はピンク系／イエロー系／おまかせよりお選びください。（季節により花材は異なります。また、花材により大きさが異なります。）


花束　\5,500　/　\7,700　/　\11,000　（税込）



※料金には消費税及びサービス料が含まれております。 　　　


※メニュー内容は仕入れ状況等により、変更になる場合がございます。


※状況により、営業時間・営業内容が急遽変更になる場合がございます。　　※写真はイメージです。



■25F ダイニング＆バー「オーヴェスト」　９月８日（月）Renewal Open　


多彩なカクテルとオリジナリティあふれる料理が楽しめる大人の社交場。ランチタイムからバータイムまで、さまざまなシーンに合わせてご利用いただけます。地上100mからの景色をバックにくつろぎのひとときをお過ごしください。プライベート感のある落ち着いた個室もご用意しており、お酒を楽しむカウンター席の他、眺望を望む窓席やソファーブースなどで、カジュアルに特別なお時間をお過ごしいただけます。


ホテルメトロポリタン


1985年6月2日に東京池袋西口新時代の象徴として地元の方々から期待され、ＪＲ東日本ホテルズのフラッグシップホテルとして開業いたしました。どこに行くにも便利な「池袋駅」西口(南)より徒歩３分と絶好のロケーションを誇る東京の城北地区唯一のグランドホテルです。「文化の街池袋」は観光だけでなくグルメやショッピング、芸術と見どころ満載。客室数805室、8つの直営レストラン・バー、14室の宴会場、フィットネスジムやエステサロン、ホテルステイに便利なコインランドリーやコンビニエンスストアも備え、多彩なサービスをご用意しています。“晴れ・寛ぎ・笑い・集う場所“ホテルメトロポリタンで、想い出に残る時間をお過ごしいただけます。