¥¸¥ó¥Ù¥¤¡¢¡ÖÂè4²ó¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPO Åìµþ¡ì25¡Ú²Æ¡Û¡×¤Ø½ÐÅ¸
¥¸¥ó¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾åÅÄ±Ñ²ð¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î19Æü(²Ð)¡¦20Æü(¿å)¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´ÉÍýÉôÌç¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦DX¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖÂè4²ó ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÅìµþ¡Ç25¡Ú²Æ¡Û¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://jinbay.co.jp/contact
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPO¡×¤Ï¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë´ÉÍýÉôÌç¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦DX¿ä¿Ê¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿Å¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
·ÐÍý¡¦ºâÌ³¡¦¿Í»ö¡¦ÁíÌ³¡¦Ë¡Ì³¡¦·Ð±Ä´ë²è¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÉôÌç¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖÂè4²ó ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ DXPOÅìµþ'25¡Ú²Æ¡Û¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î780¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥¸¥ó¥Ù¥¤Å¸¼¨¤Î¸«¤É¤³¤í
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯»Ä¤ë¡Ö»æ¡¦PDF¡×¥Ùー¥¹¤ÎÄ¢É¼½èÍý¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¿Í¼ê¤òÍ×¤·¡¢ÆþÎÏ¥ß¥¹¤äÂ°¿Í²½¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ó¥Ù¥¤¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÎÊ¸Ì®Íý²ò¤È¹âÀºÅÙOCR¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¤GenOCR¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¡£ÊÝ¸±¡¦°åÎÅ¡¦¹ÔÀ¯¡¦ÊªÎ®¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÇ¿·µ¡Ç½¤ò¼Âµ¡¥Ç¥â¤ÇÂÎ¸³
ÈóÄê·¿Ä¢É¼¤Î¹âÀºÅÙÆÉ¤ß¼è¤ê¡Ê¼ê½ñ¤¡¦²¡°õ¡¦¤«¤¹¤ìÊ¸»ú¤Ë¤âÂÐ±þ¡Ë
¡Ö¥ê¥¹¥È¥Ó¥åー¡×¡Ö¥Æー¥Ö¥ë¥Ó¥åー¡×¤Ë¤è¤ëÆÉ¤ß¼è¤ê·ë²Ì¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¸úÎ¨²½
Ä¢É¼¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤À¤±¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¹àÌÜ¤òAI¤¬¼«Æ°ÀßÄê¤¹¤ë¿·µ¡Ç½
CSV½ÐÎÏ¤ä¼çÍ×¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¡Êfreee¡¢¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¡¢SAP¤Ê¤É¡Ë¤È¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹Ï¢·È
¡¦¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¤Î¡È»æ½èÍý¡É¤ò¥¼¥í¤Ø
Ç¯ËöÄ´À°½ñÎà¡¢°åÎÅÈñÄÌÃÎ¡¢¸¡ººÊó¹ð½ñ¡¢Ç¼ÉÊ½ñ¡¢·ÀÌó½ñ¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÄ¢É¼¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤ËÂÐ±þ¡£»æ¡¦PDFº®ºß´Ä¶¤Ç¤âÂ¨»þ¥Çー¥¿²½¤·¡¢ÆþÎÏºî¶È¤ò90%°Ê¾åºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤½¤Î¾ì¤ÇÆ³ÆþÁêÃÌ¡õ²ÝÂê¿ÇÃÇ
Íè¾ì¼Ô¤Î¶ÈÌ³²ÝÂê¤ä±¿ÍÑ¥Õ¥íー¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÆ³Æþ¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó°Æ¡£
ÂÐ¾ÝÄ¢É¼¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·ÈÊýË¡¡¢±¿ÍÑ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤â¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¤´ÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ó¥Ù¥¤GenOCR¤Î¾ÜºÙ»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hubs.ly/Q03f2FhC0
¤´¶½Ì£¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢À§Èó¡ØAI³èÍÑ¥¾ー¥ó 16-8¡Ù¤Î¥¸¥ó¥Ù¥¤¥Öー¥¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§³«ºÅ¾ðÊó
Å¸¼¨²ñÌ¾¡¡¡§Âè4²ó ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÅìµþ¡Ç25¡Ú²Æ¡Û
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯8·î19Æü(²Ð) 9:30～18:00
8·î20Æü(¿å) 9:30～16:00
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾1¡¦2¥Ûー¥ë
Åö¼Ò¥Öー¥¹¡§AI³èÍÑ¥¾ー¥ó 16-8
»²²ÃÈñ¡¡ ¡§ÌµÎÁ ¢¨»öÁ°ÅÐÏ¿À©
»öÁ°ÅÐÏ¿¤ª¤è¤ÓÅ¸¼¨²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://dxpo.jp/real/box/tokyo/
¢§¥¸¥ó¥Ù¥¤GenOCR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¤GenOCR¡×¤Ï¡¢¥¸¥ó¥Ù¥¤¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿Ê¸»úÇ§¼±AI¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëAI-OCR¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎOCRµ»½Ñ¤Ç¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤ä¡¢ÈóÄê·¿¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¥Çー¥¿²½¤ò¹âÀºÅÙ¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âà¶þ¤Ê¥Çー¥¿²½¶ÈÌ³¤ò¡¢¥¸¥ó¥Ù¥¤GenOCR¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://jinbay.co.jp/genocr
¢£´ûÂ¸¤ÎOCR¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î²ÝÂê
¡¦¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤ä¿Þ·Á¡¦¥°¥é¥Õ¤ÎÇ§¼±ÀºÅÙ¤¬Äã¤¤¡£
¡¦ÀßÄê¤¬ÈÑ»¨¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¬ÂçÊÑ¡£
¡¦±¿ÍÑ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤¬¹â¤¤¡£
¢£¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¤GenOCR¡×¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡¦¤Ê¤°¤ê½ñ¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤ä¡¢¿Þ·Á¡¦¥°¥é¥ÕÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤â´°Á´ÂÐ±þ¡£
¡¡ÆÉ¤ß¼è¤êÀºÅÙ99%(¡ö)°Ê¾å¤ò¼Â¸½¡£
¡¦»öÁ°¤ÎÀßÄê¤¬¤Û¤ÜÉÔÍ×¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
¡¦ºÇÄã²Á³Ê·î³Û2Ëü±ß¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¢¨ÆÉ¤ß¼è¤êÀºÅÙ¡¢¥Çー¥¿ÆþÎÏ»þ´Ö¤Ê¤É¡¢¾åµ¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅö¼ÒÆâ¤Ç¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯
¢£¥¸¥ó¥Ù¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥ó¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÆ¯¤¯¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³DX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¤À¸À®AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Ï¡¢³Æ¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢²áµî¤Î¥Çー¥¿¤ä¼ÒÆâ³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÌ¾¡§¥¸¥ó¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾åÅÄ ±Ñ²ð
½êºßÃÏ¡§¢©220-0072 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÀõ´ÖÄ®1-7-1 BIZcomfort²£ÉÍÀ¾¸ý C-39
ÀßÎ©¡§2024Ç¯5·î24Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹
¥áー¥ë ¡§ info@jinbay.co.jp
²ñ¼ÒHP¡§https://jinbay.co.jp/
¥¸¥ó¥Ù¥¤GenOCR¥µー¥Ó¥¹»ñÎÁ¡§https://hubs.ly/Q03f2FhC0