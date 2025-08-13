【ふるさと住民登録制度について】ウェビナーを9月10日(水)に開催いたします
先日政府より創設予定である旨が表明された「ふるさと住民登録制度」
◆開催日時
日時：2025年9月10日(水)12:00～12:30
場所：Google meet（お申し込み後参加リンクをお送りいたします）
参加費：無料
アーカイブ配信：なし
【ふるさと住民登録制度】解説ウェビナー
＼新制度を分かりやすく解説！／
具体的な制度設計は決まっていない部分もありますが、今後地方を盛り上げる鍵となっていくことが期待されます。
本ウェビナーは、国内の大手事業者や公的機関にデジタル証明書の基盤を提供するベンチャー企業ReceptでCOOを務める大島が登壇し、ふるさと住民登録制度を深く・分かりやすく解説します。
・ふるさと住民登録制度の概要
・制度活用に向けて大事な点
・弊社がご提供予定のソリューションについて
・質疑応答
【こんな方におすすめのウェビナーです】
- ふるさと住民登録制度と自社サービスの連動を検討されている民間事業者様
- 新規事業／DX担当者様
- 地方創生に関わられる皆さま
※本ウェビナーに限り、同業他社様や参加目的が不明瞭な方の参加をお断りさせていただく可能性がございます。ご了承ください。（参加目的を申込フォームに記載いただけますと承認がスムーズになります。）
◆詳細・お申込みはこちらから
https://peatix.com/event/4533821/view
株式会社Recept
代表取締役：中瀬将健
本社住所：東京都豊島区南大塚2丁目38-1
リードシー大塚ビル7階 7-19
URL：https://recept.earth