セルシスの「CLIP STUDIO PAINT」がアルゼンチンのコミックとポップカルチャーのイベント「Crack Bang Boom」に協賛

セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、8月14日（木）から8月17日（日）にアルゼンチンで開催される、コミックを中心とした南米の大規模ポップカルチャーイベント「Crack Bang Boom 2025」に協賛します。

本協賛は、クリエイターの創作活動を支援するとともに、拡大するクリエイターエコノミー市場において「CLIP STUDIO PAINT」のブランド認知度向上と、新規ユーザー獲得を目的としています。セルシスは本イベントで、海外アーティストとのコラボレーションや、アルゼンチンで権威あるコミック賞へのスポンサー協力など、様々な企画を実施します。

◆「Crack Bang Boom 2025」協賛企画概要

■ 海外アーティスト・出版関係者とのコラボレーション企画

アルゼンチンで活躍するアーティストPaula Andrade 氏と、ユーロマンガ（Euromanga）のマネージャーであり、株式会社トゥルモンド・プロダクションCEOのFrederic TOUTLEMONDE 氏が登壇し、フランスのマンガ『Fauve, l'exorciste du Louvre』の紹介と、「CLIP STUDIO PAINT」を使用したライブドローイングを実施します。

Paula Andrade 氏

Instagram：https://pauandrade.com/

Frederic TOUTLEMONDE 氏

株式会社トゥルモンド・プロダクション 公式サイト：

https://toutlemondeprod.com/

■ 「Trillo賞」へのスポンサー協力

アルゼンチン国内で最も優れたコミック作品を表彰する権威ある「Trillo賞」のスポンサーとして、受賞者に「CLIP STUDIO PAINT」を贈呈します。

■ 「アーティストアレイ」参加者へのライセンス提供

アーティストによる出展スぺ―ス「アーティストアレイ」の参加者に、「CLIP STUDIO PAINT」を進呈します。

セルシスは、今後も様々な国と地域で開催されるイベント協賛を通じて、グローバル展開の強化を図ってまいります。

セルシスの「海外イベント・協賛」事例はこちら

https://www.celsys.com/clipsolution/casestudies/#category33

▼ Crack Bang Boomについて

公式サイト：https://www.crackbangboom.com.ar/

▼ CLIP STUDIO PAINTについて

「CLIP STUDIO PAINT」は、世界の5,000万人以上のクリエイターが利用した（*）イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。

CLIP STUDIO PAINT

https://www.clipstudio.net/ja/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む。



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



