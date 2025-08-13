セルシスの「CLIP STUDIO PAINT」がアルゼンチンのコミックとポップカルチャーのイベント「Crack Bang Boom」に協賛
セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、8月14日（木）から8月17日（日）にアルゼンチンで開催される、コミックを中心とした南米の大規模ポップカルチャーイベント「Crack Bang Boom 2025」に協賛します。
本協賛は、クリエイターの創作活動を支援するとともに、拡大するクリエイターエコノミー市場において「CLIP STUDIO PAINT」のブランド認知度向上と、新規ユーザー獲得を目的としています。セルシスは本イベントで、海外アーティストとのコラボレーションや、アルゼンチンで権威あるコミック賞へのスポンサー協力など、様々な企画を実施します。
◆「Crack Bang Boom 2025」協賛企画概要
■ 海外アーティスト・出版関係者とのコラボレーション企画
アルゼンチンで活躍するアーティストPaula Andrade 氏と、ユーロマンガ（Euromanga）のマネージャーであり、株式会社トゥルモンド・プロダクションCEOのFrederic TOUTLEMONDE 氏が登壇し、フランスのマンガ『Fauve, l'exorciste du Louvre』の紹介と、「CLIP STUDIO PAINT」を使用したライブドローイングを実施します。
Paula Andrade 氏
Instagram：https://pauandrade.com/
Frederic TOUTLEMONDE 氏
株式会社トゥルモンド・プロダクション 公式サイト：
https://toutlemondeprod.com/
■ 「Trillo賞」へのスポンサー協力
アルゼンチン国内で最も優れたコミック作品を表彰する権威ある「Trillo賞」のスポンサーとして、受賞者に「CLIP STUDIO PAINT」を贈呈します。
■ 「アーティストアレイ」参加者へのライセンス提供
アーティストによる出展スぺ―ス「アーティストアレイ」の参加者に、「CLIP STUDIO PAINT」を進呈します。
セルシスは、今後も様々な国と地域で開催されるイベント協賛を通じて、グローバル展開の強化を図ってまいります。
セルシスの「海外イベント・協賛」事例はこちら
https://www.celsys.com/clipsolution/casestudies/#category33
▼ Crack Bang Boomについて
公式サイト：https://www.crackbangboom.com.ar/
▼ CLIP STUDIO PAINTについて
「CLIP STUDIO PAINT」は、世界の5,000万人以上のクリエイターが利用した（*）イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。
CLIP STUDIO PAINT
https://www.clipstudio.net/ja/
X：https://x.com/clip_celsys
YouTube：https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel
Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial/
TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp
* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む。
株式会社セルシスについて
セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。
セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/
お問い合わせ先
株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F
e-mail: press@celsys.com
