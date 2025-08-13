【キャセイ】ビックカメラの免税ショッピングでマイルが貯まる、訪日客向けの新たな優待施策を開始

Cathay Pacific Airways Limited

キャセイ（本社：香港、最高経営責任者：ロナルド・ラム）は、家電量販大手「ビックカメラ」との新たな取組を発表いたしました。本施策は、アジアを中心とした各国（香港・台北・シンガポールなど）から日本へ渡航される訪日観光客をターゲットとした免税ショッピングに特化しており、インバウンド事業者様向けの販売促進策としてもご活用いただけます。本取組により、2025年7月28日（月）より、全国のビックカメラ10店舗でのショッピングにおいて、キャセイのマイル（アジア・マイル）を積算いただけるようになります。

この新しい取組を記念し、2025年10月27日（月）までの期間限定で、通常の2倍のマイルがたまる「ダブルマイルキャンペーン」を実施いたします。

取組の概要

・提携開始日：2025年7月28日（月）

・通常マイル積算率：500円 = 1マイル

・キャンペーン期間：2025年7月28日（月）～10月27日（月）

・キャンペーン期間中：500円 = 2マイル(ダブルマイル）

・対象店舗：全国のビックカメラ10店舗

対象店舗一覧：有楽町店 / 新宿西口店 / 新宿東口店 / AKIBA / 札幌店 / 名古屋駅西店 /

名古屋JRゲートタワー店 / なんば店 / 天神1号館 / 天神2号館

マイルの積算方法

免税でご購入後、各店舗の受付カウンターにて、「キャセイ」会員証（またはアプリ内の電子会員証）と、お買い上げレシートをご提示ください。スタッフがその場でマイル登録手続きを行います。受付カウンターの詳細につきましては、キャセイ公式サイトをご参照ください。本施策は免税対象の購入者のみに適用されるため、外国籍のお客様および海外在住の日本人旅行者が対象です。

キャセイのマイル（アジア・マイル）について

キャセイのマイルは、キャセイパシフィック航空および香港エクスプレスその他提携航空会社のフライトにご利用いただけるほか、国内外のホテル宿泊、キャセイ・ショップでの商品や限定アイテムとの交換、さらには「マイル＆キャッシュ」による柔軟なお支払いにも対応しています。

ビックカメラについて

ビックカメラはグループで日本国内に約200店舗を展開、年商約9,200億円を有する日本を代表する専門店です。特に香港の皆さまには喜ばれる理美容品、オーディオ機器、腕時計、ゲーム機・おもちゃから祖業のカメラ、化粧品、医薬品、サプリメントからお酒までが一か所でお買い得な価格で購入できる、訪日旅行客に人気の店舗です。

キャセイでは、日本ならびに世界各地のお客様に、より多くのマイル獲得の機会をご提供できるよう、本年中にさらなる提携パートナーの拡充を予定しております。日常のお買い物が、次の旅の喜びや日々の生活に喜びをもたらすことを目指し、今後もマイルを通じて旅の楽しみを広げる新たな取り組みを展開してまいります。

キャンペーンの詳細に関しましては、下記よりご覧いただけます。

https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP/our-partners/bic-camera.html

キャセイパシフィックに関する詳細は、www.cathaypacific.com(https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP.html)をご覧ください。

【キャセイについて】

キャセイは旅と日常を合わせてワンランク上の体験を提供するプレミアム・トラベル・ライフスタイル・ブランドです。フライト、ホテル、ショッピング、ダイニング、ウェルネス、ペイメントなど幅広い分野にわたってサービスを提供しています。また、キャセイパシフィックは70年以上の歴史を持つ香港を代表する航空会社で、ワンワールド・アライアンスの創立メンバーです。キャセイカーゴとともに世界中にネットワークを広げプレミアムなフライトを提供しています。キャセイグループは、ローコストキャリアの香港エクスプレス航空、貨物専門航空会社のエアホンコン、その他多くの子会社で構成されています。

キャセイパシフィックは日本からは東京（成田、羽田）、大阪、名古屋、福岡、札幌の5都市6空港から香港へ毎日18便以上、エアバスA350-900/1000、A330、ボーイング777などで運航しています。

キャセイパシフィック航空ウェブサイト：https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP.html

公式Facebook: https://www.facebook.com/cathaypacific/?locale=ja_JP

公式LINE：https://lin.ee/gSwA0GH(https://page.line.me/161mmyuk?openQrModal=true)