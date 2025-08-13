「肉祭2025in日比谷公園」が開催！メニュー情報やステージコンテンツを公開！！

株式会社アドギルド・ジャパン

肉料理の祭典"肉祭"が日比谷公園で開催！厳選された旨い肉料理が大集合！イベント限定メニューや至高のクラフトビール、ダンスコンテストやライブステージなど、ファミリーでもカップルでも友達同士でも楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

■メニューの一部を紹介！！"ひと手間"加えた肉料理やドリンク、スイーツも！

焼き物・揚物・ご飯ものなど、素材に"ひと手間"加えた、彩り豊富な旨い肉料理が集結。クラフトビールやスイーツなど、充実したラインナップ！

ステーキとドイツビール マーベリックス_熟成リブステーキ

当店人気No.1メニューの熟成リブステーキは一度食べたらやみつきになる自家製のオニオンソースをたっぷりかけ、ドイツ直輸入のビールとの相性は抜群！肉の旨味あふれる赤身と、ジューシーな脂身がバランスよく味わえます。

ホットドッグカフェスタンド ステーション東京_フィリチーズステーキサンド

手軽に食べられる「ホットドッグ」を専門に扱うカフェスタンド。パンは食べ応えのあるバゲットを使用し、ソーセージは厳選した粗挽きポークを使いパンとの相性を追求。秘伝のオリジナルソースを使い、１本１本オーブンで、外側はサクッと、内側はフワッと焼き上げてご提供しています。

もつ焼き煮込み 三六_豚たん刺し

年間1万食以上売り上げるお店に大人気商品！低温調理でじっくり火入れした豚たんには、自家製にんにく醤油だれをかけて相性抜群の仕上がり！店舗の味をぜひご賞味くださいませ！

なるとキッチン_若鶏半身揚げ

北海道の小樽で昭和55年に創業した若鳥半身揚げ専門店の新ブランド「なるとキッチン」です。小樽名物若鶏半身揚げは、鶏皮、もも、むね、ささみあらゆる部位を楽しめる小樽のソウルフード！国産若鳥の半身を伝統のスパイスを絡め、高温で一気に素揚げ！子どもから大人まで楽しめる、本場の味を揚げたてでご賞味ください！

エリジュス_ケバブサンド

旨味たっぷりのチキンが、ふわっとしたピタパンにぎっしり！とろけるソースとともに噛むたびにあふれ出すジューシーさは、一度食べたら忘れられない。ボリューム満点、なのにペロリといけちゃう…そんな魔法のケバブサンドです。

大判牛タン串本舗_大判厚切り牛タン串

大判の牛タンを贅沢に使用しているため、食べ応えも満足度も抜群！噛むほどに広がる豊かなうまみと食感、見た目、味、どれをとっても間違いありません。焼肉屋がお届けする本物の牛タン串を、ぜひご堪能ください。

馬肉特急_馬肉・ヒレステーキ ハラミステーキ

馬肉専門メーカーで一貫生産・製造しています。柔らかい肉質・低カロリー・高タンパクはもちろん、ビタミンA・B1も豊富に含まれて居り、滋養強壮・疲労回復・夏バテ予防になり健康的な食材です。また、牛・豚とは異なる馬肉ステーキの美味しさを是非ご賞味下さい。

D’sチーズステーキ_チーズステーキサンド

インスタ等のSNSで最近話題のアメリカフィラデルフィア発祥のソウルフード。フィリーチーズステーキの愛称で親しまれる、アメリカ全土で人気のB級グルメ！！ジューシーに焼き上げた牛肉と玉ねぎがたっぷり濃厚チーズと絡み合う最高に美味い組み合わせ！とろ～りチーズをかけた絶品ステーキサンド。正直飯テロです！！

沖縄家庭料理美ら美ら_ごろっとラフテー入りの沖縄焼きそば

沖縄のソウルフード「沖縄そば」の出汁と麺を仕様して仕上げた珍しい焼きそばに、郷土料理ラフテーを厚切りにカットしてトッピングした、沖縄満載の焼きそばです！是非この機会に食べてください！

浅草ウニとにく_A5和牛肉寿司

こだわり抜いたA5和牛の肉寿司！浅草に実店舗を構え、お店で実際に取り扱っているものと同じ食材をご用意いたしました。とろけるような柔らかさと深い旨みを備えた部位を贅沢に使用しております。一口ごとに広がる芳醇な香りと繊細な味わいは、まさに至高。極上のひとときを、心ゆくまでご堪能ください！

いろり茶屋 火処_和牛カルビ串

新潟県長岡市にある当店では、素材、塩、焼き方にこだわった自慢の炭火焼きをご提供いたします！大きめにカットした旨味たっぷりの和牛を、酒どころ新潟・魚沼の銘酒を使用して豪快に焼き上げた逸品です。

牛タン花楽_熟成厚切り牛タン

厳選した牛タンを厚切りにカットし熟成させました。熟成した香り豊かな牛タンと、付け合わせの南蛮漬けも相性抜群！本場仙台の牛タン焼きを是非ご賞味ください。

遠野麦酒ZUMONA_ヘイジーIPA

ビールを飲んだ瞬間にフローラルな華やぐ香りが広がる遠野産ホップ「IBUKI」を使用して醸造したクラフトビール「遠野麦酒ZUMONA」。醸造士がクオリティの向上に20年以上の歳月をかけてきた「ビールの里 遠野」を代表する自信作です。シトラス感の甘味を帯びたホップの香りとソフトな口当たりで苦味の少ないビールをお楽しみください。

mou×mouミルキーパラダイス_ASOMILKソフトクリーム

阿蘇のミルクを使用した、濃厚なのに後味さっぱりな、美味しいミルクソフトです。今回、そのソフトクリームに相性抜群な、メープルシロップをかけた、メープルソフトクリーム。とても美味しいソフトクリームを、是非味わって見てください。

西通りプリン_ポシェ

西通りプリンの味の原点であるカスタードプリンの「ポシェ」をはじめ、濃厚ミルクや八女茶、あまおうなど豊富な種類のプリンを取り揃えています。ぜひお気に入りの一品を見つけてください！

ヴァルオージャパン株式会社_Riesling Kabinett

店頭販売・ネット販売が一切されていない、高級ホテル・料亭・レストランをメインに卸されている、幻のワイン。知る人ぞ知る、話題のワインを無料試飲にてお試しいただけます。ワインへの認識が変わるほどの、ブドウの果実味と爽やかな酸味、高級品種リースリングの気品ある味わい。フルーティでエレガントなドイツ本場の白ワイン。

■アサヒビール GINONブースで3種のジンサワーを飲み比べ

果実の風味がひきたつジンサワー「GINON」が登場。柑橘の果皮を漬け込んで蒸溜し、香味づけられたジンを使うことで、素材本来のおいしさが楽しめます。

アサヒGINON レモン・グレープフルーツ・ライム

レモン：柑橘の風味が広がり、レモンの素材本来のおいしさを楽しむことができます。

グレープフルーツ：グレープフルーツの酸味と苦味を存分に楽しむことができます。

ライム：ライムのスッキリとした柑橘風味を楽しむことができます。

■しろKITCHENで夏にぴったりな焼酎を飲み比べ

「白岳しろ」でおなじみの高橋酒造が、「これまで焼酎を飲まなかった世代方でも毎日カジュアルに楽しめる米焼酎をつくりたい」そんな思いから生まれたのが『白岳KAORU』です。フルーティな香りと、米ならではの甘味とコクが特徴です。レモンサワーやハイボール、緑茶割、ジャスミン割りでご提供しています。ぜひ一度お試しください。

白岳KAORU星空レモンサワー（甘口・辛口）

レモンの酸味が白岳KAORUの吟醸香を引き立てるキリっと飲みやすい一杯の辛口と、甘口の2種類をご用意。焼酎初心者にもおすすめです。

■ベルジャポンの人気チーズが無料でもらえる！

チーズの無料試食をお楽しみ頂けるブースです！公式SNSフォローでお肉との相性抜群『ブルサン』チーズを特別に無償ご提供致します。また他にもベルジャポンお勧めのチーズをご用意しております、ぜひお立ち寄りください。

ブルサン ガーリック＆ハーブ

フランス発祥のフレッシュフレーバーチーズです。「お肉」×「ブルサン」は最強のペアリング！焼いたお肉にブルサンを乗せるだけでおいしい！ぜひご賞味下さい。

■前回の様子

2025年5月に開催した「肉祭2025in等々力緑地」では会場は超満員！5日間でおよそ75,000人が来場しました。

■前回大人気だったフォトスポットを今回も設置！

SNS映えする肉グッズを持って撮影するフォトスポットが今回も登場！

■暑い夏に嬉しい！アサヒスーパードライが"キンキンタンブラー"で楽しめる！！

夏のフードフェスで飲むビールを楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。しかし、暑い時期のビールはすぐにぬるくなってしまう、、そんな時代は終わりです！キンキンタンブラーで最後のひと口まで冷たく、美味しくアサヒ スーパードライをお楽しみいただけます。

※キンキンタンブラー利用店は当日のパンフレットでご確認ください。

■ステージコンテンツも充実！

前回は、ヘッドライナーにJ-WAVEでもおなじみDJ TAROを迎え、アイドルやSNSで人気のちぃたん☆も登場。今回のステージも豪華なラインナップでお届けします！タイムテーブルの発表をお待ちください！

■前回大盛り上がりのダンスコンテストを今回も実施！

2025年9月13日(土)ステージにて肉食系ダンサーのための特別企画『肉祭ダンスコンテスト2025in日比谷公園』の開催が決定！ゲストジャッジには、King & Princeの振付を務め、数々のコンテストで優勝経験を持つATSUSHIと、Netflix『Offline Love』に出演し、世界を舞台に活躍するARU SAKURADAの2名が登場。第1回目となった2025年の等々力緑地での開催に続き、再びスペシャルな審査員として参加。豪華な参加賞や副賞を多数ご用意！優勝チームには、「肉祭で使える1万円分チケット」をプレゼント！

■「BLU ITALY」がもらえる！SNSプレゼントキャンペーンを実施！

イタリアの湧泉ガルヴァニーナ湧水にたっぷりの果汁（果汁12%～13%）と炭酸を加えたパステルカラーのイタリアンソーダがもらえるキャンペーンを当日会場にてゲリラで実施！SNSをフォローしてゲットしよう！さらに、ダンスコンテストの参加者全員に1本ずつと、入賞者に3本セットをプレゼント！

■みんなが口ずさむ！肉祭公式テーマソングが生で聴ける！！

ニクマツリ～タベマクリノミマクリ～

作詞・作曲：YOU-10

美味しいお肉とビールで乾杯！"肉ばっかり食べればいい！"

最高の音楽と一緒に楽しもう！

https://linkco.re/gYmpADxP

▼開催概要

【イベント名称】肉祭2025in日比谷公園

【ホームページ】https://nikumatsuri.jp/

【開催日】9月13日(土)～9月15日(月・祝) 3日間

【開催時間】10:00～18:00

【会場】日比谷公園 にれのき広場（東京都千代田区）

【入場料】無料（飲食代は別途）

【購入方法】現金／タッチ決済／電子マネー（Suica・iDなど）／二次元バーコード（PayPay、楽天Payなど）

【主催・お問い合わせ】

肉祭実行委員会

Email：info@nikumatsuri.jp TEL：03-6811-1135（平日10時～18時）

イベント・プロデューサー : 武井 一輝(株式会社アドギルド・ジャパン)

SAKANA&JAPAN FESTIVAL、ジャパンフィッシャーマンズフェスティバル、パエリア・タパス祭り、スイーツ甲子園など、数多くのイベントディレクターとして活躍