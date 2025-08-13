第2弾が実現！ALANDがグローバルアーティストMASHIHOの初のツアー「ULTRA VIOLET」とのコラボレーションアイテムを8月18日（月）より、公式WEBストアand STにて受注販売が決定

株式会社アダストリア

株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：木村 治）が展開する韓国発のセレクトブランドALAND（エーランド）は、世界的に人気がある日本出身のソロアーティスト「MASHIHO（マシホ）」の初のツアー「ULTRA VIOLET」とのコラボレーションアイテム第２弾を企画しました。これを記念して、2025年8月18日（月）から8月28日（木）の期間で、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）限定で受注販売を行います。公式WEBストア and STでは、ツアーグッズのTシャツをお買い上げ頂いたお客さまに、全6種類のALAND限定オリジナルトレーディングカードを１枚プレゼントする他、今回のコラボレーションアイテムのフルSET（ZIPパーカー・スウェット・ロングTシャツ全て）をご購入いただいたお客さまの中から抽選で、2025年11月15日（土）に開催するMASHIHO本人からドリンクのお渡しと、特別なグッズが当たるビンゴ大会を含めたイベントに参加いただける特典をプレゼントいたします。さらに、「MASHIHOサイン入りグッズ」が抽選で当たるインスタグラムのプレゼントキャンペーン企画も実施します。

ALANDは、韓国の新進デザイナーやサブカルチャーを発掘し、その価値を最も魅力的なかたちで発信する、唯一無二のライフスタイル型セレクトショップです。今回、MASHIHO初のツアー『ULTRA VIOLET TOUR 2025』とのコラボレーションアイテムを作りました。

ALAND JAPANでは、韓国と日本の両カルチャーにルーツを持つ方々と共に、ブランドの魅力をより深く伝えていきたいと考えています。MASHIHOは日本出身で、世界的な注目を得ているトリリンガル(日本語、韓国語、英語)のソロアーティストです。ALANDのビジョンと共通項があることから、お取組みにつながりました。今回の発売するアイテムは、冬物でロングTシャツとスウェット、ZIPパーカーです。MASHIHOも初回のアイデア出しから参加し、サンプルも実際に着用して着心地を確かめたり、色見本を元にカラーを決めたりと、どのアイテムにも本人のこだわりが詰まったアイテムが完成しました。

※2025年7月22日（火）に発表した、コラボレーション第1弾のプレスリリースはこちら

【https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002713.000001304.html】

■” ULTRA VIOLET TOUR ” コラボレーションアイテム商品詳細

商品名：MASHIHOロングTシャツ

価格：5,990円（税込）

カラー展開： ホワイト（10） / ブラック（19）

サイズ：M / L

商品名：MASHIHOスウェット

価格：7,990円（税込）

カラー展開：チャコール（18）/ ブルー（80）

サイズ：M / L

商品名：MASHIHOZIPパーカー

価格：9,990円（税込）

カラー展開：チャコール（18）/ ブラック（19）

サイズ：M / L

商品名：MASHIHOフルSET＜カフェイベントのお申込み対象アイテム＞

価格：22,990円（税込）

※アイテム毎のサイズ選択はいたしかねます。

※カフェイベントの抽選対象は、こちらのアイテムの購入者のみとなります。

■”ULTRA VIOLET TOUR GOODS”受注販売について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2734_1_86310ab26759f7171f96e2fc2a27778a.jpg?v=202508130557 ]

■ノベルティ「トレーディングカード」プレゼント企画について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2734_2_cda59c8ca06a3f5cd65d44ab7eeb6ded.jpg?v=202508130557 ]

■MASHIHO本人に会える「カフェイベント」について

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2734_3_9d6d45e6c787ed473b049aafaacddabb.jpg?v=202508130557 ]

■「MASHIHOサイン入りのチェキ」のプレゼント企画について

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2734_4_fb3904b51828611238c7c70ba9fe448c.jpg?v=202508130557 ]

◼️MASHIHO ULTRA VIOLET TOUR 2025 概要

【日程・会場】

＜大阪公演＞

会場：Zepp Namba

日程：2025月8月9日（土）

OPEN 17:00 / START 18:00

＜東京公演＞

会場：Zepp Haneda

日程：2025年8月23日（土）

OPEN 15:00 / START 16:00

＜愛知公演＞

会場：Zepp Nagoya

日程：2025年9月7日（日）

OPEN 15:00 / START 16:00

＜タイ公演＞

会場：Phenix Grand Ballroom

日程：2025年9月13日（土）

START 18:00

■「MASHIHO（マシホ）」について

2001年3月25日、日本生まれ。 世界的な注目を得ているトリリンガル(日本語、韓国語、英語)ソロアーティスト。 リスナーを魅了する甘い歌に加え、圧倒的なダンススキルの持ち主。音楽のみならずファッショ ン界からも注目を集める。2020年TREASUREのメンバー としてデビュー。2022年11月にグループを離れ、およそ1年の充電期間を経て、2024年3月25日 にソロアーティストとして活動することを発表。 そして、2025年3月25日、ソロデビューからちょうど1周年を迎える記念日に待望のデビューアルバム「ULTRA VIOLET」をリリース。

タイ、インドネシア、シンガポールでitunes R&B部門一位を獲得。2025年8月より初となるZeppツアーを開催。その後、海外公演も開催。

■ALANDについて

ALANDは、2005年に設立され、韓国の新進デザイナーとサブカルチャーを発掘し、その価値を最も魅力的な手法でマーケットに発信する唯一のセレクトショップです。単にモノを売り買いする場所でなく、ファッション、デザイン、文化を感じることができる空間を提案しています。韓国では明洞、ホンデ、カロスキルといったトレンド発信地を含め直営店を10店舗もち、韓国外ではアメリカ、タイ、インドネシア、日本でグローバル展開をしています。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/aland/

＜Instagram＞ @aland_jp https://www.instagram.com/aland_jp

■株式会社アダストリアグループについて

アダストリアグループは、45以上のアパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などをグループに持つマルチカンパニーです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜本部所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/adastria_official/