【GitMind】AI搭載！「動画・音声自動文字起こし」新機能で議事録・学習ノート作成を劇的に効率化

思考整理と情報共有の強力なパートナーであるマインドマップツール「GitMind」は、この度、AI技術を駆使した革新的な新機能「動画・音声自動文字起こし」をリリースしました。本機能は、会議の議事録作成、オンライン講座のノート作成、インタビューや講演の文字起こしなど、多岐にわたるビジネスシーンや学習シーンでの情報整理と生産性向上を強力に支援します。

【本リリースの注目ポイント】

- 高精度AI文字起こし＆話者識別： AIが動画・音声を分析し、高精度なテキスト化と話者識別を実現。議事録作成効率を向上。- マインドマップへ自動変換： 文字起こしテキストをGitMind独自のAIがマインドマップに自動変換。視覚的把握、二次編集、共同編集、保存、共有が可能。- 多言語対応＆豊富なファイル形式： 10種類以上の主要言語に対応し、MP3、MP4、FLC、WAV、AVI、MOVなど幅広い音声・動画ファイル形式をサポート。- 超高速＆高精度処理： 独自のAI技術で長時間のファイルも高速・高精度に文字起こし。作業時間を大幅に短縮し、業務効率化に貢献。- Chrome拡張機能でWebコンテンツも対応： Chrome拡張機能として利用可能。YouTube動画やオンライン会議の録画など、Web上の動画・音声コンテンツも手軽に文字起こし。

情報過多時代における「聞く」から「活用する」への変革を支援

現代社会では、オンライン会議、ウェビナー、オンライン講座、ポッドキャストなど、動画や音声コンテンツから得られる情報が爆発的に増加しています。しかし、これらの膨大な情報の中から必要な部分を抽出し、整理し、チームや個人で効率的に共有する作業は、手作業では多大な時間と労力を要するという共通の課題が存在していました。

GitMindは、この情報整理のボトルネックを解消するため、最先端のAI音声認識技術を駆使した「動画・音声自動文字起こし」機能を開発しました。これにより、ユーザーは煩雑な手作業から解放され、情報を「聞く」だけでなく、瞬時に「テキスト化」「視覚化」「整理」「共有」し、「活用する」という一連のプロセスをシームレスに実現できるようになります。個人の学習効率向上からチーム全体の生産性向上まで、幅広いニーズに応える革新的なソリューションです。

「動画・音声自動文字起こし」機能の主な特長

本機能は、単なる文字起こしに留まらず、その後の情報活用までを強力にサポートするオールインワンソリューションです。

1. 高精度な文字起こしと話者識別で正確な記録

AIが動画・音声ファイルの内容を瞬時に解析し、発言内容を高精度でテキスト化します。特に、複数人の会話でも話者を正確に識別し、誰が何を話したかを明確に区別するため、複雑な会議の議事録やインタビュー記録の作成が飛躍的に容易になります。

2. 自動字幕生成でアクセシビリティと理解度を向上

動画ファイルの場合、文字起こしされたテキストを基に自動で字幕を生成します。これにより、音が出せない環境での視聴や、聴覚に障がいを持つ方々へのアクセシビリティが向上し、コンテンツの理解度を深めます。

3. マインドマップへの自動変換と柔軟な二次編集・共有

文字起こしされたテキストは、GitMindの強力なマインドマップ機能と連携し、自動で構造化されたビジュアル情報に変換されます。これにより、情報の全体像を一目で把握し、重要なポイントを抽出・整理することが容易になります。生成されたマインドマップは、自由に加筆・修正が可能で、自分だけのオリジナルノートや詳細な議事録として活用できます。さらに、GitMindの共同編集機能を通じて、チームメンバーとリアルタイムで共有・編集が可能なため、情報共有と連携が劇的に強化されます。

4. 多言語対応と幅広いファイル形式でグローバルに活用

日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、アラビア語など、10種類以上の言語認識・出力に対応しており、グローバルなビジネスシーンや多言語学習にも対応します。また、MP3、MP4、FLC、WAV、AVI、MOVといった主要な音声・動画ファイル形式をサポートしているため、様々なデバイスやプラットフォームで生成されたコンテンツをスムーズに処理できます。

5. 高速＆高精度処理で時間の節約と品質の両立

独自のAI技術と最適化されたアルゴリズムにより、長時間の音声・動画ファイルでも高速かつ高精度に文字起こしを行います。これにより、手作業での文字起こしに比べて作業時間を大幅に短縮し、同時に高い品質のテキストデータを得ることができます。

6. Chrome拡張機能でWebコンテンツの情報収集を効率化

Chrome拡張機能として提供されるため、YouTube動画、オンライン会議の録画、Webセミナーなど、Webブラウザ上で再生されるあらゆる動画や音声コンテンツの文字起こしが簡単に行えます。これにより、Webからの情報収集・整理が格段に効率的になります。

具体的な活用シーン例

ビジネスシーン

- 会議の議事録作成： 録音した会議の音声を自動文字起こしし、マインドマップで要点を整理。決定事項やタスクを明確にし、共有もスムーズに。- インタビュー・講演のテキスト化： 長時間のインタビューや講演も効率的にテキスト化し、記事作成やコンテンツ制作の素材として活用。- オンライン研修・ウェビナーの要約： 研修動画を文字起こしし、重要なポイントをマインドマップにまとめ、社員への情報共有や復習に活用。

学習・研究シーン

- オンライン講座・講義のノート作成： 講義動画を文字起こしし、重要なポイントをマインドマップにまとめ、効率的な復習と知識定着を促進。- 研究発表・論文の音声記録： 自分の発表練習や他者の発表を文字起こしし、内容の整理や振り返りに役立てる。

コンテンツ制作

- YouTube動画の字幕作成： 動画内容を自動で文字起こしし、字幕として活用することで、視聴者の利便性と動画のSEOを向上。- ポッドキャストのテキスト化： ポッドキャストの内容をテキスト化し、ブログ記事やSNS投稿の素材として再利用。音声文字起こしの使用例

今後の展望：AIで思考と創造の可能性を無限に広げる

GitMindは、「思考を可視化し、知識を創造する」というミッションのもと、今後もAI技術を活用した革新的な機能の開発を進めてまいります。今回の「動画・音声自動文字起こし」機能は、その第一歩であり、将来的にはさらに高度な情報解析、多角的なデータ連携、そして多様なコンテンツ形式への対応を通じて、ユーザー一人ひとりの生産性向上と創造性発揮を強力にサポートしてまいります。GitMindは、デジタル時代の「考える」を再定義し、より豊かな知識創造の未来を切り拓きます。

■会社概要

社名： 株式会社GitMind,Wangxu Technology Co., Ltd.

事業内容： AI駆動型マルチメディアサービス・ソフトウェア・アプリの開発・運営

