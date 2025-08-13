こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
HATTRICK、謎のお面ダンステロリスト集団「O-MENZ」とアップサイクルプロジェクト第2弾を実施！
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：嵜本 晋輔）が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK Auction（https://auction.hattrick.world/）」は、O-MENZとのアップサイクルプロジェクト第2弾を実施いたします。
O-MENZ初の2日間連続ワンマンライブ「ALL IN」の会場に掲出されたバナーをアップサイクルし、
クッションやショルダーバッグを製作、販売
SNSを中心に人気を集め、TikTokをはじめとしたSNS総フォロワー数160万人超えを誇る「O-MENZ」は、全メンバーが和風のお面を着用して活動する、謎のダンステロリスト集団です。メンバーはプロのストリートダンサーで構成されており、ストリートダンスエンターテインメントをさまざまな角度から世間に仕掛けていくことをコンセプトに、ハイスキルなダンスと、ミステリアスかつキャッチーなキャラクターが魅力の唯一無二のグループです。
ストリートダンスをエンターテインメントとして発信しながら、ダンスの普及促進・拡大を図るとともに、ファンである「共犯者」とのつながりや活動の強化を目指したいという想いから、今年4月にアップサイクルプロジェクトを始動しました。今回はその第2弾として、5月24日（土）・25日（日）にLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）で開催されたO-MENZ初の2日間連続ワンマンライブ「ALL IN」にて会場に掲出されたバナーを、クッションやショルダーバッグにアップサイクルして、ファンの皆さまにお届けします。
8月13日（水）から開催する「O-MENZ ONEMAN LIVE PROJECT『ALL IN』 UPCYCLE AUCTION」では、メンバーの直筆サインとご希望の宛名を入れたビッグクッションを、オークション形式で出品。また、8月20日（水）からは、ショルダーバッグおよびノーマルクッションの抽選販売を実施いたします。
本プロジェクトで活用しているバナーは再利用（アップサイクル）することを前提に、制作段階からデザインにも配慮されています。このように、本来はライブの終了とともに役目を終えるバナーが、アップサイクルを通じて新たな価値を持ち、生まれ変わることで、廃棄物の削減や地域・社会・環境への負荷軽減に貢献します。
「HATTRICK」では今後も環境課題の解決や、地域社会の新たな循環の創出を目指し、ファンや地域の皆さまにさまざまな企画をお届けできるよう取り組んでまいります。また、世の中から発生する廃材にあらゆる視点から価値を付加し、循環型社会形成の一助となるべく邁進してまいります。
■「O-MENZ ONEMAN LIVE PROJECT 『ALL IN』 UPCYCLE AUCTION」 概要
・開催期間：2025年8月13日（水）18：00 ～ 2025年8月17日（日）22：00
・出品商品：メンバーサイン入りビッグクッション 5点（100,000円スタート）
全メンバーサイン入りビッグクッション 1点（100,000円スタート）
・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/top/2852
■O-MENZアップサイクルショルダーバッグ、ノーマルクッション販売 概要
・開催期間： 2025年8月20日（水）18：00 ～ 2025年8月31日（日）22：00
・出品商品：ショルダーバッグ 9,680円（税込）、ノーマルクッション 10,780円（税込）
・販売ページURL：https://members.hattrick.world/member/20
※実際に使用されたバナーが元素材の為、汚れ・傷などがあります。
※詳細はオークションページ・販売ページをご確認ください。
■O-MENZ
SNS発、メンバー全員がお面を着用する謎の「ダンステロリスト集団」。
グループはプロのストリートダンサーで構成されており、ストリートダンスエンターテイメントをさまざまな角度から世間に仕掛けていくことをコンセプトに、自らを「ダンステロリスト集団」と銘打って活動。TikTokを始めとしたSNSで総フォロワー数160万人超えを達成している。
アンダーグラウンドで磨かれたハイスキルなダンスと、和風のお面のミステリアスかつキャッチーなキャラクターが持ち味の唯一無二のグループ。2026年2月には東京国際フォーラムホールAにてO-MENZ初となる5,000人規模のワンマンライブを開催。
■HATTRICKについて
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 嵜本 晋輔
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
