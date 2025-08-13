【ホテルメトロポリタン エドモント】「パティスリーエドモント」開業40周年記念商品　「アニバーサリープリン」 3種を期間限定で販売

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン エドモント（所在地／千代田区飯田橋、総支配人／小林正明）の「パティスリーエドモント」では、開業40周年を記念し、3種類のプリンを2025年9月1日（月）から12月31日（水）までの期間限定で販売いたします。



長きにわたり愛されてきたホテル伝統の味から、ホテル名にちなんだ新作、そして季節の素材を活かした逸品まで、個性豊かなプリン3種。中でも、「プリン・ア・ラ・ベルテンポ」は今まではレストランでしかお召し上がりいただけませんでしたが、このたび、テイクアウトに登場しました。ホテル開業40周年の感謝を込めて、パティシエが一つひとつ丁寧に手作りした特別な味わいをぜひご堪能ください。

「アニバーサリープリン」3種イメージ

■商品ラインナップ

１. プリン・ア・ラ・ベルテンポ

ホテル内のダイニング・カフェ「ベルテンポ」のブッフェでも提供され、多くのお客さまに愛されている昔ながらのしっかりとした食感。カスタードプリンの上に、上質な生クリームといちごを飾りつけました。どこか懐かしく、優しい味わいをお楽しみいただけます。

２. エドプリン

ホテル名「エドモント」の由来である「EDO of Mountain」にちなんで名付けられた新作プリンです。「江戸」をテーマに、なめらかな舌触りの抹茶プリンに、ほろ苦い黒蜜とやわらかなおもちを合わせました。和の素材が織りなす奥深い味わいが特徴です。

３. 和栗のプリン

茨城県笠間市産の和栗を贅沢に使用した、秋の味覚を堪能できるプリンです。和栗ならではの豊かな香りと濃厚な甘みが口いっぱいに広がります。ふんわりとした生クリームと、ほろ苦いチョコレートソースが、和栗の風味を一層引き立てます。

■販売期間：2025年9月1日（月）～2025年12月31日（水）

■価格：各850円（税込）・3個入り詰め合わせセット：2,400円（税込・箱代込）

■販売場所：パティスリーエドモント（ホテルメトロポリタン エドモント イーストウィング1階）

■お問い合わせ：03-3237-7119（代表）

【パティスリーエドモントについて】

ホテルメトロポリタン エドモント イーストウィング1階に位置するペストリーショップ。旬のフルーツを贅沢に使った生菓子のほか、ホテルベーカリーで焼き上げたパン、贈答用の焼き菓子など、豊富なラインナップをご用意しております。

https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/patisserie/

■ホテルメトロポリタン エドモント

1985年6月30日開業、今年は40周年。日本ホテル株式会社（所在地／東京都豊島区）運営のメトロポリタンブランドの1ホテル。本館とイーストウィングの2棟から構成され、客室数666室、レストラン・バー6店舗、宴会場14室の総合型シティホテル。東京の中心に位置し、3駅8路線が交差する交通アクセスに恵まれながら、伝統と新しさが織りなす、緑豊かな文京の地、飯田橋にたたずむホテル。「食のエドモント」と称される美味食彩、そして心を込めたおもてなしで、やすらぎと味わいに満ちたひとときをお届けします。

住 所：〒102-8130 東京都千代田区飯田橋3-10-8

電話番号：03-3237-1111（代表）

URL https://edmont.metropolitan.jp/

