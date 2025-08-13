【SMYTHSON】「銀座三越」POP UPのお知らせ

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開する英国発のステーショナリー、レザーグッズブランド「SMYTHSON」（スマイソン）は、2025年8月27日(水) より、銀座三越 本館6階上りエスカレーター前にて、期間限定店舗をオープンいたします。

(C)SMYTHSON

本イベントでは、ススマイソンのアイコンである「ノートブック」や「ダイアリ―」をはじめ、「スモールレザーグッズ」、「トラベルアクセサリー」、「ホームコレクション」など、日々の暮らしを彩る幅広いアイテムをご紹介いたします。

1887年の創業以来、スマイソンは優れた品質と職人技術を守り続け、時代に寄り添った製品を展開してきました。 英国のクラフツマンシップとタイムレスなエレガンスを受け継ぐスマイソンがご提案する、上質で洗練されたライフスタイルを ぜひこの機会にお楽しみください。

SMYTHSONショップオープン記念イベント

● イベント期間：2025年8月27日 (水)～9月2日 (火)

● ゴールドスタンピングサービス：モチーフ1つ、またはイニシャル2文字まで無料で刻印

（税込18,000円以上の刻印対象商品お買い上げの方）

(C)SMYTHSON(C)SMYTHSON

オープン記念としまして、ぜひこの機会にスマイソンならではのパーソナライズサービスをお楽しみください。

[ 店舗詳細 ]

店名：銀座三越

所在地：〒104-8212 東京都中央区銀座４丁目6－16 本館6階

電話番号：03-6439-1675 (ルック事業本部)

営業時間：10:00-20:00 (定休日は施設に準ずる）

取扱商品：バッグ、レザーグッズ、ノートブック、ホーム等

【ABOUT SMYTHSON】

1887年にイギリス・ロンドンのボンド・ストリートにて創業された上質なステーショナリー＆レザーグッズブランドです。王室御用達の称号を持ち、その卓越した技術と高い品質で、イギリス王室をはじめとする世界中の著名人に愛されてきました。

創業者フランク・スマイソンは、手帳とステーショナリーを取り扱う専門店を開店し、そこからブランドの歴史が始まりました。シンプルかつエレガントなデザインが特徴で、そのタイムレスなスタイルはクラシックでありながら現代のライフスタイルにも調和し、長年愛され続けています。

すべてのアイテムは細部まで丁寧に仕上げられ、耐久性と美しさが両立されています。そのクラフトマンシップと質の高い素材に対するこだわりは、現在も変わらず、伝統と革新を兼ね備えた製品を提供し続けています。

また、製品にイニシャルやモチーフの刻印を施すことで、パーソナライズされたアイテムは製品をより個性的で特別なものに仕上げます。