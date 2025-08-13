チェンジ、2027年新卒向け採用ページを公開

株式会社チェンジホールディングス

株式会社チェンジホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役兼執行役員社長：福留 大士）の子会社である株式会社チェンジ（本社：東京都港区、代表取締役兼執行役員社長：野田知寛、以下「チェンジ」）は、2027年度新卒採用募集を本日より開始し、特設採用ページを公開しました。本年度は、従来の採用情報に加えて、若手社員のリアルな働き方やキャリア事例を紹介する新コンテンツを掲載します。また、“学生との対話を重視した説明会”の開催を予定しています。

人材育成事業とIT・DX支援事業を軸に、社会課題の解決に挑むチェンジは、「Change People, Change Business, Change Japan」というミッションのもと、社会変革を志す未来の経営人材の採用を強化します。

■ 2027年新卒向け説明会への参加者を募集

本説明会は、単なる企業紹介にとどまらず、社員のリアルな声を通じて、チェンジが社会にどのような価値を届けているのかを体感いただける“対話の場”として実施します。 当日はITと人材育成を軸に、社会の変革に取り組む当社の姿勢や、若手社員の活躍、キャリア形成の環境などの紹介を予定しています。就職活動を始める学生にとって、等身大の働き方を知ることができる貴重な機会を提供します。

説明会概要

・期間：2025年8月下旬より開始（詳細日程は下記「説明会の詳細」に記載）

・時間：1時間15分／回（複数時間帯で開催）

・形式：オンライン（Zoom）／少人数制・対話重視

・服装：私服で参加可能（自宅からリラックスしてご参加いただけます）

参加メリット

・リアルな仕事・キャリアの全体像を理解できる

・若手社員との少人数セッションで質問・相談が可能

・選考前に仕事内容や自分に合った働き方をイメージできる

参加特典

・2027卒選考直結パス付（当日詳細をご案内）

・エントリーシートのフォーマットプレゼント

■ 採用情報・説明会のご参加はこちらから

▶ 新卒採用ページ：https://www.change-jp.com/recruit/newgraduate

▶ 説明会の詳細：https://forms.office.com/r/4EdyL4ie8F

■ 採用関連のおすすめのコンテンツ

▶私たちの仕事と一日のスケジュール - 若手社員の一日のスケジュールを公開

https://www.change-jp.com/newgraduate_schedule

「どんな仕事をしているのか」「どんな時間の使い方をしているのか」、実際の働く様子をご覧ください。

▶キャリア・働き方 ― 成長支援制度と福利厚生の紹介

https://www.change-jp.com/recruit/environment

若手がどのように成長していくのか、入社後のキャリアパスをイメージできます。

▶その他のコンテンツ

・お客様の声：https://www.change-jp.com/case-study

・社風や価値観が伝わる「代表挨拶」：https://www.change-jp.com/recruit/message

■会社概要

【株式会社チェンジ】

株式会社チェンジは、チェンジホールディングスグループの中核企業として、New-ITトランスフォーメーション事業における民間DX・M＆Aセグメントを担っています。教育支援・業務プロセスの革新・デジタル化を通じて、企業・自治体・教育機関などが抱える事業/人材課題に対し、「人を採用する」以外の手法で持続可能な解決を支援しています。人と技術の力を融合させ、「Change People, Change Business, Change Japan」の実現を目指しています。

会社概要は https://www.change-jp.com/ をご覧ください。