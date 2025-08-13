佐藤あかり初プロデュース『SMILE剣道祭』が大盛況にて幕を閉じる

株式会社 ヴィクトリーロード

「日本一可愛い剣道女子」として話題沸騰中のタレント・佐藤あかりが主催・プロデューサーを務めたSMILE剣道祭には、延べ700人以上が来場し、会場には子どもたちの笑顔が溢れ、大盛況で幕を閉じた。渡辺正行氏、ゴリけん氏、高野正成氏（きしたかの）、深沢邦之氏をはじめとする芸能人剣士に加え、世界大会優勝経験を誇る日本のトップ剣士、元ヨーロッパチャンピオン、実業団選手など、国内外から剣道を愛するゲストが大集結した。本イベントは、若年層の剣道普及を目的としており、剣道未経験の子どもから経験者まで幅広く楽しめる「体験して楽しい♩」「観て楽しい♩」「学んで楽しい♩」の三部構成で行われた。

■ 第1部：子どもたちが笑顔になった「剣道体験スタンプラリー」

会場には8つの剣道体験ブースが登場。

VR剣道体験、新聞斬り、リズムゲーム剣道の達人など、剣道未経験の子どもたちも夢中になれるアトラクションをスタンプラリー形式で組み込んだ。竹刀を初めて手にした子どもたちの笑顔が会場を明るく彩った。

タレント剣士（左から：高野正成氏、ゴリけん、佐藤あかり氏、渡辺正行氏、深沢邦之氏）尻尾取りゲームで子どもと楽しむ佐藤あかり顔出しパネルで楽しむ子どもたち剣道VR体験に夢中の子どもたち新聞きり体験を楽しむ少年



■ 第2部：白熱の「SMILE国際交流試合」



前半は、渡辺正行氏率いる赤軍と、元フランス剣道連盟会長エリック・マラシ氏率いる白軍による団体戦が実現。年齢、国籍、職も違う剣士が1つのチームになり、剣道を通して心を繋げた。佐藤あかりも白軍の五将として出場し、ポーランド代表選手に逆転勝利。後半では、パナソニック・東レ両剣道部が世界の剣士たちと対戦し、国内トップ選手の技が観客を魅了した。国際交流戦の後、渡辺正行氏と高野正成氏による「芸人剣士対決」も実現。高野氏が過去にYouTube番組『剣道まっしぐら』を揶揄したことをきっかけに、リーダー渡辺氏が名誉をかけ挑戦。延長戦の末、渡辺氏が面を決め勝利。名実ともに芸能界の剣道リーダーである事を証明し、新たな剣縁が生まれた。

武石選手（日本８歳）VSナナコ・キヨ選手（上海９歳）渡辺正行氏VS高野正成（きしたかの）福岡から来てくれたゴリけん氏試合後の深沢邦之氏とカナダ出身のデイビット・タグチ・アキラ氏試合前、緊張する上海出身の子どもに声をかける佐藤あかり



■ 第3部：子どもたちが主役の合同稽古会



熊本県警の西村英久先生と、一般社団法人み・ゆーじの末永真理先生による合同稽古会を開催。西村先生の熱く分かりやすい指導に、子どもたちは熱心に耳を傾け、一生懸命に竹刀を振った。

質疑応答では子どもたちの素朴な質問に末永先生が丁寧に回答し、学びの多い時間を過ごした。

３部参加者とゲスト全員による集合写真末永先生に質問をする子どもたち





■ 主催・プロデューサー 佐藤あかりコメント



◻︎イベント終了後、プロデューサーを務めた佐藤あかりは以下のように振り返った。



SMILE剣道祭では、剣道経験者だけではなく、剣道をした事のない子どもたちも多く来場してくれました。初めて竹刀を持った子どもたちが笑顔を浮かべながら駆け寄ってきて「楽しかった！また明日もSMILE剣道祭ないの？明日から剣道を始めてみる！」という声を聞いた時は、本当に嬉しくて、開催できて良かったと心から思いました。

頭の中で描いていたSMILE剣道祭を開催できたのは、スポンサーの皆様をはじめ、実行委員のみなさま、本当に多くの方々が陰で支えてくださり、時間と労力を惜しまず尽くして下さったお陰です。今回の開催を通して、人とのご縁、そしてその温かさを改めて実感しました。感謝の気持ちを忘れず、これからも剣道普及活動に力を入れながら、芸能活動も頑張っていきます。



◻︎最後に今後の展望を語ってもらった。

「関わるすべての人が笑顔に」このテーマは、これからも変わる事はありません。

SMILE剣道祭開催までの準備期間で、多くの反省点や課題が見つかりました。「剣道は人間形成の道」と言われているように、今年のSMILE剣道祭を通して、私自身、多くの学びを得ることができました。この経験を糧に、来年はさらにパワーアップした「SMILE剣道祭」を開催できるように頑張りたいです。いつかSMILE剣道祭が夏の風物詩となり、剣道を通じて笑顔の輪が大きく広がっていくことを心から願っています。

SMILE剣道祭主催・プロデューサー佐藤あかり



【開催概要】



名称：SMILE剣道祭

開催日：2025年8月11日（月・祝）

会場：横浜武道館武道場

主催：佐藤あかり（ヴィクトリーロード所属）

協賛：株式会社miraism、パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社、東レ株式会社剣道部

後援：全日本剣道連盟普及委員会、全日本剣道連盟剣道未来プロジェクト

特別協力：合同会社 mooi camelia

制作：株式会社HTS