勢いが止まらない！【鮨よしかわ海道】クラウドファンディング開始わずかで支援総額1,200万円突破。その魅力とは？

株式会社そら■ 鮨よしかわ海道、期待の新店舗が支援総額1,200万円突破の快挙。

2025年7月30日（水）、東京・新宿に【鮨よしかわ 海道】がグランドオープンいたしました。

オープンを記念し、2025年8月1日（金）よりクラウドファンディングサイト「Makuake」にて、「鮨よしかわ 海道」の特別会員権とお食事がセットになった、期間限定・特別価格のリターン販売を開始。

>> Makuake限定｜特別プラン詳細はこちら(https://www.makuake.com/project/yoshikawa_kaido/)

その結果、開始わずかで支援総額は1,200万円を突破。

鮨よしかわファンの方や、近隣のお客様から温かい応援コメントが寄せられています。

ご支援くださった皆様に、この場をお借りして心より御礼申し上げます。

参照URL：https://www.makuake.com/project/yoshikawa_kaido/communication/supporter/

01｜カウンター越しで繰り広げられる、五感で味わう、唯一無二の鮨体験

■ 多くのご支援につながった背景

注目は、隠れた看板メニュー「究極のアナゴ飯」。

朝〆の新鮮な穴子を、お客様の目の前で丁寧に捌き、隠し味にロゼワインを添えて、じっくりと炊き上げ。やわらかく煮詰めた穴子は、ふんわりととろけるような口当たりに仕上がり、炊き立ての土鍋ご飯と濃厚なうずらの卵とともに、至福の一体感を生み出します。タレは、穴子の骨からじっくりと旨味を引き出した出汁をもとに、甘辛の醤油ダレをベースに仕立てた特製の二種を使い分け、味わいに奥行きをもたらします。「鮨よしかわ 海道」でしか味わえない、こだわりの詰まった至極のひと品です。

02｜特別価格で楽しめる高付加価値コース

大将おまかせの鮨コースに、選び抜かれたお酒を心ゆくまでお楽しみいただけるスペシャリテ付きのオールインクルーシブコースを、16,500円という特別価格でご提供。

※価格は税込みです

03｜山崎・白州などの希少銘酒が飲み放題

「山崎」「白州」などのジャパニーズウイスキーをはじめ、「魔王」「百年の孤独」などの熟成焼酎や希少な日本酒も飲み放題。大将おまかせの鮨コースとともに、選び抜かれた銘酒を心ゆくまでご堪能いただける点が、多くの方に喜んでいただく大きなポイントとなりました。

04｜お食事付きの超お得なリターン

Makuake限定で「超早割」や「早割」など、数量限定の割引プランをご用意。限定性とお得感が支援者の早期のお申し込みを促し、短期間での目標達成につながりました。

今後も皆さまのご期待に応えられるよう、より一層の努力を重ねてまいります。

引き続きご支援・ご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。

■店舗概要

鮨よしかわ 海道 新宿

所在地：東京都新宿区西新宿七丁目19番7 サンローゼ新宿101

アクセス：

▪西新宿駅 |東京メトロ丸の内線

▪新宿西口駅 |都営大江戸線

▪西武新宿駅 |西武新宿線

▪新宿駅 |JR・小田急線・東京メトロ丸の内線・都営新宿線・大江戸線

TEL：050-1725-5522

URL：https://sushi-yoshikawa.jp/kaido/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250813_1000(https://sushi-yoshikawa.jp/kaido/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250813_1000)

営業時間：※完全予約制

18:00～20:00 ／ 18:30～20:30 ／ 19:00～21:00 ／ 20:30～22:30

■会社概要

会社名：株式会社そら

所在地： 東京都渋谷区神宮前6-23-2 第25SYビル9F

代表者： 都築 学

事業内容：飲食事業 レストランホテル事業 スポーツストレッチ事業 海外事業 コンサルティング事業 カーセールス事業 シェアハウス&シェアオフィス事業 トレーニング事業 フェイシャルエステ事業

https://www.sola-japan.co.jp/