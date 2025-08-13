『うさまるキッチン』8月後半新規着せ替えが登場！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

スマートフォン向けクッキングゲーム「うさまるキッチン」は、2025年8月13日（水）より8月後半限定ステージを開催いたします。




■8月後半限定ステージ


開催期間: 2025年8月13日（水）メンテ後　～　2025年9月1日 14:00（月）


対象ステージクリアで、すいすいシュノーケル、わっしょいはっぴの着せ替えがゲットできます！



■新規ログインボーナスも開催！


さまざまな新規ログインボーナスが開催！8月後半限定ステージで役立つ具材などもゲットできるので、もれなくログインしよう！



【旬の具材ログインボーナス（8月後半）】


8月後半限定ステージの旬の具材がラインナップ！


今回の旬の具材は、オクラととろろ納豆、うなぎのかば焼きです。


8月後半限定ステージでの売値がアップするので


是非ゲットしてください！



実施期間:


8月13日 (水) メンテ後 ～ 9月1日 (月) 14:00



※期間中は表示されている7日分のログインボーナス全て獲得すると1日目から再度獲得可能となります。









【8月後半 CP券ログインボーナス】


旬の具材が獲得できる8月後半 CPセットで使えるキャンペーン券が獲得できるログインボーナスです。



実施期間:


8月13日 (水) メンテ後 ～ 9月1日(月) 14:00



※期間中は表示されている7日分のログインボーナス全て獲得すると1日目から再度獲得可能となります。






■製品概要


タイトル名　　　：うさまるキッチン


リリース日　　：2024年8月13日


ジャンル　　　　：クッキングゲーム


プラットフォーム：App Store / Google Play


本体価格　　　　：無料(アプリ内課ｓ金あり)


著作権表記　　　：(C) sakumaru　(C)RABBIT TAIL STUDIO Co.,Ltd.


公式サイト


https://usamaru.rabbittail.studio/



■Rabbi Tail Studio株式会社について


東京都渋谷区に本社を構えるゲームパブリッシャー。2024年8月13日に、「うさまるキッチン」を配信


本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-6　エフワン北参道301


代表者：代表取締役　谷口 祐一郎


会社HP：https://rabbittail.studio/



■ポッピンゲームズジャパン株式会社について


東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。


代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。


本社：東京都港区新橋3-11-8　オーイズミ新橋第2ビル　802号室


代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎


会社ＨＰ：https://poppin-games.com/



■スパイラルセンス株式会社について


東京都渋谷区に本社を構えるゲームデベロッパー。 コンシューマ、ソーシャルを始めとするゲーム開発を中心におこないながら、 VR、ARと言ったXRコンテンツ開発もおこなっています。


本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-6　エフワン北参道301


代表者：代表取締役　小林俊夫


会社HP：https://spiralsense.jp/



