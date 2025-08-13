CUTIE STREET¡¢²Æ¥Õ¥§¥¹¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤àÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ËÂ£¤ë¥¥åー¥È¤ÇÇ®¤¤¥µ¥Þー¥¢¥ó¥»¥à¡Ö¥â¥¢¥Ù¥ê¥µ¥Þー¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡ª ¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤ÆËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«
2024Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤¬TikTokÁíºÆÀ¸²ó¿ô66²¯²ó¤òÆÍÇË¡¢7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ø¥¥åー¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ª / ¤Á¤¤åー¤á¤¤¤¯¤¢¤Ã¤×·×²è¡Ù¤¬Billboard JAPAN Top Singles Sales 2°Ì¡Ê7·î30Æü¸ø³«¡Ë¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡Ê8·î4ÆüÉÕ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡¢Billboard JAPAN¤ÎÁ´¹ñ¿äÄêÇä¾åËç¿ô¤¬È¯Çä½é½µ¤Ç50ËüËç¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëCUTIE STREET¤¬¡¢8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë11th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥â¥¢¥Ù¥ê¥µ¥Þー¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢¡Ö²È¤ò½Ð¤Æµ¢¤ë¤Þ¤Ç¤¬²Æ¥Õ¥§¥¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç²Æ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥µ¥Þー¥¢¥ó¥»¥à¡£¥Õ¥§¥¹ÅöÆü¤ÎÄ«¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä¹â¤Þ¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¥é¥¤¥Ö¤Î¿Íµ¤¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈCUTIE STREET¤ÎÆÃÊÌ¤Ê²Æ¤òºÌ¤ë°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¡¢ËÜÆü20:00¤è¤êYouTube¤Ë¤Æ¡¢7·î¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿KAWAII LAB.¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¡Ö¥â¥¢¥Ù¥ê¥µ¥Þー¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁ°¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡ÚLIVE±ÇÁü¡ÛCUTIE STREET¡Ö¥â¥¢¥Ù¥ê¥µ¥Þー¡×ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì Å¸¼¨¥Ûー¥ë9~11(2025/7/21)
https://youtu.be/DCnRMSD8Ixc
¢¨8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë20:00 YouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
¡ãÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë³µÍ×¡ä
CUTIE STREET 11th Single¡Ö¥â¥¢¥Ù¥ê¥µ¥Þー¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë
ÇÛ¿®URL¡§https://kawaii-lab.lnk.to/More_Berry_Summer
¡ãºÇ¿·CD¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡ä
CUTIE STREET 2nd¥·¥ó¥°¥ëCD
¡Ø¥¥åー¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ª / ¤Á¤¤åー¤á¤¤¤¯¤¢¤Ã¤×·×²è¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë
CD¹ØÆþURL¡§https://lnk.to/CS_2ndsingle_CD
ÇÛ¿®URL¡§https://kawaii-lab.lnk.to/We_cant_stop_suddenly_The_project_of_the_earth-makeup
¡ãÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¾ðÊó¡ä¡¡¢¨Á´¸ø±é´°Çä
¡ØCUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025¡ÖCAN¡ÇT STOP CUTIE¡×¡Ù
8·î27Æü¡Ê¿å¡Ëºë¶Ì¡¡ÏÂ¸÷»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー ¥µ¥ó¥¢¥¼¥ê¥¢Âç¥Ûー¥ë
8·î30Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¡ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Ûー¥ë
8·î31Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¡ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Ûー¥ë
9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¡²¬Ã«¹Ýµ¡Ì¾¸Å²°¸ø²ñÆ² Âç¥Ûー¥ë
9·î9Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¡Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー
9·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËÂçºå¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËµþÅÔ¡¡¥íー¥à¥·¥¢¥¿ーµþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë
9·î14Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¡¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Ûー¥ë
9·î18Æü¡ÊÌÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¡ÀéºÐ»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿ーËÌ¥¬¥¹Ê¸²½¥Ûー¥ë
9·î19Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¡ÀéºÐ»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿ーËÌ¥¬¥¹Ê¸²½¥Ûー¥ë
9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¹Åç¡¡¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Ûー¥ë
9·î26Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¡Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¥Û¥Æ¥ë&¥Ûー¥ë
9·î29Æü¡Ê·î¡Ë·§ËÜ¡¡·§ËÜ¾ë¥Ûー¥ë
¡ØCUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025¡ÖCAN¡ÇT STOP CUTIE¡× -TOUR FINAL-¡Ù
10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¡¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM
10·î13Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¿ÀÆàÀî¡¡¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM
¥Ä¥¢ーÆÃÀß¥Úー¥¸
https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/cantstopcutie_tour2025_1stanniversary
¡ãCUTIE STREET Profile¡ä
¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤è¤ê2024Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡¢¸Åß·Î¤¼Ó¡¦º´Ìî°¦²Ö¡¦ÈÄÁÒ²ÄÆà¡¦ÁýÅÄºÌÇµ¡¦ÀîËÜ¾ÐÎÜ¡¦ÇßÅÄ¤ß¤æ¡¦¿¿ÆéÆäºé¡¦ºùÄíÍÚ²Ö¤Î8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£¥°¥ëー¥×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÈKAWAII MAKER¡É¡£Ç¯Îð¤â·ÐÎò¤â°Û¤Ê¤ë8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡ÈKAWAII MAKER¡É¤È¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÈKAWAII¡É¤ò¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Official site¡§https://cutiestreet.asobisystem.com/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET
Instagram¡§https://www.instagram.com/cutie_street
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@cutie_street
X¡§https://x.com/CUTIE_STREET