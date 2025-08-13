こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
抱っこスタイルで愛犬と気軽にお出かけ『フィカゴー ペットスリング』2025年8月下旬 新発売
赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(本社:東京都台東区 代表取締役社長:松浦康詞)は、台湾生まれのペットブランド「FikaGO(フィカゴー)」のペット用スリングを、2025年８月下旬より、全国のペット用品店、ホームセンター、オンラインショップなどで販売します。
また、ユーザーからの要望に応え、FikaGOブランドのペットカート純正オプション4点を、同じく8月下旬より、全国のペット用品店、ホームセンター、オンラインショップなどで販売します。
FikaGO PET SLING (フィカゴー ペットスリング）
ペット用スリングは、愛犬を抱っこした姿勢で保つことができる、斜め掛けバッグ形状の補助アイテムです。飼い主との密着度が高いため、人の多い場所でも愛犬を興奮させることなく、安心感を与えることができます。
本製品は、耐荷重15kgまで使用できる100%コットン生地を採用。クッション性のある厚手の肩ベルトを備えながらも、わずか390gと軽く、持ち運びにも便利です。
愛犬の落下を防ぐリードフックや、飛び出しを防ぐための調節紐など、安全にも配慮した設計です。また、エチケット袋やスマートフォンなどの小物を収納できる便利なポケットが付いています。
落下防止用リードフック
飛び出しを防ぐ開口部の広さ調整用の引き紐
【製品詳細】
クワイエットストーン(GL)
ソフトペブル(BE)
さらに詳しい製品の情報はコチラ▶https://compet.jp/products/choice/fikago/sling/index.html
FikaGO MUSHROOM CUSHION PILLOW SET (フィカゴー マッシュルーム クッション ピローセット)
ペットカートのキャビン内に敷いて使用する、ピロー付きのクッションです。ふかふかのマットが走行時の振動をやわらげ、枕でやさしく包みこむことで、安心感を与えます。
お家の中でも使えるので、日常的に慣れさせておくと、カートでのお出かけ時もよりリラックスした環境をつくることができます。
手洗いもできて、いつでも清潔です。
【製品詳細】
ピンク(PI)
グレー(GL)
https://digitalpr.jp/table_img/2002/115734/115734_web_2.png
さらに詳しい製品の情報はコチラ▶https://compet.jp/products/choice/fikago/mushroom_cushion_pillow_set/index.html
FikaGO ORGANIZER LARGE (フィカゴー オーガナイザー ラージ)
ハンドルにストラップを締めてフックに留めるだけで簡単に装着できるポーチ。耐荷重2kgまで対応しており、エチケットウォーターやドリンクなどを入れても安心です。
ストラップを外して単体利用が可能な本体は、ボトルを入れても倒れにくいよう内側に仕切りを設けたり、走行中に中身が飛び出しにくいようにカバーを付けるなど、使いやすさにもこだわりました。
取り付けたままペットカートの折り畳みもでき、FikaGOブランドのペットカートすべてに装着できます。
【製品詳細】
ブラック(BK)
ベージュ(BE)
https://digitalpr.jp/table_img/2002/115734/115734_web_3.png
さらに詳しい製品の情報はコチラ▶https://compet.jp/products/choice/fikago/organizer_large/index.html
FikaGO PRAM CUSHION (フィカゴー プラムクッション)
ペットカートのコーナークッションです。ふわふわのやわらかな触り心地でペットカートの縁を包みこみ、あご乗せクッションとしても、またカートのデコレーションとしてもご使用いただけます。
4箇所のマグネットを留めるだけで、簡単にしっかりと装着ができます。クッション単体として敷きマット、膝乗せマット、掛け布団としても幅広くご使用いただけます。
シートは、手洗いできて、いつでも清潔です。
【製品詳細】
ベージュ(BE)
ブラック(BK)
グリーン(GR)
https://digitalpr.jp/table_img/2002/115734/115734_web_4.png
さらに詳しい製品の情報はコチラ▶https://compet.jp/products/choice/fikago/pram_cushion/index.html
FikaGO RAIN COVER (LONG) (フィカゴー レインカバー ロング)
雨が降ってきたら、サッと開いて、ハンドルを通してペットカートに被せるだけで簡単に装着できるレインカバーです。軽量かつコンパクトに折り畳めるので、突然の雨に備えて常時携帯しやすい設計です。
前方はビニール素材のため、中からも外の景色を見ることができます。側面には通気孔を設け、しっかりと通気性も確保。
すっぽり覆うロングタイプなので荷物カゴも濡れにくい仕様です。
【製品詳細】
Mサイズ：ベージュ(BE)
Lサイズ：グレー(GL)
https://digitalpr.jp/table_img/2002/115734/115734_web_5.png
さらに詳しい製品の情報はコチラ▶https://compet.jp/products/choice/fikago/rain_cover/index.html
製品に関するお問い合わせ：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1004
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03‐5828‐7607
FAX：03‐5828‐7662
mail：pr@combi.co.jp
