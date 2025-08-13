抱っこスタイルで愛犬と気軽にお出かけ『フィカゴー ペットスリング』2025年8月下旬 新発売





ペットカートのキャビン内に敷いて使用する、ピロー付きのクッションです。ふかふかのマットが走行時の振動をやわらげ、枕でやさしく包みこむことで、安心感を与えます。



【製品詳細】











ベージュ(BE)







さらに詳しい製品の情報はコチラ▶https://compet.jp/products/choice/fikago/organizer_large/index.html



FikaGO PRAM CUSHION (フィカゴー プラムクッション)







ペットカートのコーナークッションです。ふわふわのやわらかな触り心地でペットカートの縁を包みこみ、あご乗せクッションとしても、またカートのデコレーションとしてもご使用いただけます。

4箇所のマグネットを留めるだけで、簡単にしっかりと装着ができます。クッション単体として敷きマット、膝乗せマット、掛け布団としても幅広くご使用いただけます。

シートは、手洗いできて、いつでも清潔です。



【製品詳細】

ベージュ(BE)







ブラック(BK)







グリーン(GR)





さらに詳しい製品の情報はコチラ▶https://compet.jp/products/choice/fikago/pram_cushion/index.html



グリーン(GR)



FikaGO RAIN COVER (LONG) (フィカゴー レインカバー ロング)





雨が降ってきたら、サッと開いて、ハンドルを通してペットカートに被せるだけで簡単に装着できるレインカバーです。軽量かつコンパクトに折り畳めるので、突然の雨に備えて常時携帯しやすい設計です。

前方はビニール素材のため、中からも外の景色を見ることができます。側面には通気孔を設け、しっかりと通気性も確保。

雨が降ってきたら、サッと開いて、ハンドルを通してペットカートに被せるだけで簡単に装着できるレインカバーです。軽量かつコンパクトに折り畳めるので、突然の雨に備えて常時携帯しやすい設計です。前方はビニール素材のため、中からも外の景色を見ることができます。側面には通気孔を設け、しっかりと通気性も確保。すっぽり覆うロングタイプなので荷物カゴも濡れにくい仕様です。



【製品詳細】

Mサイズ：ベージュ(BE)







Lサイズ：グレー(GL)







さらに詳しい製品の情報はコチラ▶https://compet.jp/products/choice/fikago/rain_cover/index.html





製品に関するお問い合わせ：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1004

ベージュ(BE)FikaGO PRAM CUSHION (フィカゴー プラムクッション)

