株主優待制度の内容変更に関するお知らせ

株式会社fantasista

1. 内容変更の理由

当社は、株主の皆様の日頃からのご支援に感謝の気持ちを表すとともに、当社株式の投資魅力を高めることで、より多くの皆様に当社株式を保有していただくことを目的として株主優待制度を実施しています。このほど、当社は、当社グループが取り扱う製品・サービス及び当社グループの事業への理解をより一層深めていただくことを目的として、以下の通り株主優待制度の内容を変更します。

2. 変更の内容

（※１） 2025年９月30日時点の株主名簿に記載された株主様が対象となります。

（※２） 株主様おひとり３袋までご購入可能です。

（※３）無料宿泊券について

＜対象施設＞ 下記のうち、2025年11月末時点で開業している施設が全て対象となります。

１. 「UNDER RAILWAY HOTEL AKIHABARA」

２. 「VILLA fantasia」シリーズ

３. 「CASA fantasia」シリーズ

＜抽選方法・内容＞

2025年12月に当社ホームページ上に開設予定の「株主優待特設サイト」よりご希望施設を選定して頂き、抽選で各施設につき1名の株主様に1室/1泊分の無料宿泊券を贈呈します。但し、各施設には定員数に限りがあることをあらかじめご了承ください。

＜有効期限＞

ご利用の有効期限は、2026年9月末までとします。

詳細につきましては、「株主優待特設サイト」にてご案内する予定です。

また、当社子会社である株式会社FAIRY FORESTのホームページにおきましても、5-ALA関連

商品をご購入いただけます。ぜひこの機会にご利用ください。（https://www.fairyforest.co.jp/）

３. 実施の時期

2025年９月30日時点の株主名簿に記載された株主様より適用します。

以上